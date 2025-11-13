குருவின் ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சி பெருகும்; செல்வம் கொழிக்கும்

Mars Transits In Sagittarius: வேத ஜோதிடத்தின் படி, செவ்வாய் தைரியம், வீரம், செல்வம் மற்றும் கோபத்தின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே, செவ்வாய் தனது ராசியை மாற்றும் போதெல்லாம், அது இந்த துறைகளில் சிறப்பு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. பூமியின் மகனான செவ்வாய், டிசம்பர் மாதம் தனுசு ராசியில் நுழையப் போகிறார், இது சில ராசிகளுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். மேலும், இந்த ராசிகள் செல்வத்தையும் சொத்துக்களையும் பெறக்கூடும். இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்கு செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சி சாதகமாக இருக்கலாம். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் ராசியிலிருந்து ஒன்பதாவது வீட்டில் நடைபெறுகிறது. எனவே, இந்த நேரத்தில் அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நீங்கள் மத மற்றும் சுப நிகழ்வுகளிலும் பங்கேற்கலாம். நீங்கள் உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் பயணம் செய்யலாம். வணிகத்தில் லாபம் மற்றும் உங்கள் வேலையில் முன்னேற்றம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குடும்ப வாழ்க்கை அமைதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும். புதிய திட்டங்களில் முதலீடு செய்ய இது ஒரு சாதகமான நேரமாக இருக்கும். வெளிநாட்டில் படிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் தங்கள் விருப்பங்கள் நிறைவேறும்.
விருச்சிகம்
உங்கள் ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடைவது உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் ராசியின் உச்சத்தில் இருக்கும். எனவே, இந்த நேரத்தில் உங்கள் தைரியமும் வீரமும் அதிகரிக்கக்கூடும். புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வதும் உங்களைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதும் நன்மை பயக்கும். உங்கள் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக்கொள்வது உங்கள் ஆற்றலையும் உற்சாகத்தையும் பராமரிக்கும். கூடுதலாக, உங்கள் சமூக மற்றும் தொழில்முறை தொடர்புகள் வலுவடைந்து, முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வழிகளைத் திறக்கும். மன நம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். கூட்டு வேலைகளிலிருந்து நீங்கள் பயனடையலாம்.
மீனம்
உங்கள் ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடைவது உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். செவ்வாய் உங்கள் ராசியிலிருந்து பத்தாவது வீட்டிற்கு பெயர்ச்சியாகிறார். எனவே, வேலையில்லாதவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் வேலை கிடைக்கக்கூடும். வேலையில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும், இதனால் உங்கள் கௌரவம் அதிகரிக்கும். பழைய திட்டங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். தனிப்பட்ட உறவுகளில் புரிதலும் ஒத்துழைப்பும் மேலோங்கும். இந்த நேரத்தில் தொழிலதிபர்கள் நிதி ஆதாயங்களை அடையலாம். கல்வி அல்லது பயிற்சியில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கும் இது ஒரு சாதகமான நேரமாக இருக்கும். ரியல் எஸ்டேட், சொத்து மற்றும் மருத்துவத் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்களும் லாபத்தை அடையலாம்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
