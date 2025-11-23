English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 18 ஆண்டுக்குப் பிறகு மகர ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அபார வெற்றி

18 ஆண்டுக்குப் பிறகு மகர ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அபார வெற்றி

Mars Transit In Capricorn: ஜோதிடத்தின் படி, செவ்வாய் அதன் உச்ச ராசியான மகர ராசியில் நுழையப் போகிறது. இது சில ராசிக்காரர்களுக்கு அனைத்து துறையிலும் வெற்றியைத் தரும்...

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 23, 2025, 09:00 PM IST
  • செவ்வாய் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கலாம்
  • இந்த நேரம் உங்களுக்கு பொருள் வசதிகளைத் தரும்.

18 ஆண்டுக்குப் பிறகு மகர ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அபார வெற்றி

Mars Transit In Capricorn: ஜோதிடத்தில், செவ்வாய் தைரியம், துணிச்சல், வீரம், சொத்து மற்றும் கோபத்தின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. செவ்வாய் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு மாற 45 நாட்கள் எடுத்துக் கொள்ளும். ஜனவரியில், செவ்வாய் அதன் உச்ச ராசியான மகர ராசியில் நுழைவார், இது மூன்று ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்களைத் தரும். இந்த மக்கள் எதிர்பாராத செல்வத்தையும் சொத்துக்களையும் பெறலாம். இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதைப் பார்ப்போம்…

Add Zee News as a Preferred Source

மேஷம்

செவ்வாய் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கலாம், ஏனெனில் உங்கள் பெயர்ச்சி ஜாதகம் தொழில் மற்றும் வணிகத்திற்கு மாறுகிறது. எனவே, வேலை தேடுபவர்கள் இந்த மாதம் சில நல்ல செய்திகளைக் பெறலாம். இது தன்னம்பிக்கை, வெற்றி மற்றும் தைரியத்தை அதிகரிக்கும் நேரம். குடும்பம் மற்றும் சமூக வாழ்க்கை திருப்தியால் நிறைந்திருக்கும். உங்கள் படைப்புத் திட்டங்கள் மற்றும் முதலீடுகள் நன்மை பயக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் துணைவருக்கும் பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம்.

துலாம்

செவ்வாய் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கலாம். செவ்வாய் உங்கள் ராசியிலிருந்து நான்காவது வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைவார். இந்த நேரம் உங்களுக்கு பொருள் வசதிகளைத் தரும். நீங்கள் வாகனம் வாங்கலாம். நீங்கள் மூதாதையர் சொத்தையும் வாரிசாகப் பெறலாம். தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். ஒரு புதிய திட்டம் அல்லது வணிகம் லாபத்தைத் தரும். திடீர் நிதி ஆதாயங்களும் சாத்தியமாகும். உங்கள் ஞானமும் புரிதலும் சரியான நேரத்தில் முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க உதவும்.

விருச்சிகம்

செவ்வாய் பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கலாம். செவ்வாய் உங்கள் ராசியிலிருந்து மூன்றாவது வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைவார். எனவே, இந்த நேரத்தில் உங்கள் தைரியமும் வீரமும் அதிகரிக்கும். மேலும், வணிகம் மற்றும் வேலையில் எடுக்கும் முடிவுகள் எதிர்காலத்தில் நன்மை பயக்கும். அலுவலகத்தில் உங்கள் பணி பாராட்டப்படும், மேலும் ஒரு மூத்த அதிகாரியிடமிருந்து பாராட்டு பெறுவதற்கான வாய்ப்பையும் பெறுவீர்கள். சகோதர சகோதரிகளிடமிருந்தும் உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.

 

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | குரு வக்ர பெயர்ச்சி: அடுத்த 15 நாட்கள் 5 ராசிகளுக்கு காத்திருக்கும் பேராபத்து, தொடரும் துயரம்

மேலும் படிக்க | இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 4 - எந்தெந்த ராசிகள் ஆதாயமான நாள்...?

