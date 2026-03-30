சூரியன் பெயர்ச்சி : 3 நாட்களுக்குப் பிறகு தலைகீழ் மாற்றத்தை சந்திக்கும் 3 ராசிகள்

ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, கிரகங்கள் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இடம்பெயரும்போது பல்வேறு விதமான யோகங்கள் உருவாகின்றன. அந்த வகையில், வரும் 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 02-ஆம் தேதி, குரு பகவானின் ஆதிக்கம் நிறைந்த மீன ராசியில் ஒரு மிகச்சிறந்த ராஜயோகம் உருவாக உள்ளது. இது 'மங்களாதித்ய ராஜயோகம்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாயும், கிரகங்களின் அரசனான சூரியனும் ஒரே ராசியில் இணைவதால் இந்த யோகம் ஏற்படுகிறது. இது சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் பொருளாதார ரீதியாகவும், தொழில் ரீதியாகவும் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை உண்டாக்கப் போகிறது.
மங்களாதித்ய ராஜயோகம் என்றால் என்ன?
ஜோதிடத்தில் 'மங்கல' என்பது செவ்வாய் கிரகத்தையும், 'ஆதித்யா' என்பது சூரிய பகவானையும் குறிக்கும். செவ்வாய் கிரகம் வீரம், நிலம், ரத்தம், ஆற்றல் மற்றும் தைரியத்திற்கு காரணியாக விளங்குகிறது. அதேபோல், சூரிய பகவான் அரசு வேலை, கௌரவம், பதவி, தந்தை மற்றும் ஆளுமைத் திறனுக்கு காரணியாக இருக்கிறார். இந்த இரண்டு நெருப்புத் தத்துவ கிரகங்கள் ஒன்றாக இணையும்போது, ஒரு நபருக்கு அபரிமிதமான ஆற்றலும், நிர்வாகத் திறனும், செல்வமும் கிடைக்கிறது. குறிப்பாக, 2026 ஏப்ரல் 2-ல் செவ்வாய் மீன ராசிக்குள் நுழையும்போது, அங்கு ஏற்கனவே அமர்ந்திருக்கும் சூரியனுடன் கைக்கோர்க்கிறார்.
இந்த யோகத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிகள்:
1. மிதுன ராசி
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மங்களாதித்ய ராஜயோகம் ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும். இது உங்கள் ராசிக்கு பத்தாம் வீட்டில் (தொழில் ஸ்தானம்) உருவாக வாய்ப்புள்ளதால், உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் எதிர்பாராத முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும். நீண்ட நாட்களாக வேலையில்லாதவர்களுக்கு தகுதிக்கேற்ப நல்ல சம்பளத்துடன் கூடிய வேலை அமையும். ஏற்கனவே பணியில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வும், ஊதிய உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு மேலதிகாரிகளிடம் பாராட்டு கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் உங்கள் சொல்வாக்கு அதிகரிக்கும். புதிய முதலீடுகள் செய்ய இது உகந்த காலம். வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் மூலம் பெரிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகலாம்.
2. தனுசு ராசி
தனுசு ராசியினருக்கு இந்த யோகம் நான்காம் வீட்டில் (சுக ஸ்தானம்) அமைகிறது. இதனால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், பொருளாதார நிலையில் பெரிய எழுச்சியும் உண்டாகும். பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலம் லாபம் கிடைக்கும். புதிய வீடு கட்டும் அல்லது வாங்கும் முயற்சி வெற்றி பெறும். வாகனம் வாங்கும் யோகம் கைகூடி வரும். சமூகத்தில் உங்கள் அந்தஸ்து உயரும். அரசு வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் எளிதாகக் கிடைக்கும். உங்களின் நீண்ட காலத் திட்டங்கள் அனைத்தும் தடையின்றி நிறைவேறும். ஏதேனும் ஒரு பெரிய கௌரவம் அல்லது விருது உங்களைத் தேடி வரலாம்.
3. மீன ராசி
இந்த ராஜயோகம் மீன ராசியிலேயே உருவாவதால், இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இது மிகச்சிறந்த பலன்களை வாரி வழங்கும். உங்கள் ஆளுமையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் தெரியும். ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வழிகளில் பணம் வந்து சேரும். பழைய கடன்கள் வசூலாகும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கும். உங்களின் முடிவெடுக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். சமூகத்தில் உங்கள் மீதான மதிப்பு உயரும். அரசு அதிகாரிகளுடன் நல்லுறவு ஏற்படும்.
சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் இரண்டும் உஷ்ண கிரகங்கள் என்பதால், இந்த காலத்தில் கோபத்தைக் குறைத்துக் கொள்வது அவசியம். மேலும், அவசரப்பட்டு எந்த ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுப்பதையும் தவிர்க்க வேண்டும்.
பொதுவான பலன்கள்:
இந்த மங்களாதித்ய ராஜயோக காலக்கட்டத்தில், மக்கள் மத்தியில் தைரியம் அதிகரிக்கும். நிலம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் சுமுகமாக முடியும். ராணுவ மற்றும் காவல்துறை துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த சேர்க்கை கூடுதல் பலத்தை வழங்கும். அரசியலில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய பதவிகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
2026 ஏப்ரல் 2-ல் உருவாகும் இந்த அபூர்வ கிரக சேர்க்கை, குறிப்பாக மிதுனம், தனுசு மற்றும் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு பொற்காலமாகத் திகழும். தகுந்த திட்டமிடலும், விடாமுயற்சியும் இருந்தால் இந்த ராஜயோகத்தின் பலன்களை முழுமையாகப் பெற்று வாழ்வில் சிறப்பான நிலையை அடையலாம்.
