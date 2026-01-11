200 ஆண்டுக்கு பின் உருவாகும் பஞ்சகிரஹி யோகம்: 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம், வெற்றி

2026 ஆம் ஆண்டு தொடங்கி தற்போது 11 நாட்கள் கடந்துள்ளது. ஜோதிட கணிப்புகளின் படி இந்த ஆண்டு பல சக்திவாய்ந்த கிரக மாற்றங்கள் நடைபெறப்போகின்றன. இந்த மாற்றங்கள் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக் கூடும். குறிப்பாக் இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்திலேயே பல சக்தி வாய்ந்த ராசி மற்றும் நட்சத்திர மாற்றங்கள் உருவாகப் போகின்றன. அந்த வகையில் சுமார் 200 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மிகவும் சக்திவாய்ந்த பஞ்சகிரஹி யோகம் உருவாகப்போகிறது.
இந்த பஞ்சகிரஹி யோகமானது மிகவும் மங்களகரமான யோகங்களில் ஒன்றாகும் கருதப்படுகிறது. இந்த யோகம் அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றாலும், சில ராசிக்காரர்கள் இந்த யோகத்தால் சிறப்பு பலன் கிடைக்கும்.
இதனிடையே பொங்கல் பண்டிகை 15 ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது. இந்நாளில் சூரியன் குருவின் ராசியான தனுசு ராசியிலிருந்து வெளியேறி மகர ராசிக்கு இடம் பெயர்வார். இந்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு மட்டுமல்ல, மகர ராசிக்கும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும். இந்த ஆண்டின் கிரக இயக்கங்கள் ஜனவரி 14 ஆம் தேதிக்கு பிறகு மகர ராசியில் பல கிரகங்கள் ஒரே நேரத்தில் இடம் பெயரும். இந்த ஐந்து கிரகங்களான சூரியன், செவ்வாய், புதன், சுக்கிரன் மற்றும் சந்திரன் ஆகியவை வரும் ஜனவரி 19ஆம் தேதி மகர ராசியில் ஒன்று சேர்வார்கள். இந்த அரிய சேர்க்கை சுமார் 200 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு நிகழப்போகிறது. இது பஞ்சகிரஹி யோகத்தை உருவாக்கும். ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, இந்த சுப யோகம் நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு செழிப்பைத் தரும். இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.
இந்த சிறப்பு யோகத்தால் எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடையப் போகிறார்கள் என்பதை இந்த பதிவில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வருமானத்தை அதிகரிக்க புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறலாம். முந்தைய முதலீடுகள் நல்ல வருமானத்தைத் தரும். பணியிடத்தில் ஸ்திரத்தன்மை நிலவும். உங்கள் நிதி நிலைமை முன்பை விட வலுவடையும். நீண்ட கால கடின உழைப்பு இப்போது நேர்மறையான பலன்களைத் தரும்.
கடகம்: இந்த யோகம், கடக ராசிக்காரர்களுக்கு திடீர் நிதி ஆதாயத்தை தரும். நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக் கிடந்த பணத்தை நீங்கள் இப்போது பெறுவீர்கள். பழைய கடன்களிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். ஊடகம், தகவல் தொடர்பு மற்றும் எழுத்து போன்ற படைப்புத் துறைகளில் வேலை செய்பவர்ளுக்கு இந்த நேரத்தில் சில நல்ல செய்திகள் கிடைக்கலாம்.
துலாம்: இந்த சுப யோகம், துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் மற்றும் வணிக முன்னேற்றத்திற்கான புதிய கதவுகளைத் திறக்கும். வேலை, நிதி நிலை மற்றும் சமூக அந்தஸ்து ஆகிய மூன்று துறைகளிலும் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் காணலாம். வர்த்தகத்தில் ஒரு புதிய ஒப்பந்தத்தை பெறலாம்.
மகரம்: இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, பணம் மற்றும் மூதாதையர் சொத்துக்களால் ஆதாயம் உண்டாகும். இந்த நேரத்தில் தங்கம், வெள்ளி அல்லது சொத்தில் முதலீடு செய்வதற்கான வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும். எதிர்காலத் திட்டங்கள் மிகவும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டதாகவும் வலுவாகவும் தோன்றும், மேலும் சமூக ஒத்துழைப்பும் ஆதரவும் கிடைக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | மார்கழி 27 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்! இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
மேலும் படிக்க | சனி - சுக்கிரன் சேர்க்கை! இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்.. பொங்கலுக்கு பிறகு எல்லாமே வெற்றி!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ