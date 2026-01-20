27 ஆண்டுக்குப் பிறகு இன்று சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கான ராசி பலன்கள்

Sani Peyarchi Palangal: ஜோதிடத்தில், ஒரு கிரகத்தின் நட்சத்திர மாற்றம் ராசி மாற்றம் மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்த ஜோதிட நிகழ்வாக கருதப்படுகின்றன, ஏனெனில் அவை மனித வாழ்க்கை, தொழில், ஆரோக்கியம் மற்றும் சமூகத்தை நேரடியாக பாதிக்கின்றன. அதன்படி நீதியின் கடவுளும் கர்மவினையை அளிப்பவருமான சனி பகவான் இன்று அதாவது ஜனவரி 20, 2026 அன்று ஒரு சிறப்புப் பெயர்ச்சியை மேற்கொண்டுள்ளார். சுமார் 27 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, சனி தனது சொந்த நட்சத்திரமான உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார்.
இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சி சனியின் அதிபதி நட்சத்திரமான உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் நடந்துலளறது. இதனால் இந்த பெயர்ச்சி மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. சனி பகவான் இந்த நட்சத்திரத்தில் சுமார் நான்கு மாதங்கள், அதாவது ஜனவரி 20 முதல் மே 17, 2026 வரை பயணிப்பார். இதனால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி பட்ட பலன் கிடைக்கும் என்பதை இங்கே காணலாம்.
சனியின் நட்சத்திர மாற்றத்தால் 12 ராசிகளிலும் ஏற்படும் விளைவுகள்
மேஷம்
மேஷ ராசிக்கு இது ஒரு சோதனை மிகுந்த காலமாக இருக்கும். வேலையில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும், பொறுமை தேவைப்படும். அவசரம் பாதகமாக இருக்கலாம். ஏப்ரல் மாதத்திற்குப் பிறகு, கடின உழைப்பு பலனளிக்கத் தொடங்கும். ஆரோக்கியத்தையும் குடும்ப சமநிலையையும் பராமரிப்பது மிக முக்கியமானதாக இருக்கும்.
ரிஷபம்
இந்தப் பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்கு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். =வருமானம், வேலை ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் வணிக லாபம் அதிகரிக்கும். நீண்டகால தொழில் கவலைகள் தணிந்து, எதிர்காலத்திற்கு வலுவான அடித்தளம் அமைக்கப்படும்.
மிதுனம்
மிதுனம் அதிக மரியாதை மற்றும் அந்தஸ்தையும் பெறலாம். புதிய பொறுப்புகள் அங்கீகாரத்தை அதிகரிக்கும். நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன, ஆனால் செலவுகளும் அதிகரிக்கக்கூடும்.
கடகம்
இந்த காலகட்டத்தில் கடக ராசிக்காரர்களின் உணர்ச்சிகள் ஏற்ற தாழ்வுகளுடன் இருக்கும். குடும்பப் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். வேலை மாற்றம் அல்லது இடமாற்றம் ஏற்படலாம். உடல்நலம், குறிப்பாக தூக்கம் மற்றும் செரிமானத்தில் கவனம் செலுத்துவது முக்கியம்.
சிம்மம்
சிம்மம் போராட்டத்திற்குப் பிறகு வெற்றியை அடைவார். கடின உழைப்பு தேவைப்படும். மேலதிகாரிகளுடன் உறவுகளை மேம்படுத்த வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. தலைமைப் பதவிகளில் இருப்பவர்கள் தங்கள் நற்பெயர் அதிகரிப்பதைக் காணலாம்.
கன்னி
இந்தப் பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்கு நிம்மதியையும் ஸ்திரத்தன்மையையும் தரும். நீண்டகால நிதி மற்றும் தொழில் பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும். பதவி உயர்வு அல்லது பொறுப்பான பதவிக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. மன அமைதி அதிகரிக்கும்.
துலாம்
துலாம் ராசிக்கு கடின உழைப்பு தேவைப்படும், ஆனால் சனியின் நல்ல பலன்கள் நிச்சயமாக அடையப்படும். கூட்டாண்மை மற்றும் சட்ட விஷயங்களில் எச்சரிக்கை அவசியம்.
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்கு இது சுயபரிசோதனை செய்ய வேண்டிய நேரம். திடீர் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். பணியிடத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். தியானம், ஆன்மீக பயிற்சிகள் மற்றும் ஆன்மீக நடவடிக்கைகள் மன வலிமையை அளிக்கும்.
தனுசு
தனுசு ராசிக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி தீர்க்கமானதாக இருக்கலாம். வாழ்க்கையின் நிலையற்ற தன்மை நீங்கும். தொழில் ஒரு புதிய திசையைப் பெறும், மேலும் நிதி நிலை வலுவடையும். இந்த நேரத்தில் தொடங்கப்பட்ட வேலை நீண்டகால நன்மைகளைத் தரும்.
மகரம்
இந்தப் பெயர்ச்சி மகர ராசிக்கு போராட்டங்களிலிருந்து நிவாரணம் தரும். கடந்த கால பிரச்சனைகள் படிப்படியாக முடிவடையும். தொழில் வளர்ச்சி, நிதி ஆதாயங்கள் மற்றும் சமூக கௌரவம் அதிகரிக்கும்.
கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்கள் தங்கள் கடின உழைப்புக்கு தாமதமான வெகுமதியை பெறுவார்கள். தொழில் மாற்றம் அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் ஆரோக்கியத்தை, குறிப்பாக உங்கள் எலும்புகள் மற்றும் மூட்டுகளை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்.
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்தப் பெயர்ச்சி ஆன்மீக வளர்ச்சியையும் தன்னம்பிக்கையையும் அதிகரிக்க உதவும். தொழில் நிலைத்தன்மை படிப்படியாக அதிகரிக்கும். படைப்பு மற்றும் ஆன்மீகத் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் சிறப்பு நன்மைகளை பெறுவார்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
