30 வருடம்.. 2.5 ஆண்டுகள்.. ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் சனி, 4 ராசிகளுக்கு இனி அதிர்ஷ்ட மழைதான்

Shani Peyarchi Palangal 2027: சனி திசை மற்றும் ஏழரை சனி வாழ்க்கையில் துன்பங்களையும் மகிழ்ச்சியையும் கொண்டு வரும் இரண்டு முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வுகள் ஆகும். சனி பகவான் மகிழ்ச்சியடையும் போது, அவரது ஆசீர்வாதங்கள் ராஜாவாக மாறக்கூடும். ஏனெனில் சனி கிரகம் அனைத்து கிரகங்களிலும் மெதுவாக நகரும் கிரகமாக கருதப்படுகிறது. பொதுவாக சனி கிரகம் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு மாற இரண்டரை ஆண்டுகள் எடுத்துக் கொள்ளும். அந்த வகையில் 2027 ஆம் ஆண்டில் சனி கிரகம் தனது ராசியை மாற்றப் போகிறார்.
இந்நிலையில் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் 3, 2027 அன்று, சனி மூன்று தசாப்தங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் மேஷ ராசியில் நுழைவார். சனியின் பெயர்ச்சியால், பல ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். குறிப்பாக கடகம், சிம்மம், தனுசு மற்றும் கும்ப ராசிக்காரர்கள் இந்த பெயர்ச்சியால் எண்ணற்ற பலன்களை பெறுவார்கள். எனவே கடகம், சிம்மம், தனுசு மற்றும் கும்ப ராசிக்காரர்கள் எப்படிப் பட்ட பலனைப் பெறப் போகிறார் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
கடகம் - Cancer
கடக ராசிக்கு நல்ல செய்தி. இந்த சனிப் பெயர்ச்சி நிலுவையில் உள்ள அனைத்து வேலைகளையும் முடிக்க உதவும். பணம் திடீரென்று வரக்கூடும், மேலும் நீங்கள் முன்பு செய்த அனைத்து முதலீடுகளும் லாபகரமான வருமானத்தை பெறலாம். புதிய வேலையைத் தேடுகிறீர்களா? அப்படியானால் இந்த பெயர்ச்சிக்கு பிறகு நீங்கள் விரும்பும் வேலையை நீங்கள் பெறலாம். பல நல்ல வாய்ப்புகளை பெறலாம்.
சிம்மம் - Leo
சிம்ம ராசிக்காரர்களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும். சனியின் நிழல், அஷ்டம சனி நீங்கும், அதனால் நீங்கள் மன அமைதியுடன், சுறுசுறுப்பாகவும் உணருவீர்கள். தடைபட்ட திட்டங்கள் மீண்டும் செயல்படத் தொடங்கும். புதிய வேலைகள் மற்றும் புதிய ஒப்பந்தங்கள் உங்கள் வணிக லாபத்தை அதிகரிக்கும். சம்பள உயர்வுகள் சாத்தியமாகும், மேலும் இது முதலீடு செய்ய ஒரு சிறந்த நேரமாக அமையும்.
தனுசு - Sagittarius
நீங்கள் தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்கள் என்றால், அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும். சனியின் பெயர்ச்சி அதிர்ஷ்டக் கதவுகளைத் திறக்க உதவும். உங்கள் வங்கி இருப்பு வேகமாக அதிகரிக்கக்கூடும், மேலும் உங்கள் நிதி நிலை இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு வலுவாக மாறக்கூடும். சட்டப் போராட்டங்களால் சிரமப்படுகிறார்கள் என்றால், இந்த பெயர்ச்சிக்கு பிறகு நீங்கள் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது. கூட்டாண்மைகள் வெற்றிகரமாக இருக்கும், மேலும் உண்மையான பண வரவை காண்பீர்கள்.
கும்பம் - Aquarius
கும்ப ராசிக்காரர்களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு நிம்மதியைத் தரும். ஏழரை சனியின் உங்களுக்கு முடிவடைந்துவிடும், இது உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நீதிமன்ற வழக்குகளில் உங்களுக்கு சாதகமான தீர்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும், மேலும் உங்கள் பழைய உடல்நலப் பிரச்சினைகள் முற்றிலும் தீர்க்கப்படலாம். கடன்கள் அடைக்கப்படும், மேலும் நீங்கள் இழந்ததாக நினைத்த பணத்தைக் கூட திரும்பப் பெறலாம். கார் அல்லது வீடு வாங்கும் யோகமும் உண்டாகும்.
இந்த நான்கு ராசிக்காரர்கள் சனி பகவானின் அருளை எப்போதும் பெற்று, ஏழரை சனி காலத்தில் பாதிப்புகள் குறைய, சனி சாலிசா, அனுமான் சாலிசா போன்றவற்றை பாராயணம் செய்யலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
