30 வருட காத்திருப்பு முடிந்தது! இந்த 3 ராசிகளின் தலைவிதி மாறப்போகிறது, பணம் கொட்டும்

Saturn Venus Conjunction, Dhan Yog 2026: மார்ச் 1 ஆம் தேதி, அசுரர்களின் குருவான சுக்கிர பகவான், குருவின் ராசியான மீன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். அங்கு, சனியுடன் இணைந்து, தன யோகத்தை உருவாக்குகிறார். இரண்டு நட்பு கிரகங்களின் இந்த சேர்க்கை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையை ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிக்கும். அதேபோல் சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தற்போது தன யோகம் உருவாகப் போகிறது. சனி மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கை அவ்வப்போது ஏற்பட்டாலும், மீனத்தில் இந்த யோகம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. உண்மையில், சுக்கிரன் அதன் உச்ச ராசியான மீனத்தில் நுழைவது, தன ராஜ யோகத்தை உருவாக்குகிறது. சுக்கிரன் அதன் உச்ச ராசியான மீனத்தில் இருப்பது மகிழ்ச்சி, செழிப்பு, செல்வம் மற்றும் ஆடம்பரங்களில் விரைவான அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும். இப்போது, நீதியின் கடவுளான சனியுடன் சேர்ந்து சுக்கிரனின் வருகை, செல்வம், செழிப்பு மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றின் சிறப்பு கலவையை உருவாக்குகிறது. தன யோகத்தின் உருவாக்கம் 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையை ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிக்கும், ஆனால் ஐந்து ராசிகளுக்கு மட்டும் நன்மைகள் கிடைக்கக்கூடும். இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
பஞ்சாங்கத்தின்படி, அசுரர்களின் குருவான சுக்கிர பகவான் மார்ச் 1 ஆம் தேதி மீன ராசியில் நுழைந்தார், அது மார்ச் 26 ஆம் தேதி வரை அங்கேயே இருக்கும். இதன் விளைவாக, தன ராஜ யோகம் 26 நாட்கள் நீடிக்கும்.
மேஷம்
மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு தன யோகம் மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் செல்வம் மற்றும் கர்ம ஸ்தானங்களின் அதிபதிகள் உயர் பதவிகளில் இணைகிறார்கள். இது வேலை மற்றும் தொழிலில் மகத்தான வெற்றியையும், பண ஆதாயத்தையும் தரும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படலாம், மேலும் செல்வம் விரைவாக அதிகரிக்கக்கூடும். உங்கள் குடும்பத்துடன் தரமான நேரத்தை செலவிடலாம். தொழிலில் லாபம் ஈட்டவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
மிதுனம்
இந்த ராசியை ஆளும் கிரகம் சுக்கிர பகவான் தான். இதன் விளைவாக, இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் பல துறைகளில் நன்மை அடைய வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் மரியாதை விரைவாக உயரக்கூடும். உங்கள் படைப்பாற்றல் அதிகரிக்கக்கூடும். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படலாம், மேலும் உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படக்கூடும். நண்பர்கள் மற்றும் அன்புக்குரியவர்களுடன் நல்ல உறவுகளை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். உங்கள் ஆளுமை மேம்படக்கூடும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் வளர்ச்சியைக் காணலாம். உங்கள் மேலதிகாரிகள் உங்கள் வேலையைப் பாராட்டலாம். உங்கள் உடன்பிறப்புகளுடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். இருப்பினும், உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனமாக இருங்கள்.
துலாம்
இந்த ராசியை சுக்கிரனே ஆள்கிறார். இதன் விளைவாக, துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு தன யோகம் மிகவும் சாதகமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த ராசிக்காரர்கள் பல துறைகளில் நன்மை அடையக்கூடும். பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் அறிகுறிகள் தெரியும். செல்வமும் செழிப்பும் அதிகரிக்கக்கூடும். வேலையில் செய்து வருபவர்களுக்கு இந்தக் காலம் சாதகமாக இருக்கும். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்கள் சிறப்பு நன்மைகள் கிடைக்கலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
