30 வருடங்களுக்குப் பின் சனி மாற்றம்: தலைவிதியே மாறப்போகும் அந்த 4 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்!

Shani Gochar 2027: சனி பகவான் ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் கர்ம பலனைத் தரும் கிரகமாக கருதப்படுகிறார். சனி தற்போது மீனத்தில் பயணித்து வருகிறார். இந்தப் பெயர்ச்சி தற்போது குருவின் ராசியில் ஏற்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இரண்டரை ஆண்டுகளில், அதாவது, 2027 இல், சனி மேஷத்தில் நுழைவார். இது சனியின் பலவீனமான ராசி ஆகும். சனியின் உச்ச ராசி துலாம்; சனி இந்த ராசியில் இருக்கும்போது, சனி இன்னும் வலுவடைகிறது. இருப்பினும், சனியின் பலவீனமான ராசி மேஷம். சனி மேஷத்தில் இருக்கும்போது, அது பலவீனமாகிறது. எனவே, 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, சனி மேஷத்தில் நுழையும்போது சனியின் ஒரு பெரிய பெயர்ச்சி நடக்க உள்ளது. இந்த ராசியில் சனியின் வருகை பல ராசிகளுக்கு நன்மைகளையும், சிலருக்கு கலவையான பலன்களையும், மற்றவர்களுக்கு எதிர்மறையான காலங்களையும் தரும். இங்கே, எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சனியால் நன்மை பயக்கும், எந்த ராசிக்காரர்கள் சிரமங்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷத்தில் சனி பெயர்ச்சி.. என்ன பலன்
ஜோதிடத்தின் படி, அனைத்து கிரகங்களின் நீதிபதியான சனி, 2027 ஆம் ஆண்டில் தனது கடைசி ராசியான மேஷ ராசியில் நுழைவார். சனி 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தனது கடைசி ராசியில் நுழைவார். இது ஒரு முக்கிய மாற்றமாக இருக்கும். சனியின் பெயர்ச்சி ஏழரை சனி மற்றும் சனி தசையின் விளைவுகளை மாற்றும். இந்த பெயர்ச்சி மேஷம், கடகம், துலாம் மற்றும் மகரம் ஆகிய நான்கு ராசிகளை பாதிக்கும். இந்த ராசிகள் சவாலான காலங்களை எதிர்கொள்ளும், நிதி முதல் உறவு சவால்கள் வரை சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளும். இருப்பினும், இந்த பெயர்ச்சி ரிஷபம், சிம்மம், விருச்சிகம் மற்றும் கும்பம் ஆகியவற்றிற்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். இந்த ராசிக்கார்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும், லாபத்தையும் அனுபவிப்பார்கள். வணிகமும் நன்மை பயக்கும். இந்த ராசிகளுக்கு வாழ்க்கை மேம்படும், அதிர்ஷ்டம் சாதகமாக இருக்கும். அனைத்து தோல்விகளும் தீர்க்கப்படும். மிதுனம், கன்னி, தனுசு மற்றும் மீனம் ராசிகளில் ஏழரை சனியின் தாக்கம் இருக்கும்.
மேஷம் சிரமங்களை எதிர்கொள்ளும், தனிப்பட்ட மற்றும் நிதி வாழ்க்கையில் சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளும். இருப்பினும், கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு விஷயங்கள் எளிதாக இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள் அதிகமாக இருக்கும். மீன ராசிக்காரர்களுக்கும் சிரமங்கள் ஏற்படும்.
சனி பகவானின் அருள் பெற்று, ஏழரை சனி காலத்தில் பாதிப்புகள் குறைய, சனி சாலிசா, அனுமான் சாலிசா போன்றவற்றை பாராயணம் செய்யலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
