30 ஆண்டு.. சனிப்பெயர்ச்சியால் திடீர் பணக்காரன் ஆகப்போகும் ராசிகள்! 2026ல் அதிர்ஷ்டம் இரட்டிப்பாகும்

Saturn Transit In Pisces: வேத ஜோதிடத்தில், சனி கிரகம் ஒன்பது கோள்களில் மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இது ஒரு ராசியில் நீண்ட காலம் தங்கி, தனிநபர்களின் செயல்களின் அடிப்படையில் (கர்மா) பலன்களை அளிக்கிறது. இதன் காரணமாக, சனியின் நிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் விளைவுகள் ஒரு தனிநபருக்கோ அல்லது உலகத்திற்கோ நீண்ட காலத்திற்கு நீடிக்கும் தன்மையுடையவை. தற்போது, சனி கிரகம் குருவின் ராசியான மீனத்தில் (Pisces) பயணித்து வருகிறது. இது நவம்பர் 2025 ஆம் ஆண்டில் இந்த ராசியில் நேரடியாக மாறும். சனி நேரடியாக பயணிக்கத் தொடங்கிய பிறகு, அது தனிநபர்களின் செயல்களுக்கு ஏற்ப முழு பலன்களை வழங்கத் தொடங்குகிறது.
சனியின் பட்டம் பலம் அவ்வப்போது மாறுகிறது. அதன்படி டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி, சனி மீண்டும் தனது நிலையை மாற்றியுள்ளது. உண்மையில், சனியின் பட்டம் பலம் 0 டிகிரியில் தொடங்கி, படிப்படியாக அதிகரித்து பிப்ரவரியில் 6 டிகிரியை அடையும். இந்தக் காலகட்டத்தில் (0 முதல் 6 டிகிரி வரை), சனி அதன் குழந்தைப் பருவ நிலையில் இருக்கும். இந்தக் குழந்தை நிலை, அதன் பலன்களை வழங்குவதில் கிரகத்தை பலவீனமாகவோ அல்லது பயனற்றதாகவோ மாற்றும். எனவே, இந்த குறிப்பிட்ட காலம் பல நபர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை அளிக்கக்கூடும்.
இந்தச் பயணித்தின் போது, 12 ராசிகளும் மாறுபட்ட விளைவுகளை அனுபவிக்கும். இருப்பினும், சந்திர ராசியின் அடிப்படையில், மூன்று ராசிகளின் கீழ் பிறந்தவர்கள் குறிப்பாக சாதகமான மற்றும் கணிசமான பலன்களைப் பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அந்த அதிர்ஷ்டமான ராசிகளைப் பற்றி மேலும் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு அடுத்த 69 நாட்கள் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். உங்கள் ஜாதகத்தில், சனி பகவான் ஆசை நிறைவேறுதல், லாபம் மற்றும் செல்வம் நிறைந்த வீட்டில் பயணித்து வருகிறார். இதனுடன், சனியின் மூன்றாவது பார்வை லக்னத்திலும், ஏழாவது பார்வை ஐந்தாவது வீட்டிலும், பத்தாவது பார்வை எட்டாவது வீட்டிலும் விழுகிறது. எனவே, இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சனி மிகவும் நன்மை பயக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் கடின உழைப்பின் முழு பலனையும் பெறலாம். வாழ்க்கையில் ஏற்படும் சிக்கல்கள், மற்றும் தடைகள் படிப்படியாக மறைந்து போகலாம். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த காலம் நன்றாக இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு அல்லது சம்பள நிலுவைத் தொகை கிடைக்கக்கூடும். மேலும், ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் அவர்களின் கனவு நிறைவேறக்கூடும்.
11 ஆம் வீட்டில் சனி பல வருமான ஆதாரங்களை வழங்க முடியும். இதனால், நீங்கள் பல்வேறு துறைகளிலிருந்து பணம் சம்பாதிப்பதில் வெற்றி பெறலாம். இந்த காலம் வணிகர்களுக்கும் நன்மை பயக்கும். வணிகங்கள் லாபத்தை ஈட்டக்கூடும். திடீர் நிதி ஆதாயங்களுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. ரியல் எஸ்டேட், சொத்து, ஆட்டோமொபைல், போக்குவரத்து, சுற்றுலா, உலோகங்கள், கனிமங்கள், ரசாயனங்கள் போன்ற தொழில்கள் வணிகம் செய்பவர்களுக்கு நன்மைகளைத் தரும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களின் ஜாதகத்தில், சனி எட்டாவது வீட்டில் பயணம் செய்கிறார். அது ஆறாவது மற்றும் ஏழாவது வீடுகளின் அதிபதி. எனவே, எட்டாவது வீட்டில் சனி இருப்பது இரண்டாவது மற்றும் ஐந்தாவது வீடுகளின் மீது தனது பார்வையை செலுத்துகிறது. பொதுவாக, எட்டாவது வீட்டில் சனி இருப்பது அசுபமாகக் கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், ஜூன் 2027 வரை இந்த ராசியில் சனி ஒரு விப்ரீத ராஜயோகத்தை உருவாக்கப் போகிறார். இதன் விளைவாக, இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் கடினமான சூழ்நிலைகளுக்குப் பிறகு மகத்தான வெற்றியை அடைய முடியும். வேலையில் முன்னேற்றம் மற்றும் வருமான அதிகரிப்புக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். வணிகமும் மேம்படும். சனியின் விப்ரீத ராஜயோகத்தின் உருவாக்கம் பல துறைகளில் நன்மைகளைத் தரும். ஐந்தாம் வீட்டில் சனியின் பார்வை சூதாட்டம், ஊகம், லாட்டரி மற்றும் பங்குச் சந்தை போன்ற துறைகளில் நன்மைகளைத் தரும். இந்தக் காலகட்டம் மாணவர்களுக்கும் சாதகமாக இருக்கும்.
கன்னி: கர்மவினையை அளிக்கும் சனி, உங்கள் ஜாதகத்தில் ஐந்தாவது மற்றும் ஆறாவது வீடுகளை ஆட்சி செய்து ஏழாவது வீட்டிற்குள் பயணித்து வருகிறார். இதன் விளைவாக, சனியின் பலம் குறைந்து வருவது இந்த ராசிகளுக்கு சிறப்பு நன்மைகளைத் தரக்கூடும். ஏழாவது வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள சனியின் மூன்றாவது பார்வை ஒன்பதாவது வீட்டிலும், ஏழாவது இடம் லக்னத்திலும், பத்தாவது இடம் நான்காவது வீட்டிலும் விழுந்தது. இது அதிர்ஷ்ட அலையைத் தரக்கூடும். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படலாம். வேலையில் உள்ள சிக்கல்கள் படிப்படியாக தீர்க்கப்படலாம். உங்கள் வேலை பாராட்டப்படும். இந்த சூழ்நிலையில், உங்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது அதிக பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களின் திருமண வாழ்க்கை மேம்படும். நீண்டகால மோதல்கள் முடிவுக்கு வரலாம். கூட்டுத் தொழில்களிலும் லாபம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். நான்காவது வீட்டில் சனியின் பார்வை புதிய சொத்து வாங்குவதற்கான வாய்ப்பையும் உருவாக்கித் தரும். மேலும், உங்கள் தாயின் உடல்நலம் மேம்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வீட்டில் சூழ்நிலை நன்றாக இருக்கும். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராபவர்கள் கணிசமாக பயனடையலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதிசயம்! கோடிகளில் புரளப்போகும் 4 ராசிகள்!
மேலும் படிக்க | 2026ல் ராஜயோகம் பெறும் 4 ராசிகள்! புதிய வேலை, வருமானம் கூடுமாம்.. யார் தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ