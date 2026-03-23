40 நாட்கள்… எழுச்சி பெறும் சனி, 3 ராசிகளின் வாழ்வில் இனி மகிழ்ச்சி மட்டுமே

சனி பகவான் தனது இயக்கத்தை மாற்றும் போதெல்லாம், 12 ராசிகளிலும் சிறியதாகவே அல்லது பெரியதாகவோ தாக்கம் காணப்படும். சனி பகவான் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தனது பாதையை மாற்றுவார். கர்ம வினைகளுக்கு ஏற்ப நீதியை வழங்கும் கடவுளாகத் திகழ்வதால், சனியின் பெயர்ச்சி ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. தற்போது, சனி பகவான் குரு பகவானை அதிபதியாகக் கொண்ட மீன ராசியில் சஞ்சரித்து வருகிறார். இந்த நேரத்தில், சனி பகவான் 'அஸ்தமன' (மறைவு) நிலையில் சஞ்சரித்து வருகிறார். இன்னும் சில நாட்களில், சனி பகவான் இந்த அஸ்தமன நிலையிலிருந்து விடுபட்டு 'உதய' நிலையை அடையவுள்ளார். சனி பகவான் உதய நிலையில் சஞ்சரிப்பது சில ராசிகளுக்குச் சுப பலன்களைத் தரக்கூடும்; அதே வேளையில், வேறு சில ராசிகளுக்குச் சிரமங்களை அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின் படி, சனி பகவான் வரும் ஏப்ரல் 22, 2026 அன்று அதிகாலை 4:49 மணிக்கு உதயமாகப் போகிறார். சுமார் 40 நாட்களாக அஸ்தமன நிலையில் இருந்த சனி பகவான், தற்போது உதய நிலையை அடையத் தயாராக உள்ளார். இந்நிலையில் சனி பகவானின் இந்தச் சிறப்புப் பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிகள் நன்மையடையப் போகின்றன என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்:
40 நாட்கள் அஸ்தமன நிலையில் இருந்த சனி பகவான் மீண்டும் உதயமாகிறார்; எந்த 3 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சிப் பெருமழை?
சனி பகவான் உதய நிலையில் பயணிக்கத் தொடங்கும் போது ரிஷப ராசிக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும்?
சனி பகவான் தனது உச்ச நிலையில் உதயமாகப் போவதால், இக்காலகட்டம் ரிஷப ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்குச் சாதகமான பலனைத் தரும் என்று கருதப்படுகிறது. தொழில் துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் புதிய முதலீட்டாளர்களையும் வாடிக்கையாளர்களையும் ஈர்க்கக்கூடும். நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தினருடன் தரமான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். மாணவர்களுக்கும் இக்காலகட்டம் சுபமானதாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. பணியிடத்தில் உங்கள் கடின உழைப்புக்கு ஏற்ப பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். உயர் அதிகாரிகளின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். நீதிமன்ற வழக்குகளில் வெற்றி பெறலாம்.
சனி பகவான் உதய நிலையில் பயணிக்கத் தொடங்கும் போது மிதுன ராசிக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும்?
மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சனி பகவான் உதய நிலையில் சஞ்சரிப்பது மிகவும் நன்மை பயப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. ஊதிய அடிப்படையில் பணிபுரிபவர்களுக்குப் பல்வேறு புதிய பொறுப்புகள் அல்லது பணிகள் வந்து சேரும்; இவை இந்த ராசிக்காரர்களின் பதவி உயர்வு பெற்று தரும். ஒரு பழைய நண்பரைத் தற்செயலாகச் சந்திக்கும் வாய்ப்பும் கிடைக்கலாம். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் மகிழ்ச்சியான தருணங்களைச் செலவிடும் வாய்ப்பும் உங்களுக்குக் கிடைக்கலாம். சமுதாயத்திலும், பணிபுரியும் இடத்திலும் உங்களின் மதிப்பு பல மடங்கு உயரும்.
சனி பகவான் உதய நிலையில் பயணிக்கத் தொடங்கும் போது மகர ராசிக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும்?
மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சனி பகவான் உதய நிலையில் சஞ்சரிப்பது மிகவும் சுபமானதாகக் கருதப்படுகிறது. எந்தவொரு புதிய முயற்சியையும் தொடங்குவதற்கு, நாளின் முற்பகுதி (காலை வேளை) மிகவும் உகந்ததாக அமையும். பல ஆண்டுகளாகத் தேங்கிக்கிடந்த அல்லது தடைபட்டிருந்த பணிகள் அனைத்தும் படிப்படியாகச் சீராகி, முழுமை பெறத் தொடங்கும். தற்போது பணியில் இருப்பவர்களுக்கு, தங்கள் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து மிகுந்த ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும் பெறுவார்கள். உடன்பிறப்புகளுடனான உங்களின் உறவுகள் மேம்படலாம்.
சனி பகவானின் அருள் பெற என்ன செய்ய வேண்டும்
சனி பகவானின் முழுமையான அருளைப் பெற, சனிக்கிழமைகளில் சனி பகவானுக்கு நல்லெண்ணெய் தீபமேற்றி, கருப்பு எள், நீல நிற மலர்கள் கொண்டு, எளிய மனதுடன் வழிபாடு செய்வது சிறந்தது. அதனுடன்
சனி காயத்ரி மந்திரம் சனிக்கிழமைகளில் சனீஸ்வர பகவானின் அருளைப் பெற்று, ஏழரைச் சனி, அஷ்டமச் சனி பாதிப்புகளைக் குறைக்க உதவும். "ஓம் சனைச்சராய வித்மஹே சாயாபுத்ராய தீமஹி தந்நோ மந்த: ப்ரசோதயாத்" இந்த மந்திரத்தை 108 முறை அல்லது 9 முறை ஜபிக்கவும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
சனியின் எழுச்சி எப்போது நிகழும்?
2026 ஏப்ரல் 17 அன்று மீன ராசியில் சனி உதயமாகப் போகிறார்.
எந்த ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சி
ரிஷபம், மிதுனம், மகரம், ஆகிய ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சி பெருகும்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ