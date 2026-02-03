இந்த 5 ராசிகளின் அதிர்ஷ்ட பணமழை யோகம்: சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் அனைத்திலும் இனி வெற்றி

Shukra Nakshatra Gochar 2026: ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, செல்வத்தின் கிரகமான சுக்கிரன், நாளை அதாவது மார்ச் 4, 2026 அன்று உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் நுழைவார். இந்த நட்சத்திரம் சுக்கிரனின் சிறந்த நண்பராகக் கருதப்படும் சனி தேவனால் ஆளப்படுகிறது. இந்த நட்பு நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரனின் இந்த பெயர்ச்சி ஐந்து ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித் தரும்.
ஜோதிடத்தில், வாழ்க்கையின் இன்பங்கள், காதல், திருமணம், அழகு, கலை, ஆடம்பரங்கள், செல்வம் மற்றும் உறவுகளுக்கு சுக்கிரன் பொறுப்பான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. சுக்கிரன் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றும்போது, அனைவரின் வாழ்க்கையிலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். கிரக ராசி மாற்றங்கள் பெரும்பாலும் பொதுவான விளைவுகளை ஏற்படுத்தினாலும், நட்சத்திர மாற்றங்கள் ஆழமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன.
இந்நிலையில் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி செல்வம், அன்பு, கௌரவம், கலை மற்றும் படைப்பாற்றல் ஆகியவற்றில் நன்மைகளைத் தருவதோடு, வாழ்க்கையில் உற்சாகம் மற்றும் செயல்பாட்டையும் அதிகரிக்கும். இந்தப் பெயர்ச்சியால் எந்த 5 ராசிக்காரர்கள் அதிக நன்மைகளைப் பெறுவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ரிஷபம்
ரிஷப ராசியை சுக்கிரன் பகவான் ஆட்சி செய்கிறார். உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் நுழைவது உங்கள் ஆடம்பரங்களை அதிகரிக்கும். நீங்கள் நீண்ட காலமாக ஒரு வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்க திட்டமிட்டிருந்தால், இது ஒரு சாதகமான நேரம். பணியிடத்தில் உங்கள் வசதிகளும் ஆடம்பரங்களும் அதிகரிக்கும், மேலும் புதிய வருமான ஆதாரங்கள் திறக்கப்படும். காதல் உறவுகள் இனிமையாக வளரும், திருமண வாழ்க்கை இணக்கமாக இருக்கும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை மற்றும் கவர்ச்சி அதிகரிக்கும், இது உங்கள் சமூக மற்றும் தொழில்முறை நிலையை உயர்த்த வழிவகுக்கும்.
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்கு, இந்த சுக்கிர பெயர்ச்சி தொழில் ரீதியாக ஒரு பெரிய ஊக்கத்தை அளிக்கும். வெளிநாட்டு தொடர்புகளால் தொழிலதிபர்கள் பயனடைவார்கள். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்கலாம். உங்கள் தகவல் தொடர்பு திறன் மேம்படும். புதிய நண்பர்கள் மற்றும் சக ஊழியர்களுடன் நேர்மறையான தொடர்புகள் ஏற்படும். உங்கள் நிதி நிலைமை சீராகும், எதிர்பாராத லாபங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. படைப்புத் திட்டங்கள் உங்களுக்கு ஆர்வமாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் வாழ்க்கை உற்சாகமாக இருக்கும். குடும்பத்துடன் நேரத்தை செலவிடுவது மன திருப்தியைத் தரும்.
கன்னி
இந்தக் காலம் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ஸ்திரத்தன்மையைக் கொண்டுவரும். சனியின் நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் பயணிக்கப் போவதால் உங்கள் திரட்டப்பட்ட செல்வம் அதிகரிக்கும். பழைய முதலீடுகள் நல்ல வருமானத்தைத் தரும். நிலுவையில் உள்ள அனைத்து நீதிமன்ற வழக்கும் உங்களுக்கு சாதகமாக தீர்க்கப்படலாம். குடும்ப வாழ்க்கை இணக்கமாக இருக்கும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும், மேலும் திருமண உறவுகள் இணக்கமாக இருக்கும். நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும், மேலும் கலை அல்லது படைப்பு முயற்சிகளில் ஆர்வமும் வெற்றியும் வளரும்.
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரனின் நட்சத்திர மாற்றம் காதல் மற்றும் உறவுகளுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமண வரன்கள் கிடைக்கலாம். குழந்தைகளிடமிருந்து சில நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம். ஆடம்பரப் பொருட்களுக்குச் செலவுகள் இருக்கும் அதே வேளையில், பண வரவும் சீராக இருக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் கடின உழைப்பும் திறமையும் பாராட்டப்படும். உற்சாகமும் செயல்பாடும் அதிகரிக்கும்.
கும்பம்
சனி பகவான் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் அதிபதியாகவும், கும்ப ராசியின் அதிபதியாகவும் இருப்பதால், இந்தப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் செல்வாக்கு மிக்கதாக இருக்கும். திடீர் நிதி ஆதாயங்களை நீங்கள் அனுபவிக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் சமூக அந்தஸ்து உயரும், அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கத்தில் இருந்தால், உங்கள் நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படும். திருமண வாழ்க்கை மிகவும் இணக்கமாக மாறும், மேலும் காதல் உறவுகள் விவேகமானதாக இருக்கும். நிதி விஷயங்கள் மேம்படும், முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரும்.
மேலும் படிக்க | தை 20 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
மேலும் படிக்க | மங்களாதித்ய ராஜயோகம்: 3 ராசிக்கு பண மழை கொட்டும், அதிர்ஷ்ட காத்து வீசும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ