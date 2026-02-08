English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
குரு பகவானால் எதிர்பாராத தனவரவு, எல்லாம் உச்சம்.. 3 ராசிகளுக்கு வெற்றி ஜாக்பாட்

Guru Margi 2026 Horoscope: மார்ச் 2026 இல், குரு வக்கிர நிவர்த்தி அடைந்து, மிதுன ராசிக்கு நேரடியாக பயணிப்பார். ஜோதிடத்தின்படி, இந்த மாற்றம் தொழில், வருமானம் மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தை பாதிக்கலாம். ரிஷபம், மிதுனம் மற்றும் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நேரம் எவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கும் என்பதை அறியலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 8, 2026, 03:07 PM IST
  • தொழில் வாழ்க்கையில் பதவி உயர்வு
  • வாழ்க்கையில் மன அழுத்தம் குறையும்.
  • நிதி விஷயங்களில் நிம்மதியைத் தரும்.

Guru Margi 2026 Horoscope: வேத ஜோதிடத்தில், குரு மிகவும் மங்களகரமான கிரகமாக கருதப்படுகிறது. இது அறிவு, கல்வி, மதம், குழந்தைகள், செல்வம் மற்றும் விரிவாக்கத்தைக் குறிக்கிறது. குரு பொதுவாக ஒவ்வொரு 13 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை தனது ராசியை மாற்றும். தற்போது, ​​மிதுன ராசியில் வக்ர நிலையில் உள்ள குரு பகவான் (Guru), மார்ச் 2026 இல் நேரடியாக அதாவது வக்கிர நிவர்த்தி நிலையில் பெயர்ச்சி அடைவார். இந்த மாற்றம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. வேலை, வருமானம் மற்றும் மரியாதை தொடர்பான விஷயங்களில் நேர்மறையான பலன்களைப் பெறலாம். இந்த மாற்றத்தால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்கு குருவின் நேரடி (Guru Margi 2026) பயணம் நிதி விஷயங்களில் நிம்மதியைத் தரும். அவ்வப்போது நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். உங்கள் பேச்சு திறன் அதிகரிக்கும், இதனால் பணியிடத்தில் நீங்கள் பெரிய அளவில் நன்மை பெறலாம். பழைய முதலீடுகள் அல்லது மூதாதையர் சொத்துக்களிலிருந்து லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளது. வாகனங்கள் மற்றும் பிற பொருள் வசதிகளில் நேர்மறையான பலன்களைப் பெறலாம். குடும்பத்துடன் ஒருங்கிணைப்பு மேம்படும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் திறக்கப்படலாம். தொழிலதிபர்கள் தங்கள் பணிக்காகப் பாராட்டப்படுவார்கள், மேலும் அவர்களுக்கு லாபகரமான ஒப்பந்தங்களும் கிடைக்கும்.

மிதுனம்
மிதுன ராசிக்கு குருவின் வக்கிர நிவர்த்தி நல்ல பலன்களைத் தரும். ஏனெனில் இது உங்கள் ராசியில் தான் நடக்கப்போகிறது. இந்த நேரத்தில், உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உங்கள் ஆளுமை மேம்படும். புதிய நபர்களுடன் நீங்கள் இணைவீர்கள், உங்கள் சமூக வட்டத்தை விரிவுபடுத்துவீர்கள். திருமணமானவர்கள் தங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் இனிமையை அனுபவிப்பார்கள், அதே நேரத்தில் திருமணமாகாதவர்கள் திருமண தீர்மானத்துக்கு முன்னேறும். உங்களின் புகழும் அதிகரிக்கக்கூடும்.

துலாம்
இந்த நேரம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். குரு ஒன்பதாவது வீட்டில் நேரடியாகப் பெயர்ச்சி அடைந்து, சாதகமான அதிர்ஷ்டத்தைப் பெறலாம். உங்கள் வேலையில் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது. வெளிநாட்டுப் பயணம் அல்லது நீண்ட பயணம் சாத்தியமாகும். மத நிகழ்வுகளில் பங்கேற்க வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். பணம் வரவு இருக்கும். மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள்.  தொழில் வாழ்க்கையில் பதவி உயர்வுக்கான புதிய வாய்ப்புகள் எழலாம். உங்கள் வாழ்க்கையில் மன அழுத்தம் குறையும். 

குரு நேரடியாகப் பயணிக்கும் போது இவற்றை செய்யக்கூடாது

குரு பெயர்ச்சியின் போது, ​​கடன் வாங்குவதையோ அல்லது கொடுப்பதையோ தவிர்க்க வேண்டும். 
வியாழக்கிழமைகளில் நகங்கள் மற்றும் முடியை வெட்டுவதைத் தவிர்க்கவும். இது குரு பார்வையை பலவீனப்படுத்தும். 
இந்தப் பெயர்ச்சியின் போது அவமதிப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
குருவை வலுப்படுத்த, தாமச விஷயங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. 

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

