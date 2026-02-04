English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • இந்த 3 ராசிகளுக்கு தங்க பண மழை கொட்டும்: குரு பகவானால் எதிர்பாராத வெற்றி ஜாக்பாட்

இந்த 3 ராசிகளுக்கு தங்க பண மழை கொட்டும்: குரு பகவானால் எதிர்பாராத வெற்றி ஜாக்பாட்

Guru Margi 2026: ஜோதிடத்தின் படி, குரு மிதுன ராசியில் வக்கிர நிவர்த்தி அடைந்து நேரடியாகப் பயணிக்கப் போகிறார், இதன் காரணமாக சில ராசிக்காரர்கள் மரியாதை மற்றும் கௌரவத்தைப் பெறக்கூடும்...

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 4, 2026, 08:42 AM IST
  • மார்ச் 13 ஆம் தேதி குரு வக்கிர நிவர்த்தி.
  • ராசிகளின் வருமானம் பல மடங்கு அதிகரிக்கும்.
  • எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட பலன்கள் கிடைக்கும்.

இந்த 3 ராசிகளுக்கு தங்க பண மழை கொட்டும்: குரு பகவானால் எதிர்பாராத வெற்றி ஜாக்பாட்

Guru Margi Gochar 2026: வேத ஜோதிடத்தின்படி, குரு ஒரு ராசியிலிருந்து அடுத்த ராசிக்கு பயணிக்க சுமார் 13 மாதங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும். இந்த பெயர்ச்சி மனித வாழ்க்கை, நாடு மற்றும் உலகம் என அனைத்திலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில் தற்போது குரு வக்கிர இயக்கத்தில் நகர்ந்து வருவதாகவும், ஹோலி பண்டிகைக்குப் பிறகு அதாவது மார்ச் 13 ஆம் தேதி வக்கிர நிவர்த்தி அடைந்து பயணிக்கத் தொடங்குவார். குருவின் நேரடி கிரகப் பயணம் சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமாக இருக்கக்கூடும். அதுமட்டுமின்றி, இந்த ராசிகளின் வருமானம் பல மடங்கு அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மரியாதை மற்றும் கௌரவம் கூட கிடைக்கக்கூடும். ஒரு புதிய வேலையும் பெறலாம். இந்நிலையில் குரு வக்கிர நிவர்த்தி பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் நேரடிப் பயணம் சாதகமாக இருக்கலாம். ஏனென்றால் குரு உங்கள் பெயர்ச்சி அட்டவணையின் ஒன்பதாவது வீட்டில் நேரடியாகப் பயணிப்பார். எனவே, இந்த நேரத்தில் அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கலாம். தடைபட்ட பணிகளும் முடிக்கப்படலாம். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வேலை அல்லது வணிக நோக்கங்களுக்காகவும் பயணம் செய்யலாம். பெரிய முதலீடுகளில் எச்சரிக்கையும் விவேகமும் லாபத்தை அதிகரிக்க உதவும். பொறுமையையும் ஒழுக்கத்தையும் பேணுவது அவசியம். இந்த காலகட்டத்தில், நீங்கள் மத நடவடிக்கைகளில் தீவிரமாக பங்கேற்பீர்கள். உங்கள் அந்தஸ்தும் கௌரவமும் அதிகரிக்கும். தொழிலதிபர்கள் தங்கள் பணிக்காகப் பாராட்டப்படுவார்கள், மேலும் அவர்களுக்கு லாபகரமான ஒப்பந்தங்களும் கிடைக்கும்.

கும்பம்
குருவின் நேரடி இயக்கம் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து ஐந்தாவது வீட்டின் வழியாக நேரடியாக நகர்வார். எனவே, இந்த நேரத்தில் குழந்தைகள் தொடர்பான சில நல்ல செய்திகளைப் பெறுவீர்கள். குழந்தை பெற ஆர்வமுள்ள தம்பதிகளுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கக்கூடும். காதலுத்து வரும் கும்ப ராசி மக்கள் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகரலாம், அதாவது திருமணம் பாக்கியம் உண்டாகும். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களையும் நீங்கள் பெறலாம். மேலும், குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான உங்கள் உறவுகள் வலுவடையும். சட்ட விஷயங்கள் தீர்க்கப்படும். பணம் வரவு இருக்கும். மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள்.

மீனம்
குருவின் நேரடி இயக்கம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். குரு உங்கள் ராசியின் அதிபதி. மேலும், குரு பகவான் உங்கள் ராசியிலிருந்து நான்காவது வீட்டில் நேரடியாகப் பெயர்ச்சியடைவார். எனவே, இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வாகனம் மற்றும் வீடு வாங்கலாம். நீங்கள் மூதாதையர் செல்வம் மற்றும் சொத்தையும் பெறலாம். வேலையில் இருப்பவர்கள் புதிய வாய்ப்புகள் அல்லது பொறுப்புகளைப் பெறலாம். புதிய தொழிலைத் தொடங்கத் திட்டமிடுபவர்களுக்கு இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கலாம். இந்த நேரத்தில் உங்கள் மாமியார் மற்றும் மாமனார் உடனான உங்கள் உறவும் வலுவடையும். தொழில் வாழ்க்கையில் பதவி உயர்வுக்கான புதிய வாய்ப்புகள் எழலாம். உங்கள் வாழ்க்கையில் மன அழுத்தம் குறையும். 

குரு நேரடியாகப் பயணிக்கும் போது இவற்றை செய்யக்கூடாது

குரு பெயர்ச்சியின் போது, ​​கடன் வாங்குவதையோ அல்லது கொடுப்பதையோ தவிர்க்க வேண்டும். 
வியாழக்கிழமைகளில் நகங்கள் மற்றும் முடியை வெட்டுவதைத் தவிர்க்கவும். இது குரு பார்வையை பலவீனப்படுத்தும். 
இந்தப் பெயர்ச்சியின் போது அவமதிப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
குருவை வலுப்படுத்த, தாமச விஷயங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. 

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | இன்றைய ராசிபலன் : பிப்ரவரி 4, புதன்கிழமை - தங்கம் போல் ஏற்றத்தை சந்திக்கும் ராசிகள்

மேலும் படிக்க | சனியின் ராசியில் அமரும் செவ்வாய்! இந்த 3 ராசிகளுக்கு சோதனை.. உஷாரா இருங்க

