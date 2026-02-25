English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • குரு பகவான் ஆட்டம் ஆரம்பம்! மார்ச் 11 முதல் இந்த 5 ராசிகளுக்கு பணமழை.. 'கோல்டன் டைம்' ஆரம்பம்!

குரு பகவான் ஆட்டம் ஆரம்பம்! மார்ச் 11 முதல் இந்த 5 ராசிகளுக்கு பணமழை.. 'கோல்டன் டைம்' ஆரம்பம்!

Guru Margi : குருவின் ஆசிர்வாதம் கிடைத்தால், சாலையில் உள்ள கற்கள் கூட தங்கமாக மாறும் என்று கருதப்படுகிறது. அந்த வகையில் ​​2026 ஆம் ஆண்டில், குரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தைக் கொண்டுவரப் போகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 25, 2026, 05:40 PM IST
  • ரிஷப ராசிக்கு முழுமையான அதிர்ஷ்ட காலகட்டமாக இருக்கலாம்.
  • குருவின் வக்ர நிவர்த்தியால் புதிய உத்வேகத்தைத் தரும்.
  • தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பு பலன் கிடைக்கும்.

Trending Photos

மார்ச் மாத அதிர்ஷ்டசாலிகள்: இந்த 5 ராசிகளுக்கு குபேர அருள்.. ராஜயோகம் ஆரம்பம்
camera icon7
March Horoscope
மார்ச் மாத அதிர்ஷ்டசாலிகள்: இந்த 5 ராசிகளுக்கு குபேர அருள்.. ராஜயோகம் ஆரம்பம்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மூத்த குடிமக்கள் கவனத்திற்கு! ரயில்வே டிக்கெட் சலுகை மீண்டும் அமலாகிறதா? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்!
camera icon6
IRCTC
மூத்த குடிமக்கள் கவனத்திற்கு! ரயில்வே டிக்கெட் சலுகை மீண்டும் அமலாகிறதா? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்!
கஜகேசரி யோகம் 2026: நாளை முதல் இந்த 4 ராசிகளின் தலையெழுத்தே மாறப்போகுது.. அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்!
camera icon7
Gajkesari Rajyog 2026
கஜகேசரி யோகம் 2026: நாளை முதல் இந்த 4 ராசிகளின் தலையெழுத்தே மாறப்போகுது.. அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்!
குரு பகவான் ஆட்டம் ஆரம்பம்! மார்ச் 11 முதல் இந்த 5 ராசிகளுக்கு பணமழை.. 'கோல்டன் டைம்' ஆரம்பம்!

Jupiter Direct Transit 2026: ஜோதிடத்தில், குரு கிரகம் மிகவும் புனிதமானதாகவும் அதிர்ஷ்டகரமானதாகவும் கருதப்படும் கிரகங்களில் ஒன்றாகும். குரு பகவானின் ஆஸி இருந்தால், கற்கள் கூட தங்கமாக மாற்றலாம் என்பார்கள். அந்த வகையில் இந்த ​​2026 ஆம் ஆண்டில், குரு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நிகழ்த்தப் போகிறார். அதன்படி இதுவரை வக்ர நிலையில் பயணித்து வந்த குரு பகவான், மார்ச் 11, 2026 அன்று காலை 8:58 மணிக்கு வக்ர நிவர்த்தி அடைந்து, நேராக பயணிக்கத் தொடங்குவார். குருவின் வக்ர நிவர்த்தியால், பல ராசிகளின் வாழ்க்கையில் உள்ள தடைகள் நீக்கப்பட்டு, வேலை முன்னேற்றம் ஏற்படத் தொடங்கும். இந்நிலையில் குருவின் வக்ர நிவர்த்தியால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பொன்னான நேரத்தையும், அதிர்ஷ்டத்தையும் பெறுவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேஷம் - மேஷத்திற்கு, குருவின் வக்ர நிவர்த்தி தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளைத் தரும். நீண்ட காலமாக பதவி உயர்வு அல்லது புதிய வேலைக்காகக் காத்திருப்பவர்களுக்கு இப்போது சாதகமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். வேலையில் உள்ள தடைகள் படிப்படியாக நீங்கும், மேலும் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பழைய தேங்கி நிற்கும் பணம் அல்லது முன்பு செய்த முதலீடுகளில் லாபத்தை பெறலாம். வீட்டுச் சூழல் சிறப்பாக இருக்கும், குடும்பத்தில் நல்லிணக்கம் நிலவும். நீங்கள் ஒரு புதிய தொழிலைத் தொடங்க நினைத்தால், இந்த நேரம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கலாம்.

ரிஷபம் - இந்தக் காலம் ரிஷப ராசிக்கு முழுமையான அதிர்ஷ்ட காலகட்டமாக இருக்கலாம். நிதி சிக்கல்கள் படிப்படியாகக் குறையும், நல்ல வருமான வாய்ப்புகள் எழக்கூடும். வங்கி இருப்பு மேம்படும், மேலும் உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவாகத் தோன்றும். குடும்பத்திற்குள் ஏதேனும் பதட்டங்கள் நீங்கக்கூடும். நீங்கள் படிப்பதிலோ அல்லது புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வதிலோ ஆர்வம் காட்டுவீர்கள், மேலும் உங்களை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் எழும். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த நேரம் நிம்மதியையும் ஸ்திரத்தன்மையையும் தரும்.

கன்னி - கன்னி ராசிக்கு, குருவின் வக்ர நிவர்த்தியால் புதிய உத்வேகத்தைத் தரும். தடைபட்ட திட்டங்கள் முன்னேற்றத்தைக் காணும். தொழிலதிபர்கள் ஒரு பெரிய விஷயத்தைப் பெறலாம் அல்லது ஒரு நல்ல வாய்ப்பைப் பெறலாம், முன்னோக்கி செல்லும் பாதையை எளிதாக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை இருக்கும், மேலும் நிலுவையில் உள்ள பணிகள் அதிக சிரமமின்றி முடிக்கப்படும். உங்கள் கடின உழைப்பு பலனளிக்கத் தொடங்கும், மேலும் அதிர்ஷ்டமும் உங்கள் பக்கம் இருப்பது போல் தோன்றும். உங்கள் முயற்சிகளை விட்டுவிடாதீர்கள்.

தனுசு - குரு தனுசை ஆளும் கிரகம் என்பதால், இந்த நேரம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பு பலன் கிடைக்கும். உங்கள் சமூக அந்தஸ்து அதிகரிக்கும், மேலும் மக்கள் உங்கள் வார்த்தைகள் மற்றும் ஆலோசனைகளை மதிப்பார்கள். வேலை தொடர்பான பயணம் நன்மை பயக்கும் மற்றும் நல்ல வாய்ப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். இந்த நேரம் புதிய முதலீடுகள் அல்லது எதிர்கால திட்டமிடலுக்கு சாதகமாகவும் கருதப்படலாம். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த நேரத்தில் உங்கள் பிடி வலுவடையும், மேலும் முன்பை விட நீங்கள் அதிக நம்பிக்கையான நிலையில் இருப்பீர்கள்.

மீனம் - மீனம், சிறிது காலமாக நீடித்த சோர்வு மற்றும் மன அழுத்தம் இப்போது நீங்கலாம். மன அழுத்தம் குறையும், உங்கள் மனம் மிகவும் அமைதியாக இருக்கும். தூக்கம் மற்றும் ஓய்வு மேம்படும். வேலையில் உங்கள் கடின உழைப்பு அங்கீகரிக்கப்படலாம், மேலும் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் திறக்கப்படலாம். உங்கள் நிதி நிலைமையும் படிப்படியாக மேம்படும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

மேலும் படிக்க: செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பணமழை! தொழிலில் சிறந்து விளங்கலாம்

மேலும் படிக்க: கஜகேசரி யோகம் 2026: நாளை முதல் இந்த 4 ராசிகளின் தலையெழுத்தே மாறப்போகுது.. அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Jupiter transitGuru margiZodiac signGuru Peyrarchi

Trending News