குரு பகவான் ஆட்டம் ஆரம்பம்! மார்ச் 11 முதல் இந்த 5 ராசிகளுக்கு பணமழை.. 'கோல்டன் டைம்' ஆரம்பம்!

Jupiter Direct Transit 2026: ஜோதிடத்தில், குரு கிரகம் மிகவும் புனிதமானதாகவும் அதிர்ஷ்டகரமானதாகவும் கருதப்படும் கிரகங்களில் ஒன்றாகும். குரு பகவானின் ஆஸி இருந்தால், கற்கள் கூட தங்கமாக மாற்றலாம் என்பார்கள். அந்த வகையில் இந்த 2026 ஆம் ஆண்டில், குரு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நிகழ்த்தப் போகிறார். அதன்படி இதுவரை வக்ர நிலையில் பயணித்து வந்த குரு பகவான், மார்ச் 11, 2026 அன்று காலை 8:58 மணிக்கு வக்ர நிவர்த்தி அடைந்து, நேராக பயணிக்கத் தொடங்குவார். குருவின் வக்ர நிவர்த்தியால், பல ராசிகளின் வாழ்க்கையில் உள்ள தடைகள் நீக்கப்பட்டு, வேலை முன்னேற்றம் ஏற்படத் தொடங்கும். இந்நிலையில் குருவின் வக்ர நிவர்த்தியால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பொன்னான நேரத்தையும், அதிர்ஷ்டத்தையும் பெறுவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம் - மேஷத்திற்கு, குருவின் வக்ர நிவர்த்தி தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளைத் தரும். நீண்ட காலமாக பதவி உயர்வு அல்லது புதிய வேலைக்காகக் காத்திருப்பவர்களுக்கு இப்போது சாதகமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். வேலையில் உள்ள தடைகள் படிப்படியாக நீங்கும், மேலும் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பழைய தேங்கி நிற்கும் பணம் அல்லது முன்பு செய்த முதலீடுகளில் லாபத்தை பெறலாம். வீட்டுச் சூழல் சிறப்பாக இருக்கும், குடும்பத்தில் நல்லிணக்கம் நிலவும். நீங்கள் ஒரு புதிய தொழிலைத் தொடங்க நினைத்தால், இந்த நேரம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கலாம்.
ரிஷபம் - இந்தக் காலம் ரிஷப ராசிக்கு முழுமையான அதிர்ஷ்ட காலகட்டமாக இருக்கலாம். நிதி சிக்கல்கள் படிப்படியாகக் குறையும், நல்ல வருமான வாய்ப்புகள் எழக்கூடும். வங்கி இருப்பு மேம்படும், மேலும் உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவாகத் தோன்றும். குடும்பத்திற்குள் ஏதேனும் பதட்டங்கள் நீங்கக்கூடும். நீங்கள் படிப்பதிலோ அல்லது புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வதிலோ ஆர்வம் காட்டுவீர்கள், மேலும் உங்களை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் எழும். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த நேரம் நிம்மதியையும் ஸ்திரத்தன்மையையும் தரும்.
கன்னி - கன்னி ராசிக்கு, குருவின் வக்ர நிவர்த்தியால் புதிய உத்வேகத்தைத் தரும். தடைபட்ட திட்டங்கள் முன்னேற்றத்தைக் காணும். தொழிலதிபர்கள் ஒரு பெரிய விஷயத்தைப் பெறலாம் அல்லது ஒரு நல்ல வாய்ப்பைப் பெறலாம், முன்னோக்கி செல்லும் பாதையை எளிதாக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை இருக்கும், மேலும் நிலுவையில் உள்ள பணிகள் அதிக சிரமமின்றி முடிக்கப்படும். உங்கள் கடின உழைப்பு பலனளிக்கத் தொடங்கும், மேலும் அதிர்ஷ்டமும் உங்கள் பக்கம் இருப்பது போல் தோன்றும். உங்கள் முயற்சிகளை விட்டுவிடாதீர்கள்.
தனுசு - குரு தனுசை ஆளும் கிரகம் என்பதால், இந்த நேரம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பு பலன் கிடைக்கும். உங்கள் சமூக அந்தஸ்து அதிகரிக்கும், மேலும் மக்கள் உங்கள் வார்த்தைகள் மற்றும் ஆலோசனைகளை மதிப்பார்கள். வேலை தொடர்பான பயணம் நன்மை பயக்கும் மற்றும் நல்ல வாய்ப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். இந்த நேரம் புதிய முதலீடுகள் அல்லது எதிர்கால திட்டமிடலுக்கு சாதகமாகவும் கருதப்படலாம். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த நேரத்தில் உங்கள் பிடி வலுவடையும், மேலும் முன்பை விட நீங்கள் அதிக நம்பிக்கையான நிலையில் இருப்பீர்கள்.
மீனம் - மீனம், சிறிது காலமாக நீடித்த சோர்வு மற்றும் மன அழுத்தம் இப்போது நீங்கலாம். மன அழுத்தம் குறையும், உங்கள் மனம் மிகவும் அமைதியாக இருக்கும். தூக்கம் மற்றும் ஓய்வு மேம்படும். வேலையில் உங்கள் கடின உழைப்பு அங்கீகரிக்கப்படலாம், மேலும் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் திறக்கப்படலாம். உங்கள் நிதி நிலைமையும் படிப்படியாக மேம்படும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
