இந்த 5 ராசிகளுக்கும் பணமழை லாப யோகம்.. செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

Mangal Nakshatra Gochar 2026: ஜோதிடத்தில், கிரகங்களின் தளபதியாக செவ்வாய் கருதப்படுகிறது. செவ்வாய் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றும்போது, ஒருவரின் தைரியம், முடிவெடுக்கும் தன்மை மற்றும் வீரம் கணிசமாக மாறும். அந்த வகையில் வரும் மார்ச் 3, 2026 அன்று, செவ்வாய் ராகுவின் நட்சத்திரத்திரமான சதயம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஹோலி பண்டிகையுடன் இணைந்து செவ்வாய் கிரகத்தின் இந்த புதிய நகர்வு, ஐந்து ராசிகளுக்கு முன்னேற்றத்திற்கான புதிய கதவுகளைத் திறக்கும். இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியின் போது, இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும், மேலும் அவர்களின் கடின உழைப்புக்கு பலன் கிடைக்கும். இந்த நட்சத்திர மாற்றம் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்..
மேஷம்
மேஷ ராசிக்கு அதிபதி செவ்வாய் பகவான் ஆவார். சதயம் நட்சத்திரத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடைவது உங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். வேலை மாற்றத்தை யோசிப்பவர்களுக்கு மார்ச் மாதத்தில் விரும்பிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பழைய சொத்து தகராறுகள் தீர்க்கப்படும். ஒரு பெரிய வணிக ஒப்பந்தம் கிடைக்கக்கூடும், இது உங்கள் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தும். வேலைகளை மாற்ற விரும்புவோருக்கு அல்லது புதிய தொழில்முறை வாய்ப்புகளைத் தேடுவோருக்கு இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கும். பெரிய ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளது, இது உங்கள் நிதி நிலையை வலுப்படுத்தும் என்பதால், வணிக ரீதியாகவும் இந்த நேரம் சிறப்பாக இருக்கும்.
மிதுனம்
இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டக் கதவுகளைத் திறக்கும். உங்கள் செயலற்ற திட்டங்கள் திடீரென்று வேகம் பெறும். வேலையில் உங்கள் புத்திசாலித்தனமும் தைரியமும் பாராட்டப்படும். வெளிநாட்டுப் பயணம் சாத்தியமாகும். குடும்பத்துடனான உறவுகள் மேம்படும், மேலும் பழைய முதலீடு ஈர்க்கக்கூடிய வருமானத்தைத் தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குடும்ப உறவுகள் வலுப்பெறும், மேலும் பழைய முதலீட்டிலிருந்து கிடைக்கும் லாபம் உங்கள் நிதி நிலைமையை மேம்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்கு, செவ்வாய் சதயத்தில் பெயர்ச்சி அடைவது சமூக கௌரவத்தை அதிகரிக்கும். நீங்கள் அரசியல் அல்லது நிர்வாக சேவைகளில் ஈடுபட்டிருந்தால், உங்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் எதிரிகளுக்கு எதிரான வெற்றி நிச்சயம். இந்த நேரத்தில், உங்கள் தலைமைத்துவ திறன்கள் மேம்படும், மேலும் நிலுவையில் உள்ள அரசாங்க வேலைகள் நிறைவடையும். உங்கள் தலைமைத்துவத் திறன்களும் முடிவெடுக்கும் திறன்களும் மேம்படும், மேலும் நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள அரசு அல்லது நிர்வாகப் பணிகள் நிறைவடையத் தொடங்கும்.
விருச்சிகம்
உங்கள் ராசியை ஆளும் கிரகம் செவ்வாய் பகவான் என்பதால், இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நேரடியாக நன்மை பயக்கும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் தோன்றும். நீங்கள் நிலம் வாங்க திட்டமிட்டிருந்தால், மார்ச் மாதம் சிறந்த மாதமாகும். நிதிச் சிக்கல்களைத் தணிக்கும். இந்த நேரம் வணிகம் மற்றும் தொழில் இரண்டிலும் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும்.
கும்பம்
சதயம் நட்சத்திரம் கும்ப ராசியின் கீழ் வருகிறது, எனவே இங்கு செவ்வாய் கிரகத்தின் இருப்பு உங்களுக்கு உற்சாகத்தை அளிக்கும். தொழில்நுட்பத் துறைகள், பொறியியல் அல்லது மருத்துவத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் வெற்றியைப் பெறுவார்கள். உங்கள் சமூக செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். பெரிய ஆசை நிறைவேறக்கூடும். திருமண வாழ்க்கையில் அன்பும் ஆற்றலும் மேலோங்கும். சமூகத்தில் உங்கள் நற்பெயர் மற்றும் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் அன்பும் நல்லிணக்கமும் நிலவும், தனிப்பட்ட உறவுகள் மேம்படும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
