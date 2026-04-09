சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அக்னிப் பரிட்சை, கடும் சோதனை காலம் ஆரம்பம்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
Saturn Transit 2026: ஜோதிடவியலில், சனியின் பெயர்ச்சி என்பது சனிக்கோள் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இடம்பெயரும் நிகழ்வைக் குறிக்கிறது. சனி கிரகம் மிக மெதுவாக நகரக்கூடிய ஒரு கிரகங்களில் ஒன்றாகும், அதன் விளைவுகள் நீண்ட காலத்திற்கு நீடித்திருக்கக்கூடியவை என்பதாலும், இந்நிகழ்வு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 9, 2026, 04:17 PM IST
  • 2026 ஏப்ரல் 17-ல் நடப்பது ராசிப் பெயர்ச்சியா அல்லது நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியா?
  • 'கர்ம காரகன்' என்று சனி அழைக்கப்படக் காரணம் என்ன?
  • இந்த 'சோதனை' காலம் எப்போது முடிவுக்கு வரும்?

Trending Photos

camera icon12
Rasipalan
camera icon10
New Wage Rule
camera icon10
Sun Transit
camera icon7
Kubera yogam
Saturn Transit 2026: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், சனி பகவான் 'கர்ம காரகன்' (வினைப் பயன்களைத் தீர்மானிப்பவர்) என்று போற்றப்படுகிறார். இப்பெரும் கிரகம் தனது இயக்கத்தை மாற்றிக்கொள்ளும்போதோ அல்லது தான் சஞ்சரிக்கும் நட்சத்திரத்தை மாற்றிக்கொள்ளும்போதோ, அதன் தாக்கம் வெறும் ராசி மண்டலத்தோடு மட்டும் நின்றுவிடுவதில்லை; மாறாக, ஒரு தனிநபரின் மனநிலை, முடிவெடுக்கும் திறன் மற்றும் பொருளாதாரச் சூழல் ஆகியவற்றில் மிதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். இம்முறை, 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 17-ஆம் தேதியன்று, தனது நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக, சனி பகவான் ஒரு புதிய நட்சத்திரக் கட்டத்திற்குள் அடியெடுத்து வைக்கிறார். இந்த கிரக நிலை சுமார் ஒரு மாத காலத்திற்கு நீடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இக்காலகட்டத்தில், பலரும் தங்கள் வாழ்வில் ஒருவித மந்த நிலையையும், மன அழுத்தத்தையும் உணரக்கூடும்.

Add Zee News as a Preferred Source

இக்காலகட்டத்தில், நிலுவையில் உள்ள பணிகளில் தாமதங்கள் அதிகரிக்கக்கூடும்; மேலும், அவசரத்தில் எடுக்கப்படும் முடிவுகள் பாதகமாக அமையலாம். சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு எதிராகச் செயல்படுவதைப் போன்ற உணர்வு ஏற்படலாம்.

எனினும், பொறுமை காத்து, சரியான உத்திகளைக் கையாண்டு, குறுக்குவழிகளை நாடாமல் முன்னோக்கிச் செல்பவர்களுக்கு, இக்காலகட்டமே எதிர்கால வெற்றிக்கான அடித்தளத்தை அமைத்துத் தரவல்லது. இதனாலேயே, இப்பருவம் வெறும் ஒரு கடினமான காலமாக மட்டுமல்லாமல், ஒருவிதமான 'சோதனை' காலமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.

ஏப்ரல் 17, வெள்ளிக்கிழமை அன்று மாலை 4:05 மணிக்கு, சனி கிரகம் உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் பிரவேசிக்கிறது. இதனால் எந்தெந்த நபர்களுக்கு, நிதி இழப்பு, தோல்வி மற்றும் மன அழுத்தம் நிறைந்த ஒரு காலகட்டமாக அமையக்கூடும் என்பதை அறிந்துகொள்வோம்.

இந்த 4 ராசிகளுக்கு பாதிக்கப்பு அதிகம்

மேஷம்: இக்காலகட்டத்தில், மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்குச் சூழல்கள் சற்று சவாலானவையாக அமையக்கூடும். உங்கள் தொழில் அல்லது பணியில் நீங்கள் தடைகளையோ, திடீர் மாற்றங்களையோ சந்திக்க நேரிடலாம். அவசரத்தில் எடுக்கப்படும் முடிவுகள் இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கலாம். நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது அவசியமாகும்.

கடகம்: கடக ராசியில் பிறந்தவர்கள், இக்காலகட்டத்தில் உணர்வுபூர்வமான ஏற்ற இறக்கங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். உறவுகளில் தவறான புரிதல்கள் அதிகரிக்கக்கூடும்; குடும்பம் சார்ந்த கவலைகள் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தலாம். நீங்கள் மன அழுத்தத்தை உணரக்கூடும்; எனவே அமைதியைக் கடைப்பிடியுங்கள். பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காணுங்கள்.

துலாம்: துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இது கடின உழைப்பு நிறைந்த ஒரு காலகட்டமாக அமையும்; இருப்பினும், அதற்கான பலன்கள் கிடைப்பதில் சற்று தாமதம் ஏற்படலாம். தொழில் ரீதியான முன்னேற்றம் மந்தமாக இருக்கலாம், மேலும் பணிச்சுமையும் அதிகரிக்கக்கூடும். உங்கள் தன்னம்பிக்கையிலும் ஒரு தொய்வை நீங்கள் உணரக்கூடும். தொடர்ந்து விடாமுயற்சியுடன் உழைத்து வாருங்கள்; காலம் செல்லச் செல்ல, நிலைமை நிச்சயம் சீரடையும்.

மகரம்: மகர ராசியின் மீது சனியின் தாக்கம் ஆழமானதாகக் கருதப்படுகிறது; இதன் விளைவாக, இக்காலகட்டம் சற்றே பாரமானதாக உணரப்படலாம். செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். உடல்நலத்தின் மீதான அலட்சியம் பாதகமாக அமையலாம். பொறுப்புகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

சனி பகவான் 'நீதிக்கடவுள்' என்று அழைக்கிறோம். அந்த வகையில் சனி பகவானைப் ப்ரீதி செய்ய, 'சனி ஸ்தோத்திரம்' மற்றும் அவருக்கெனச் சிறப்பித்த மந்திரங்களை ஜபிப்பது மிகுந்த நற்பலன்களைத் தரும். சனி பகவானுக்குரிய சக்திவாய்ந்த மந்திரங்கள் மற்றும் ஸ்தோத்திரங்களை தினமும் கூறி வந்தால்,  ஏழரை சனி, அஷ்டம சனி, போன்ற பிடியில் இருந்து நிவாரணம் தர உதவும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை. 

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

 

2026 ஏப்ரல் 17-ல் நடப்பது ராசிப் பெயர்ச்சியா அல்லது நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியா?
இது சனியின் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி ஆகும். சனி பகவான் கும்ப ராசியில் இருந்தபடியே, பூரட்டாதி நட்சத்திரத்திலிருந்து உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் 4-ஆம் பாதத்திற்கு பிரவேசிக்கிறார்.

'கர்ம காரகன்' என்று சனி அழைக்கப்படக் காரணம் என்ன?
ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, ஒரு நபர் செய்யும் முற்பகல் மற்றும் இப்பிறவிச் செயல்களுக்கு (கர்மா) ஏற்ப பலன்களை வழங்குபவர் சனி. அவர் தண்டனை வழங்குபவர் மட்டுமல்ல, ஒருவரை ஒழுக்க நெறிக்கும், பொறுமைக்கும் உட்படுத்தி பக்குவப்படுத்துபவர் என்பதால் அவர் கர்ம காரகன் எனப்படுகிறார்.

இந்த 'சோதனை' காலம் எப்போது முடிவுக்கு வரும்?
சனி பகவான் ஒரு நட்சத்திரப் பாதையில் சஞ்சரிக்கும் காலம் சுமார் ஒரு மாதம் வரை நீடிக்கும்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Sani nakshatra peyarchiUthrattathiZodiac SignsSaturn Transit

Trending News