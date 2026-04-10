அட்சய திருதியை அன்று கிரகப்பிரவேசம் செய்யப்போகிறீர்களா? இந்த விதிகளைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!

Akshay Tritiya 2026: அட்சய திருதியை நன்னாள், அளவில்லா நற்பலன்களை அருளக்கூடிய தினமாக நம்பப்படுகிறது. ஜோதிட நம்பிக்கைகளின்படி, இந்நாளில் சூரியனும் சந்திரனும் தத்தம் உச்ச வீடுகளில் (ராசிகளில்) நிலைபெற்றிருக்கும். இவ்விரு கோள்களின் அருளால், தனிநபர்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து மங்கலச் செயல்களின் பலன்களும் இரு மடங்கு கிடைக்கும் என்பதை கூறப்படுகிறது. இந்நாளில் பலரும் புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்கத் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். இந்நாள் மிகவும் புனிதமானதாகக் கருதப்படுவதால், மங்கலச் செயல்களை மேற்கொள்வதற்குச் சிறப்பு 'முகூர்த்த' நேரத்தைக் கலந்தாலோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. பலரும் தங்கள் 'கிரகப்பிரவேசத்தை' (புதுமனை புகுவிழாவை) அட்சய திருதியை எனும் இந்த மங்கல நாளில் நடத்துவதற்காகவே, ஆண்டு முழுவதும் காத்திருக்கின்றனர். இருப்பினும், இந்நாளில் புதுமனை புகுவிழாவிற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்வதற்கு முன், சில வழிகாட்டுதல்களைப் பற்றி அறிந்திருப்பது அவசியம். இது குறித்து மேலும் அறிந்துகொள்ளத் தொடர்ந்து படியுங்கள்.
அட்சய திருதியை எப்போது?
சித்திரை மாதத்தின் சுக்ல பட்சம் 14 வது நாளில் அட்சய திருதியை (Akshay Tritiya) கொண்டாடப்படுகிறது. அதன்படி இந்த வருடம், சித்திரை மாத சுக்ல பட்ச திரிதியை திதியானது ஏப்ரல் 19 அன்று காலை 10:49 மணிக்குத் தொடங்கி, ஏப்ரல் 20 அன்று காலை 7:27 மணி வரை நீடிக்கிறது. எனவே, இந்த சுப நிகழ்வு ஏப்ரல் 19 அன்று கொண்டாடப்படும். அதுமட்டுமின்றி 15 திதிகளில் மூன்றாவதாக வரும் திதி திரிதியை அட்சய திருதி. 3ஆம் எண்ணுக்கு அதிபதி குரு என்பதால், இது உலோகத்தில் தங்கத்தை பிரதிபலிக்கிறார். எனவே தான் அட்சய திருதியை நாளில் பொன் வாங்குவது சிறப்பாக கருதப்படுகிறது.
அட்சய திருதியை அன்று கிரகப்பிரவேசத்திற்கான நல்ல நேரம்
அட்சய திருதியை ஒரு 'அபிஜித் முகூர்த்தம்' எனக் கருதப்படுகிறது; அதாவது, இந்நாளில் 'கிரகப்பிரவேசம்' (புதுமனை புகுவிழா) நடத்துவதற்கு, தனியாக ஒரு குறிப்பிட்ட சுப நேரத்தைத் தேட வேண்டிய அவசியமில்லை. இருப்பினும், ஏப்ரல் 19, 2026 அன்று, 'அபிஜித் முகூர்த்தம்' (Abhijit Muhurat) காலை 11:55 மணி முதல் பிற்பகல் 12:46 மணி வரை இருக்கிறது.
புதுமனை புகுவிழா தொடர்பான முக்கிய விதிமுறைகள்
- புதுமனை புகுவிழாவின்போது சங்கூத மறக்காதீர்கள்: புதுமனை புகுவிழா பூஜையை, அனைத்து விதிமுறைகளையும் சடங்குகளையும் சரியாக பின்பற்றி, செய்ய வேண்டும். வீட்டிற்குள் நுழையும் அந்தத் துல்லியமான தருணத்தில் சங்கூத மறக்காதீர்கள்; அவ்வாறு செய்வது மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் அது எதிர்மறை ஆற்றல்களை விலக்கிட உதவுகிறது.
- கிரகப்பிரவேசத்திற்கு முன் வாஸ்து சாந்தி செய்யுங்கள்: உங்கள் புதிய வீட்டிற்குள் நுழைவதற்கு முன், நீங்கள் வாஸ்து சாந்தி, நவக்கிரக பூஜை மற்றும் ஒரு ஹோமம் ஆகியவற்றை அவசியம் செய்ய வேண்டும். கிரகப்பிரவேச நாளன்று, நீர் அல்லது பால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு கலசத்தை வைத்து வழிப்பட வேண்டும்.
- முக்கிய நுழைவாயில் அலங்காரம்: "கிரகபிரவேசத்தின்போது" (புதுமனை புகுவிழா), வீட்டின் முக்கிய நுழைவாயிலை *தோரணங்கள்*, மலர்கள் மற்றும் *கோலம்* ஆகியவற்றைக் கொண்டு அலங்கரிப்பது மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இது வீட்டிற்குச் செழிப்பையும் நேர்மறை ஆற்றலையும் தர உதவும்.
- முதல் படி: *கிரக பிரவேச* விழாவின்போது, வீட்டிற்குள் நுழையும் வேளையில், கணவனும் மனைவியும் முதலில் தங்கள் வலது காலை நிலைப்படியின் உள்ளே எடுத்து வைக்க வேண்டும். இது அந்த இல்லத்திற்கு ஒரு மங்கலமான தொடக்கமாகக் கருதப்படுகிறது.
- சமையலறை முதல் தொடங்கம்: *கிரக பிரவேசம்* (புதுமனை புகுவிழா) முடிந்த உடனேயே, சமையலறையில் அடுப்பை ஏற்றிப் பாலைக் காய்ச்சவும்; அல்லது *பாயசம்* அல்லது *ஹல்வா* போன்ற ஏதேனும் ஒரு இனிப்புப் பண்டத்தைத் தயாரிக்கவும். இது வீட்டிற்குச் செல்வச் செழிப்பையும் மகிழ்ச்சியையும் கொண்டுவரும்.
- பிராமணர்களுக்கு அன்னமிடுதலும் தட்சணை அளித்தலும்: இந்த மங்களகரமான நன்னாளில், பிராமணர்களுக்கு அன்னமிட்டு, உங்களால் முடிந்த தட்சணையை அளியுங்கள். இவ்வாறு செய்வதால் ஆன்மீகப் புண்ணியம் சேர்வதுடன், இல்லத்தில் நேர்மறை ஆற்றல் நிலைத்திருக்கவும் அது துணைபுரிகிறது.
- இரவில் விளக்கேற்றுதல்: இரவில் வீட்டின் பிரதான நுழைவாயிலில் ஒரு விளக்கை ஏற்றுங்கள். இது இல்லத்திற்கு மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் தரும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
அட்சய திருதியை எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது?
2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 19-ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அட்சய திருதியை கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் அன்னை மகாலட்சுமியின் அருள் முழுமையாகக் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.
அபிஜித் முகூர்த்தம் என்றால் என்ன
அபிஜித் முகூர்த்தம் என்பது தினமும் மதிய வேளையில் வரும், தோஷமற்ற மிகவும் சக்திவாய்ந்த 48 நிமிட சுப நேரமாகும்.
நுழைவாயில் அலங்காரம் ஏன் செய்ய வேண்டும்
கிரகபிரவேசத்தின்போது வீட்டின் முக்கிய நுழைவாயிலை *தோரணங்கள்*, மலர்கள் மற்றும் *கோலம்* ஆகியவற்றைக் கொண்டு அலங்கரிப்பது மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ