அட்சய திருதியை இன்று: செல்வம் பெருக செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்கள், தங்கம் வாங்க உகந்த நேரம் எது?

Akshaya Tritiya 2026 : அட்சய திருதியை என்பது இந்து சமயத்தின் மிகவும் புனிதமான மற்றும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பண்டிகைகளில் ஒன்றாகும். இந்நாளில், முடிவற்ற செழிப்பு, நல்வாய்ப்பு மற்றும் வெற்றியைத் தன்னுடன் கொண்டுவருகிறது என்று நம்பப்படுகிறது.
இந்தியா முழுவதும் மக்கள் இந்நாளை மிகுந்த பக்தியுடனும் மரியாதையுடனும் கொண்டாடி, பல்வேறு சமயச் சடங்குகளை மேற்கொள்கின்றனர். அட்சய திருதியை நாளில் எந்தவொரு பொருளை வாங்கினாலும் அது நிலையான நற்பயனை அளிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது; இக்காரணத்தினால், பெரும்பாலான மக்கள் தங்கள் செழிப்பு தொடர்ந்து நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை உறுதிசெய்யும் வகையில், இந்நாளில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியை வாங்குகின்றனர். இந்து பஞ்சாங்கத்தின்படி, இவ்வருடம் அட்சய திருதியை 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 19, ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.
திருதியை திதியின் ஆரம்பம்: ஏப்ரல் 19, 2026, காலை 10:49 மணிக்கு
திருதியை திதியின் முடிவு: ஏப்ரல் 20, 2026, காலை 7:27 மணிக்கு
அட்சய திருதியை பூஜை முகூர்த்தம் :
ஏப்ரல் 19, 2026, காலை 10:49 முதல் மதியம் 12:20 வரை
அட்சய திருதியை முதன்மையாக ஏப்ரல் 19, 2026 அன்று கொண்டாடப்படும்.
அட்சய திருதியையின் முக்கியத்துவம் (Akshaya Tritiya 2026 Importance)
இந்துப் பண்பாட்டில், அட்சய திருதியை மிகவும் சிறப்பான நாட்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. 'அட்சய' என்னும் சொல்லுக்கு 'ஒருபோதும் குறையாதது' என்று பொருள்; இது எல்லையற்ற செழிப்பையும் வெற்றியையும் குறிக்கிறது. இந்நாளில் தொடங்கப்படும் மங்கலச் செயலும் இடையறாது வளர்ந்து கொண்டே இருக்குமே தவிர, ஒருபோதும் முடிவடையாது என்றும் நம்பப்படுகிறது. இந்நாளில் மக்கள் வழிபாடு மேற்கொள்வதுடன், தங்கம் வாங்குதல், புதிய தொழில்களைத் தொடங்குதல் மற்றும் திருமணம், புதுமனை புகுவிழா போன்ற முக்கியச் சடங்குகளையும் நடத்துகின்றனர்.
Akshaya Tritiya 2026 : தங்கம் வாங்க உகந்த நேரம்
அட்சய திருதியை ஒரு 'அபிஜித் முகூர்த்தம்' என்பதால், அந்நாள் முழுவதும் பொருட்கள் வாங்குவதற்குச் சுபமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், ஏப்ரல் 19 அன்று காலை 10:49 மணி முதல் பிற்பகல் 3:57 மணி வரையிலான குறிப்பிட்ட காலப்பகுதி, மிகவும் விசேஷமான சுப நேரமாகப் போற்றப்படுகிறது.
Akshaya Tritiya 2026 : இன்று அட்சய திருதியை அன்று சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி
இன்று, அட்சய திருதியை எனும் மங்களகரமான நன்னாளில், செல்வத்திற்கும் செழுமைக்கும் காரக கிரகமான சுக்கிரன் ஒரு ராசிப் பெயர்ச்சியை மேற்கொள்ளவுள்ளது. ரிஷப ராசிக்குள் சுக்கிரன் பிரவேசிக்கும் வேளையில், அது பல ராசிகளுக்குச் சுப பலன்களை அளிப்பதாகவும், அவர்களுக்குச் சுகபோகங்களையும் பௌதிக வசதிகளையும் வாரி வழங்குவதாகவும் அமையும்.
Akshaya Tritiya 2026 : அட்சய திருதியை சுப முகூர்த்தம்
பிரம்ம முகூர்த்தம்: 04:23 AM முதல் 05:08 AM வரை
அம்ரித காலம்: 02:26 AM, ஏப்ரல் 20 முதல் 03:52 AM வரை, ஏப்ரல் 20
அபிஜித் முகூர்த்தம்: காலை 11:55 முதல் மதியம் 12:46 வரை
விஜய முகூர்த்தம்: 02:30 PM முதல் 03:22 PM வரை
ரவி யோகம்: 04:35 AM, ஏப்ரல் 20 முதல் 05:51 AM வரை, ஏப்ரல் 20
Akshaya Tritiya 2026 : அட்சய திருதியையில் 5 ராசிகளுக்கு அமோக ஆதாயங்கள்
மேஷம்: அட்சய திருதியைத் திருநாள், நிதி ஆதாயங்கள், தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் கல்வியில் வெற்றி பெறுவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகளைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.
ரிஷபம்: முடங்கிக்கிடந்த நிதியை மீட்டெடுத்தல், முதலீடுகள் மூலம் லாபகரமான வருவாயைப் பெறுதல் மற்றும் உங்கள் சமூக அந்தஸ்து உயர்தல் ஆகியவற்றுக்குச் சாதகமாக நட்சத்திரங்கள் அமைகின்றன.
சிம்மம்: முக்கிய நற்செய்திகள், உங்கள் விருப்பங்கள் நிறைவேறுதல் மற்றும் உங்கள் தொழில் துறையில் சிறப்பான வாய்ப்புகள் உருவாகுதல் ஆகியவற்றுக்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன.
விருச்சிகம்: உங்கள் குடும்ப வாழ்வில் மகிழ்ச்சி திரும்பும்; உங்கள் தொழில் முயற்சிகள் லாபம் ஈட்டித் தரும், மேலும் உங்கள் உடல்நலம் உங்களுக்குச் சாதகமாக அமையும்.
மீனம்: நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவுபெறும்; திடீர் நிதி ஆதாயங்களை நீங்கள் பெறக்கூடும்; மேலும் புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்குவதற்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த தருணமாக அமைகிறது.
Akshaya Tritiya : அட்சய திருதியையன்று ராசிக்கு ஏற்ப தானம்
மேஷம்: தங்க மோதிரம் அல்லது சிவப்பு நிற ஆடைகளை வாங்குவது தன்னம்பிக்கையையும் ஆற்றலையும் அதிகரிக்கும்.
ரிஷபம்: வெள்ளி நாணயங்கள் அல்லது நகைகளை வாங்குவது வாழ்க்கையில் ஸ்திரத்தன்மையைக் கொண்டுவரும்.
மிதுனம்: பச்சை நிறப் பொருட்கள் அல்லது அலங்காரப் பொருட்களை வாங்குவது உறவுகளை வலுப்படுத்தும்.
கடகம்: வெள்ளி கொலுசுகளை வாங்குவது, முடிக்கப்படாமல் உள்ள பணிகளை நிறைவு செய்ய உதவும்.
சிம்மம்: தங்க நகைகளை வாங்குவது கௌரவம், மரியாதை மற்றும் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும்.
கன்னி: வெண்கலப் பாத்திரங்களை வாங்குவது வீட்டில் சுபத்தன்மையையும் நேர்மறை ஆற்றலையும் மேம்படுத்தும்.
துலாம்: அலங்காரப் பொருட்களை வாங்குவது மகாலட்சுமி தேவியை மகிழ்விக்கும்.
விருச்சிகம்: செப்புப் பாத்திரங்களை வீட்டிற்குள் கொண்டு வருவது தைரியத்திற்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் நன்மை பயக்கும்.
தனுசு: தங்க நகைகள் அல்லது மஞ்சளை வாங்குவது ஒருவரின் அதிர்ஷ்டத்தை வலுப்படுத்தும்.
விருச்சிகம்: தர்பூசணிகள், பார்லி அல்லது கோதுமையை தானமாக அளியுங்கள்.
மகரம்: உணவு தானியங்கள், ஆடைகள், காலணிகள் போன்றவற்றை தானமாக அளியுங்கள்.
கும்பம்: நீங்கள் ஆடைகள், வெள்ளி அல்லது பாத்திரங்களை தானமாக அளிக்கலாம்.
மீனம்: மஞ்சள், மஞ்சள் கடுகு விதைகள், கோதுமை, பார்லி அல்லது தங்கத்தை தானமாக அளியுங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):
2026-ஆம் ஆண்டு அட்சய திருதியை எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது?
இந்து பஞ்சாங்கத்தின்படி, 2026-ஆம் ஆண்டு அட்சய திருதியை ஏப்ரல் 19, ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று கொண்டாடப்படுகிறது.
தங்கம் வாங்க உகந்த நேரம் எது?
அட்சய திருதியை நாள் முழுவதும் சுபமானதாகக் கருதப்பட்டாலும், ஏப்ரல் 19 அன்று காலை 10:49 மணி முதல் பிற்பகல் 03:57 மணி வரை தங்கம் வாங்க மிகவும் விசேஷமான நேரமாகும்.
அட்சய திருதியை அன்று தங்கம் மட்டுமே வாங்க வேண்டுமா?
தங்கம் வாங்குவது பிரபலமானது என்றாலும், இந்நாளில் புதிய தொழில்கள் தொடங்குவது, நிலம் வாங்குவது, கல்யாணம் மற்றும் புதுமனை புகுவிழா போன்ற சுப காரியங்களைச் செய்வதும் மிகுந்த நற்பலன்களைத் தரும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | அட்சய திருதியை: உங்கள் ராசிக்கு என்ன வாங்கினால் அதிர்ஷ்டம்? தங்கம், வெள்ளி யாருக்கு வேண்டாம்?
மேலும் படிக்க: அட்சய திருதியை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் தங்கம் வாங்கவே கூடாது! என்ன காரணம்
