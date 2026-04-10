அட்சய திருதியை நாளில் சுக்கிர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், தங்க மழை கொட்டும்

akshaya tritiya 2026 Venus Transit In Rishabam : இந்த ஆண்டு, அட்சய திருதியை ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதி நிகழப் போகிறது, மேலும் இந்த பண்டிகை மிகவும் சிறப்பானதாகக் கருதப்படுகிறது. இதற்குக் காரணம் சுக்கிர கிரகத்தின் பெயர்ச்சி. ஜோதிடத்தின்படி, செல்வம் மற்றும் சுகத்தின் அடையாளமாகக் கருதப்படும் ரிஷப ராசியில் சுக்கிரன் இந்த நாளில் பிரவேசிக்கிறார். எனவே, இந்த பெயர்ச்சியின் பலன் சில ராசிகளுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அட்சய திரிதியை, சித்திரை மாதத்தின் வளர்பிறையின் மூன்றாம் நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் செய்யப்படும் காரியங்கள் நீண்டகால பலன்களைத் தரும் என்று நம்பப்படுகிறது. எனவே, மக்கள் இந்த நாளில் பொருட்கள் வாங்குதல், முதலீடு செய்தல் மற்றும் புதிய தொடக்கங்களை மங்களகரமானதாகக் கருதுகின்றனர். எனவே அட்சய திருதியை நாளில் நிகழப் போகும் இந்த சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைப் போகிறார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
எந்தெந்த ராசிகளுக்குப் பலன் கிடைக்கும் என்று பார்ப்போம்:
மேஷம் (Aries Zodiac Sign)
இந்த நேரம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ரீதியாக சிறப்பாக இருக்கக்கூடும். பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் நன்மை பயக்கக்கூடும். நீங்கள் ஏதேனும் சொத்துக்களில் முதலீடு செய்ய விரும்பினால், இது ஒரு நல்ல நேரம். நிலுவையில் உள்ள வேலைகளும் நிறைவு பெரும். உங்களுக்குக் குடும்ப ஆதரவு கிடைக்கும், மேலும் உங்கள் ஆரோக்கியமும் நன்றாக இருக்கும்.
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)
சுக்கிரன் இந்த ராசிக்குள் பிரவேசிப்பதால், ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த நேரம் மிகவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இது ரிஷப ராசிக்காரர்களின் நிதி நிலையை வலுப்படுத்தக்கூடும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். நீண்ட காலமாக பணத்தைப் பற்றிக் கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தவர்களுக்கு நிம்மதி கிடைக்கலாம். வேலை நிலையானதாக மாறும், மேலும் விஷயங்கள் படிப்படியாக ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக மாறும். குடும்பம் மற்றும் வசதிகள் தொடர்பான விஷயங்களும் மேம்படும்.
கன்னி (Virgo Zodiac Sign)
கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த நேரம் மாற்றங்களைக் கொண்டு வரக்கூடும். புதிய வருமான வழிகள் உருவாகலாம். முதலீடு செய்ய ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். நீங்கள் மனரீதியாகவும் உடல்ரீதியாகவும் சிறப்பாக உணர்வீர்கள். திருமணமாகாதவர்களுக்குத் திருமண வரன்கள் வரலாம். திருமணமானவர்களின் உறவுகளும் மேம்படும்.
துலாம் (Libra Zodiac Sign)
துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, நிதி நிலை வலுப்பெறக்கூடும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும், மற்றும் செலவுகள் சற்று குறைவாக இருக்கும். சொத்தில் முதலீடு செய்வதற்கான வாய்ப்பு உருவாகலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். உங்கள் குழந்தைகள் தொடர்பான நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம். குடும்பத்தில் உள்ள பெரியவர்களின் உடல்நிலையும் மேம்படக்கூடும்.
தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign)
தனுசு ராசிக்காரர்கள் தங்கள் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் முன்னேறுவதற்கான நேரமாக இது இருக்கும். உங்கள் வேலை திருப்திகரமாக இருக்கும், மேலும் லாபமும் அதிகரிக்கக்கூடும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை வளரும், மேலும் உங்கள் வார்த்தைகள் மற்றவர்கள் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். மக்கள் உங்களை நம்புவார்கள், மேலும் உங்கள் பொறுப்புகளை நீங்கள் சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
2026-ல் அட்சய திருதியை எந்த நாளில் வருகிறது?
இந்த ஆண்டு அட்சய திருதியை ஏப்ரல் 19, 2026 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இது சித்திரை மாத வளர்பிறை திருதியை திதியில் நிகழ்கிறது.
இந்த ஆண்டு அட்சய திருதியை ஏன் மிகவும் விசேஷமானது?
இந்த நாளில் செல்வத்தின் அதிபதியான சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான ரிஷபத்தில் பிரவேசிக்கிறார். அட்சய திருதியை நாளில் சுக்கிரன் பலமாக இருப்பது செல்வம், சொகுசு மற்றும் மகிழ்ச்சியை இரட்டிப்பாக்கும் என்று ஜோதிட ரீதியாக நம்பப்படுகிறது.
சுக்கிர பெயர்ச்சியால் அதிக லாபம் பெறப்போகும் ராசிகள் எவை?
இந்த முறை மேஷம், ரிஷபம், கன்னி, துலாம் மற்றும் தனுசு ஆகிய ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கும் நிதிநிலை உயர்வு, தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் குடும்ப மகிழ்ச்சி உண்டாக வாய்ப்புள்ளது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ