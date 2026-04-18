அட்சய திருதியை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் தங்கம் வாங்கவே கூடாது! என்ன காரணம்

அட்சய திருதியை நாளில் தங்கம் வாங்குவது செல்வம் பெருகும் என நம்பப்படுகிறது. இருப்பினும் இந்த ஆண்டு அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் அது சாதகமானதாக இருக்காது என ஜோதிடர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். குறிப்பாக 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நாளில் தங்கம் வாங்குவது நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர். அது குறித்து இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.    

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 18, 2026, 05:38 PM IST
அட்சய திருதியை என்றாலே தங்கம் வாங்குவது செல்வம் பெருகும், நல்ல வளர்ச்சி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை பலரிடமும் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த ஆண்டு அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் அது நல்லதல்ல என ஜோதிடர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். குறிப்பாக சில ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நாளில் தங்கம் வாங்கினால் நஷ்டத்தை ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதில் உங்க ராசி இருக்கிறதா? 

இந்த ஆண்டு கிரக நிலைகளின் மாற்றம் காரணமாக சில ராசிக்காரர்கள் அட்சய திருதியை நாளில் தங்கம் வாங்குவதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என எச்சரிக்கப்படுகின்றனர். குறிப்பாக உடனடி முடிவு எடுப்பவர்கள் மற்றும் பெரிய முதலீடு செய்ய நினைப்பவர்கள் சற்று பொறுத்திருந்து முடிவு செய்வது நல்லது என ஜோதிடர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர். 

தற்போது குரு பகவான் மிதுன ராசியில் உள்ளார். எனவே அட்சய திருதியை நாளில் நீங்கள் தங்கம் வாங்குவதற்கு முன் சற்று சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டும். இருப்பினும் அட்சய திருதியை நாளான ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதி சூரியன் ரிஷப ராசியில் நுழைகிறார். இந்த நிலை தன்னம்பிக்கை மற்றும் முடிவெடுக்கும் திறனை வழங்குவதால், தங்கம் வாங்குவது அசுபம் என கூற முடியாது. ஆனால் சனி, புதன் மற்றும் செவ்வாய் ஆகிய கிரகங்கள் மீன ராசியில் ஒன்றாக இருப்பதால் குழப்பம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே எதையும் உடனடியாக வாங்க கூடாது. தெளிந்த சிந்தனையுடன் தங்கம் வாங்குவது உங்களுக்கு மங்களகரமானதாக இருக்கும். 

யாரெல்லாம் வாங்கலாம்?

இந்த ஆண்டு அட்சய திருதியை நாளன்று தங்கம் வாங்குவது ரிஷபம், சிம்மம், துலாம் மற்றும் மகரம் ஆகிய 4 ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது. 

இதன் மூலம் அவர்களுக்கு பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. 

யாரெல்லாம் வாங்கக்கூடாது? 

மேஷம், கடகம், தனுசு மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிக்காரர்களுக்கு அட்சய திருதியை நாளில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி வாங்குவது நல்லதல்ல என கூறப்படுகிறது. 

சிறிய அளவில் ஏதேனும் வாங்கலாம், ஆனால் அதிக அளவில் வாங்குவது நல்லதல்ல என நம்பப்படுகிறது. 

அவசர முடிவுகள் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால் சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டும். 

மீதமுள்ள 4 ராசிகளின் நிலை என்ன?

மிதுனம், கன்னி, விருச்சிகம் மற்றும் கும்பம் ஆகிய ராசிகளில் பிறந்தவர்கள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி வாங்குவது லாபகரமானதாக இருக்கலாம். சில நேரங்களில் அது இல்லாமலும் போகலாம் என நம்பப்படுகிறது. எனவே நன்கு சிந்தித்து முடிவெடுப்பது புத்திசாலித்தனம் ஆகும். 

எனவே அட்சய திருதியை நாளில் தங்கம் வாங்குவது சிறந்ததா என்பதை ஒரே காரணத்தால் தீர்மானிக்க முடியாது. அவை கிரக நிலை, ராசிகளின் நிலை மற்றும் தனிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை பொறுத்தே உள்ளது. எனவே இவை அனைத்தையும் கருத்தில் கொண்டே முடிவு எடுக்க வேண்டும். அவசர முடிவுகளை தவிர்த்து தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பது சிறந்ததாக இருக்கும். அதுவே நல்ல பலனையும் தரும். 

உங்கள் ராசி என்ன என்பதை பார்த்து, இந்த தகவலை நன்கு பரிசீலித்து முடிவு செய்வது நல்லது. 

பொறுப்பு துறப்பு: இத்தொகுப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் அனைத்தும் ஜோதிட நம்பிக்கைகள் மற்றும் பாரம்பரிய கருத்துகளின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டவையே. இதை முழுமையாக அறிவியல் சிந்தனையாக நம்ப வேண்டாம். தனிப்பட்ட முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன் நிபுணர்களின் ஆலோசனையை பெறுவது நல்லது. 

Akshaya Tritiya 2026Zodiac SignsGold InvestmentRasi Palan TamilAkshaya Tritiya gold buying

