அட்சய திருதியை: குபேரன், லட்சுமி அருளால் 6 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. தங்கம் கொட்டும்

Akshaya Tritiya Lucky Zodiac Signs: அட்சய திருதியை ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி நாளை ஞாயிற்று கிழமை கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் மக்கள் ஒரு பொட்டு தங்கமாவது வாங்க நினைப்பார்கள். இந்த நாளில் தங்கத்தின் தேவைகளும் அதிகரிக்கும். இந்த நாளில் தங்கத்தை வாங்குவது செல்வத்தை அதிகரிக்கும் என நம்பப்படுகிறது. எனவே, செல்வம் பெருக வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நாளில் சிறிய அளவிலாவது தங்கம் வாங்குவதை பலரின் வழக்கமாக இருக்கிறது. இந்த நாள் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த நாளில் பல சுப யோகங்கள் உருவாகிறது.
அட்சய திருதியை நாளான நாளை (ஏப்ரல் 19) அட்சய யோகம், மாளவியா யோகம், கஜகேசரி யோகம் போன்றவை உருவாகிறது. இந்த நாள் லட்சுமி தேவியின் புனித நாளாக கருதப்படுகிறது. இந்த நாளில் லட்சுமி மற்றும் குபேரனின் அருளை பெறப்போகும் என்னென்லாம் என்று பார்ப்போம்.
ரிஷபம் (Tarus)
அட்சய திருதியை நாளில் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் குபேரன், லட்சுமி யோகம் இருக்கும். இந்த நாளில் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை கொடுக்கும். இந்த நாளில் நீங்கள் தங்கம் வாங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. குபேரனின் அருளால் உங்களது சேமிப்பு அதிகரிக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், சொத்து விஷயங்களில் உங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்புகள் இருக்கும். நல்ல விலையில் உங்களது சொத்து விற்பனையாகும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு அங்கீகாரம், மரியாதை கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். கல்வி தொடர்பாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. உடன் பிறந்தவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள்.
கடகம் (Cancer)
அட்சய திருதியை நாளில் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். குபேரன், லட்சுமி அருளாளில் சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். மேலும், வருமான வழிகள் அதிகரிக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். லட்சுமி, குபேரன் ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். தொழில் விரிவாக்கம் நடக்கும். உயர் பதவிகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. பணி தொடர்பாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்வீர்கள். பங்குச்சந்தை முதலீட்டில் இருந்து அதிகப்படியான லாபத்தை பெறுவீர்கள்.
சிம்மம் (Gemini)
அட்சய திருதியை நாளில் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அட்சய யோகம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். தொழில், வியாபாரத்தில் அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள். திருமணமாகதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். திருமண யோகம் கைகூடும். இந்தாண்டுக்குள் திருமணம் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. நிதி பிரச்னைகளில் இருந்து உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். குபேர அருளால் உங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் இருப்பு அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவக்கூடும். மேலும், நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் உங்களுக்கு சாதமாகவே இருக்கும். உயர் அதிகாரிகள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்ள். சக ஊழியர்களின் ஆதரவுகள் உங்களுக்கு இருக்கும்.
துலாம் (Libra)
அட்சய திருதியை நாளில் உருவாகும் மால்விய யோகம் துலாம் ராசிக்காரர்களுககு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். குபேரனின் ஆசீர்வாதத்தால் தொழிலில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். தொழில் தொடங்க பொன்னான நேரமாக அமையும். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் உங்களுக்கு இருக்கும். நிதிப் பிரச்னைகள் தீரும். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். மகிழ்ச்சி இருக்கும். கடன் தொல்லையில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். வருமானம் அதிகரிக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள்.
விருச்சிகம் (Scorpio)
அட்சய திருதியை நாளில் உருவாகும் அச்டய யோகம், மாளவிய யோகம், கஜகேசரி யோகம் ஆகியவை விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு பலனளிக்கும். இந்த காலம் உங்களுக்கு ஒரு பொன்னான நேரமாக இருக்கும். நீங்கள் தங்கத்தை வாங்கு குவிப்பீர்கள். சொத்து, வீடு வாங்கும் யோகமும் உங்களுக்கு இருக்கிறது. அட்சய திருதியை நாளில் பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்வதற்கான வாய்ப்புள்ளது. தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவீர்கள். லட்சுமி, குபேரன் அருளால் செல்வந்தராகும் யோகம் இருக்கிறது. சொத்து விற்பனையில் உங்களுக்கு சாதமாக நடக்கும்.
தனுசு (Sagittarius)
அட்சய திருதியை நாளில் உருவாகும் சுப யோகங்களால் தனுசு ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெறுவார்கள். இந்த நேரத்தில் உங்களது கடின உழைப்பிற்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து வருமானம் அதிகரிக்கும். குபேரனின் அருளால் உங்கள் தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். தொழிலில், வியாபாரத்தில் அதிர்ஷடம் பெரும். கூட்டுத் தொழிலில் பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், கோடீஸ்வரராகும் வாய்ப்பும் உள்ளது. மேலும், தங்கம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். மேலும் நிதி நிலைமை மேம்படும். வருமானம் உயரக் கூடும். பணியிடத்தில் புதிக பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
