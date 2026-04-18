அட்சய திருதியை: உங்கள் ராசிக்கு என்ன வாங்கினால் அதிர்ஷ்டம்? தங்கம், வெள்ளி யாருக்கு வேண்டாம்?

Akshaya Tritiya Zodiac Signs What Should Buy: அட்சய திருதியை என்பது இந்துகளுக்கு மிகவும் முக்கியமான நாளாக கருதப்படுகிறது. வாழ்வில் ஐஸ்வர்யங்கள அள்ளித் தருவதே அட்சய திருதியை என கூறப்படுகிறது. சித்திரை மாதம வளர்பிறையில் அமாவாசைக்கு மூன்றாவது நாள் வரும் திருதியை அட்சய திருதியை நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த மங்களகரமான நாளில் தங்கம் வாங்குவது இந்தியர்களின் வழக்கமாக இருக்கிறது. அட்சய திருதியை நாளில் தங்கம் வாங்குவது வீட்டில் செல்வம், அதிர்ஷ்டத்தை பெருகும் என நம்பப்படுகிறது. அந்த வகையில், அட்சய திருதியை ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி வரை கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் எந்த ராசிக்காரர்கள் எந்த பொருட்களை வாங்கலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
அட்சய திருதியை நல்ல நேரம்
ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி காலை 10.49 மணி முதல் மதியம் 12.20 மணி வரையும், பிற்பகல் 1.58 மணி முதல் பிற்பகல் 3.35 மணி வரையும், மாலை 6.49 மணி முதல் இரவு 10.57 மணி வரையும் நல்ல நேரமாக கருதப்படுகிறது. மேலும், ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி அதிகாலை 1.43 மணி முதல் காலை 3.05 மணி வரை நல்ல நேரமாக இருக்கிறது. இந்த நாளில் தங்கம் வாங்குவது உங்கள் வீட்டில் செல்வ, செழிப்பை கொண்டு வரும் என நம்பப்படுகிறது. எனவே, ஒவ்வொரு ராசியினர் என்னெல்லாம் வாங்கலாம் என்று பார்ப்போம்.
அட்சய திருதியை: ராசிப்படி என்ன வாங்கலாம்?
மேஷம் (Aries)
அட்சய திருதியை நாளில் மேஷ ராசிக்காரர்கள் புதிய ஆடை, அலங்கார பொருட்கள், வாசனை திரவியங்கள் வாங்குவது சிறந்தது என ஜோதிடம் கூறுகிறது. மேலும், உங்கள் வீட்டில் உள்ளவர்கள் விரும்பும் பொருட்களை நீங்கள் வாங்கிக் கொடுப்பது உங்களுக்கு புண்ணியத்தை கொடுக்கும் என கருதப்படுகிறது. இந்த நாளில் வீடு, மனை, நிலம் வாங்கலாம். ஏழை, எளியவர்களுக்கு துவரம் பருப்பு, எள்ளையும் தானமாக வழங்கலாம்.
ரிஷபம் (Taurus)
அட்சய திருதியை நாளில் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் பால், உப்பு, வெண்ணெய் போன்ற பொருட்களை வாங்குவது வீட்டில் சுபிட்சத்தை பெறலாம் என ஜோதிடம் கூறுகிறது. புதிய ஆடைகள், அபகரணங்கள், தங்க நகைகளை வாங்குவது செல்வத்தை கொடுக்கும். மேலும், இந்த நாளில் நீங்கள் முதலீடும் செய்யலாம். நீங்கள் இந்த நாளில் பச்சை பயிறு, கடலையை நீங்கள் தானமாக வழங்கலாம்.
மிதுனம் (Gemini)
அட்சய திருதியை நாளில் மிதுன ராசிக்காரர்கள் வெள்ளிப் பொருட்கள் வாங்கலாம். புதிதாக சந்தனம் வாங்கி பூஜை அறையில் வைக்கலாம். மேலும், இந்த நாளில் கணினி, லேப்டாப், மொபைல் போன் வாங்க நினைப்பவர்களும் வாங்கலாம். மேலும், புத்தகங்கள் போன்ற கல்விக்கு உதவுவதும் உங்களுக்கு சிறப்பானதாக இருக்கும்.
கடகம் (Cancer)
அட்சய திருதியை நாளில் நீங்கள் வாகனங்கள் வாங்கலாம். மேலும், வீடு, மனை போன்றவற்றையும் வாங்க சிறந்த நேரமாக இருக்கிறது. இந்தநாளில் நீங்கும் வெள்ளி பொருட்கள் வாங்கலாம். சமையலறை பொருட்களையும் நீங்கள் வாங்கலாம். ஏழைக் குழந்தைகளுக்கு ஆடைகள், பரிசுப் பொருட்கள், இனிப்பு வாங்கிலாம் உங்களுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும்.
சிம்மம் (Leo)
அட்சய திருதியை நாளில் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தங்க நாணயம் வாங்குவது உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை பெருக்கும். கோயில்களுக்கு பூஜை பொருட்களை வாங்கிக் கொடுக்கலாம். திருதியை அன்று தங்க நகைகள், அலங்கார பொருட்கள், வாகனம் போன்றவற்றை வாங்கலாம். உளுந்து, தானியங்களை தானமாக கொடுக்கலாம்.
கன்னி (Virgo)
அட்சய திருதியை நாளில் கன்னி ராசிக்காரர்கள் தங்க ஆபரணங்கள் வாங்கலாம். இந்த நாளில் ஆயுள் காப்பீடு போன்றவற்றை எடுக்கவும் சிறந்த நாளாக இருக்கிறது. இந்நாளில் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு பிடித்தமானவற்றை வாங்கிக் கொள்ளலாம். இந்தநாளில் கோதுமை, கறுப்பு முழு உளுந்தையும் தானமாக நீங்கள் வழங்கலாம்.
துலாம் (Libra)
அட்சய திருதியை நாளில் துலாம் ராசிக்காரர்கள் தங்கத்தை வாங்கிக் குவிக்கலாம். மேலும், செம்பு கூட வாங்கலாம் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், அட்சய திருதியை நாளில் வெண்மை நிறப்பொருட்கள் வாங்குவது சிறந்தது. இந்த நாளில் இயந்திரங்கள், எலெக்ட்ரானிக் பொருட்களை நீங்கள் வாங்கலாம். மேலும், தானமாக நெல், தானியங்களை ஏழைகளுக்கு வழங்கலாம். மேலும், அட்சய திருதியை நாளில் அம்பாளை வழிப்படலாம்.
விருச்சிகம் (Scorpio)
அட்சய திருதியை நாளில் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் புதிய சொத்துகள் வாங்க முயற்சிக்கலாம். இதற்கான பணத்தையும் எடுத்து வைக்கலலாம். தங்கம், வெள்ளி என இரண்டையும் கூட வாங்க முயற்சிக்கலாம். மேலும், வாகனம் வாங்க நினைத்தவர்கள் இந்த நாளில் வாங்குவது சிறந்தது. மேலும், குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு அவர்களை மகிழ்விக்கும் வகையில், பொருட்களை வாங்கிக் கொடுக்கலாம்.
தனுசு (Sagittarius)
அட்சய திருதியை தனுசு ராசிக்காரர்கள் தங்கம் வாங்கலாம். மேலும், அழகுப் பொருட்கள், வாசனை திரவியங்கள், புதிய ஆடைகள் வாங்கலாம். இந்த நாளில் பூஜை அறையை சுத்தம் செய்து அம்பாளை நினைத்து வழிபட்டால் செல்வம் நிறைந்திருக்கும். இந்த நாளில் துவரை, எள் ஆகியவற்றை தானமாக வழங்கலாம். மேலும், பாய், படுக்கை போன்றவற்றையும் மாற்றுத்திறனாளிகள், ஏழைகளுக்கு வழங்கலாம்.
மகரம் (Capricorn)
அட்சய திருதியை நாளில் மகர ராசிக்காரர்கள் ஆடை, அலங்கார பொருட்கள், வெள்ளி நாணயங்கள், வாசசை திரவியங்கள் போன்றவற்றை வாங்கினால் சிறப்பானதாக இருக்கும. ஆலய திருப்பணிகளுக்கு உங்களால் முடிந்தவற்றை செய்யலாம். இந்த நாளில் நீங்கங் வாகனம் வாங்க முன்பணமும் செலுத்தலாம்.
கும்பம் (Aquarius)
அட்சய திருதியை நாளில் கும்ப ராசிக்காரர்கள் தங்கம், வெள்ளி, செம்பு உலோகங்களை வாங்கலாம். இந்த நாளில் உங்களுக்கு செந்நிறப்பொருட்கள் சேரும். மேலும், சொத்து, மனை வாங்குவதற்காக முதற்கட்ட படியை எடுத்துக் வைக்கலாம். இந்த நாளில் பச்சை பயிறு, பச்சை நிற வஸ்திரங்களை தானமாக வாங்கிக் கொடுக்கலாம்.
மீனம் (Pisces)
அட்சய திருதியை நாளில் மீன ராசிக்காரர்கள் தங்க ஆபரணங்களை வாங்கலாம். மேலும், பங்குச்சந்தை போன்றவற்றில் முதலீடு செய்தால் சிறந்த லாபத்தை பெற வாய்ப்புள்ளது. கலை சம்பந்தமான பொருட்கள், தகவல் தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் ஆகியவற்றையும் வாங்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த நாளில் எள், நல்லெண்ணெய், நெய் போன்றவற்றை தானமாக கோயில்களுக்கு.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
