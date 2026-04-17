அட்சய திருதி நாளில் உருவாகும் அக்ஷய யோகம்.. 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்

ஜோதிடத்தின் படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் தங்களின் ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தை குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்கு ஒருமுறை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கும். அப்படி மாறும்போது, அது ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. கரகங்கள் தங்களின் ராசியை மற்றும் நட்சத்திரத்தை மாற்றிக்கொள்வது மட்டுமல்லாமல், சில நேரங்களில் இரு கிடகங்களும் இணைவதுண்டு. இது சக்திவாய்ந்த ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது.
அந்த வகையில், சூரியனும் சந்திரனும் தங்களின் உச்ச வீடுகளில் பிரவேசிக்கும்போது, அக்ஷய் யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகம் மிகவும் மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது. சூரியன் - சந்திரனின் உச்ச பிரவேசம் ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதி நடக்கிறது. அன்றைய தினம் சூரியன் மேஷ ராசியில் பிரவேசிக்கிறார். அதேபோல் சந்திரன் ரிஷப ராசிக்கு மாறுகிறார். ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதி அட்சய திருதி ஆகும். இது கூடுதல் சிறப்பாகும். இந்த நாளில் கிரக சேர்க்கையானது நடப்பதால், சில ராசிக்காரர்களுக்கு மகத்தான நன்மைகளை அளிக்க இருக்கிறது. இந்த யோகத்தால் தங்களின் வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்டத்தை பிரகாசிக்க இருக்கின்றனர். மேலும், ராசிக்காரர்கள் தங்களின் தொழில் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை காண்பார்கள். இந்த நிலையில், அக்ஷய யோகத்தால், தங்களின் வாழ்க்கையில் சிறப்பான நன்மைகளை பெறக்குடிய ராசிகள் குறித்து பார்க்கலாம்.
மேஷம் (Aries)
சூரியன் மற்றும் சந்திரனால் உருவாகும் அக்ஷய யோகம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தையும் தன்னம்பிக்கையையும் கொடுக்கிறது. வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வு பெற முடியும். அதேபோல் கூடுதல் பொறுப்புகள் வரும். மேலும், சம்பள உயர்வுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொழில் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். லாபம் பெரியளவு பார்க்க முடியும். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்துமே வெற்றியடையும். வியாபாரிகள் சிறப்பான வாய்ப்புகளை பெறலாம். தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் இந்த காலத்தில் முதலீடு செய்யலாம். மேலும், வேலை தேடுபவர்களுக்கு நினைத்த வேலை கிடைக்கும்.
ரிஷபம் (Taurus)
ரிஷப ராசிக்காரர்கள் அக்ஷய யோகத்தால் நிதி ரீதியான முன்னேற்றத்தை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் தொழிலில் நல்ல லாபம் ஈட்ட வாய்ப்புள்ளது. வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. பணத்தை அதிகம் சேமிப்பீர்கள். அது உங்களுக்கு பிற்காலத்தில் பெரிதாக உதவும். புதிய முயற்சிகள் கைக்கொடுக்கும். வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்பு உங்களை தேடி வரும். அது உங்களுக்கு சிறப்பான பலன்களையும் கொடுக்கும். புதிய வருமானத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். காதல் திருமணமாக மாறி வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். மேலும், திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு இந்த காலத்தில் நல்ல வரன் அமையும்.
சிம்மம் (Leo)
அக்ஷய யோகத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் நேர்மறியான மாற்றங்களை சந்திக்க இருக்கின்றனர். அவர்களின் இதுநாள் வரை இருந்த கஷ்டம் தீரும். நிதி ரீதியான பிரச்சனை முடிவுக்கு வரும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். அதேபோல் உறவினர்களுடன் புரிதலை கொண்டு வரவும் கடந்த கால சண்டைகளை தீர்கவும் இது ஒரு சாதகமான நேரம் ஆகும். இந்த யோகத்தால் சமூகத்தில் உள்ள மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்திற்கு முன்னேற இது ஒரு சிறந்த காலம் ஆகும். தொழில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். லாபமடைய முடியும், புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும்.
விருச்சிகம் (Scorpio)
அக்ஷய யோகம் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும். புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம். திடீர் பண வரவு இருக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருக்கும் வேலைகள் இந்த காலத்தில் முடிவடையும். வெளிநாட்டு பயணம் மேற்கொள்ளும் உங்கள் கனவு நினைவாகும். நீண்ட காலமாக வேலையில் பதவி உயர்வுக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு இது சிறந்த காலமாகும். உங்களின் வேலைக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். புதிதாக வேலை தேடுபவர்களுக்கு நினைத்த வேலை எதிர்பார்த்த சம்பளத்துடன் கிடைக்கும். மேலும், திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். துணையுடனான புரிதல் மேம்படும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
அதிகம் கேட்கப்படும் கேள்விகள் FAQ
1) அக்ஷய யோகம் என்றால் என்ன?
அக்ஷய யோகம் என்பது சூரியன் மற்றும் சந்திரனின் உச்ச நிலையால் உருவாக கூடியது. இந்த யோகம் ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கிறது.
2) அக்ஷய யோகம் எப்போது உருவாகிறது?
அக்ஷய யோகம் ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதி உருவாகிறது. அந்த நாள் அட்சய திருதி என்பதால், கூடுதல் சிறப்பாக இருக்கும் என கருதப்படுகிறது.
3) அக்ஷய யோகம் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு பலன் தருகிறது?
அக்ஷய யோகத்தால், மேஷம், ரிஷபம், சிம்மம் மற்றும் விருச்சிகம் போன்ற ராசிகளுக்கு அதிக நன்மைகளை கொடுக்கிறது.
4) அக்ஷய யோகத்தால் எந்த மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும்?
அக்ஷய யோகத்தால், வேலையில் முன்னேற்றம், நிதி உயர்வு, திருமண யோகம், புதிய வாய்ப்புகள் போன்ற நற்பலன்கள் கிடைக்கும்.
