துலாம் ராசிக்காரர்களே! 2026ல் இந்த தவறை மட்டும் செய்ய வேண்டாம்!

Libra Zodiac Signs 2026 Yearly Horoscope: 2026 புத்தாண்டு விரைவில் வரவுள்ள நிலையில், வரும் புதிய ஆண்டு எப்படி இருக்கும் என்று ஜோதிட வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர். அந்தவகையில் துலாம் ராசிக்கு 2026 எப்படி இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். துலாம் ராசிக்கு அதிபதியாக விளங்குபவர் சுக்கிரன் என்று அழைக்கப்படும் வெள்ளி கிரகம் ஆகும். இந்த கிரக செல்வாக்கின் காரணமாக துலாம் ராசிக்காரர்கள் ஆடம்பர வாழ்க்கையை மிகவும் விரும்புபவர்களாக இருப்பார்கள். தங்கள் வாழ்க்கை முறைக்காக அதிக அளவில் பணம் செலவிடுபவர்களாகவும் திகழ்வார்கள். 2026 ஆம் ஆண்டு அவர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான காலகட்டமாக அமையும் என்று ஜோதிட நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
தொழில் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்?
ஜனவரி முதல் மார்ச் மாதம் வரையிலான காலகட்டத்தில் தொழில் முன்னேற்றம் மெதுவாக இருக்கும். முடிவெடுப்பதில் குழப்பங்கள் ஏற்படும். அலுவலக நண்பர்களிடம் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் பொறுமை அவசியமாகும். ஏப்ரல் முதல் ஆகஸ்ட் வரை பதவி உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படும். வேலைப்பளு அதிகரிக்கும் என்றாலும் முடிவுகள் சாதகமாக இருக்கும். புதிய கூட்டணி உருவாகும். சட்ட மற்றும் அரசாங்க விஷயங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். செப்டம்பர் முதல் டிசம்பர் வரை புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்புகள் வரலாம். சிலருக்கு வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புகள் அமையும்.
பணவரவு எப்படி இருக்கும்?
ஏப்ரல் மாதம் முதல் வருமானம் அதிகரிக்க தொடங்கும். கூடுதல் வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். வணிகர்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும். ஜூன் முதல் அக்டோபர் வரை சேமிப்புக்கு சிறந்த காலம். மே, ஆகஸ்ட் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்கள் நிதி ரீதியாக சிறப்பாக அமையும். பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களில் திடீர் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். ஆனால் ரியல் எஸ்டேட் துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு மிகவும் சிறப்பானதாக இருக்கும். நிலம் மற்றும் சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும். நீதிமன்றத்தில் நடைபெறும் சொத்து வழக்குகள் சாதகமாக முடிவடையலாம். கூட்டு தொழில்களில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
உடல்நலம் எப்படி இருக்கும்?
தலைவலி பிரச்சனைகள் தொந்தரவாக இருக்கும். தோல் தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். ஹார்மோன் சமநிலையின்மை தொடரும். மே முதல் ஆகஸ்ட் வரை தூக்கம் மேம்படும். செப்டம்பர் முதல் டிசம்பர் வரை லேசான இடுப்பு வலி இருக்கும். பருவ நிலை மாற்றங்களால் சளி மற்றும் இருமல் ஏற்படும். வேலைப்பழுத்தம் அதிகரிப்பதால் மன கவலை உண்டாகும். ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க போதுமான தூக்கம் வேண்டும். வெளியில் உணவு சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். வயிறு தொடர்பான பிரச்சினைகள் உள்ளவர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
திருமண வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்?
திருமணமாகாதவர்களுக்கு ஏப்ரல் முதல் ஜூலை வரையிலான காலத்தில் வாழ்க்கை துணையை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பழைய உறவுகள் வலுப்பெறும். ஜனவரி முதல் மார்ச் வரை உறவுகளில் தவறான புரிதல்கள் அதிகரிக்கலாம். ஏப்ரலுக்கு பிறகு உறவுகள் மேம்பட தொடங்கும். புதிய உறவு தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. திருமணமானவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு சாதகமாக இருக்கும். அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை கருத்தரிப்புக்கு சாதகமான நேரம். சகோதர உறவுகள் வலுப்பெறும். வீட்டில் நிம்மதி நிலவ தொடங்கும். தொழில் விஷயங்களில் கவனச்சிதறல்களை குறைக்கவும். ஏப்ரல் வரை பொறுமையாக இருங்கள். முக்கிய நிதி முடிவுகளை எடுக்கும் முன் சிந்தியுங்கள். ஒட்டுமொத்தமாக 2026 ஆம் ஆண்டு துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றம், வளர்ச்சி மற்றும் வெற்றியின் ஆண்டாக அமையும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
