  • Tamil News
  • Spiritual
  • விருச்சிக ராசியா நீங்கள்? 2026 எப்படி இருக்கும்? ஆண்டு ராசிபலன்!

விருச்சிக ராசியா நீங்கள்? 2026 எப்படி இருக்கும்? ஆண்டு ராசிபலன்!

Scorpio Zodiac Signs 2026 Yearly Horoscope: 2026 ஆம் ஆண்டு விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு பெரிய மாற்றங்கள், புதிய ஆற்றல் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளின் ஆண்டாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 30, 2025, 07:25 PM IST
  • விருச்சிக ராசி 2026 ஆண்டு பலன்கள்.
  • தொழில், பணம், காதல் எப்படி இருக்கும்.
  • உடல்நலம் குறித்த கணிப்புகள்.

விருச்சிக ராசியா நீங்கள்? 2026 எப்படி இருக்கும்? ஆண்டு ராசிபலன்!

2026 புத்தாண்டு விரைவில் வரவுள்ள நிலையில், வரும் புதிய ஆண்டு எப்படி இருக்கும் என்று ஜோதிட வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர். அந்த வகையில் விருச்சிக ராசிக்கு எப்படி இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  2026 ஆம் ஆண்டு விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு பெரிய மாற்றங்கள், புதிய ஆற்றல் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளின் ஆண்டாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தொழில் வாழ்க்கையில் அதிகாரம் மற்றும் கௌரவம் அதிகரிக்கும். இந்த ஆண்டு நீண்டகால நிதி நலன்களையும் கொண்டு வரும். ஆண்டின் ஆரம்பம் உற்சாகமாக இல்லாவிட்டாலும், இறுதியில் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் தாங்கள் விரும்பியதை பெறுவார்கள்.

தொழில் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்?

ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் வரை வேலைப்பளு அதிகரிக்கும். பழைய திட்டங்களில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தால் அவை முட்டுக்கட்டை நிலைக்கு செல்லலாம். உங்கள் முதலாளியுடன் மோதல் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த காரணங்களால் உங்கள் நம்பிக்கையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் தெரியும். வேலையை மாற்ற நினைப்பீர்கள். மே முதல் ஆகஸ்ட் வரையிலான காலம் உங்கள் தொழிலுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். பதவி உயர்வு அல்லது அதிகாரம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. புதிய வேலை அல்லது புதிய பொறுப்பு கிடைக்கும். 

மேலும் படிக்க | மகர ராசிக்குள் நுழையும் புதன்.. 2026 தொடக்கத்திலேயே பணத்தை குவிக்கப்போகும் 3 ராசிகள்!

தொழில் வாழ்க்கையில் பெரிய முன்னேற்றத்திற்கு சிறந்த நேரம் இது. அரசாங்க துறை, ஆராய்ச்சி, சட்டம், மருத்துவம் மற்றும் நிதி தொடர்பான பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். செப்டம்பர் முதல் டிசம்பர் வரை தொழில் வாழ்க்கை அற்புதமாக இருக்கும். இந்த காலத்தில் அதிகாரம் மற்றும் பொறுப்புகள் இரண்டும் அதிகரிக்கும். வருமானமும் உயரும். வணிகர்களுக்கு இந்த காலம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும், வெளிநாடுகள் தொடர்பான வேலைகளில் நன்மை கிடைக்கும்.

நிதி நிலைமை எப்படி இருக்கும்?

2026 ஆம் ஆண்டு நிதி விஷயங்களில் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வு மற்றும் நீண்டகால நன்மைகளை கொண்டு வரும். ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு வருமானத்தில் உயர்வு காண்பீர்கள். போனஸ், ஊக்கத்தொகை மற்றும் ஃப்ரீலான்சிங் அல்லது வணிகத்தில் இருந்து கணிசமான வருவாய் கிடைக்கும். ஜூன் முதல் அக்டோபர் வரை சேமிப்புக்கு சிறந்த காலம். முதலீடுகளுக்கு இந்த ஆண்டு மிகவும் சாதகமானது, குறிப்பாக ரியல் எஸ்டேட், மற்றும் தங்கத்தில் லாபம் இருக்கும். மே, ஆகஸ்ட் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்கள் நிதி ரீதியாக வலிமையான மாதங்களாக இருக்கும். எதிர்பாராத வருவாய்களும் கிடைக்கும், குறிப்பாக சொத்து அல்லது வணிக லாபத்தில் அதிகரிப்பு இருக்கும். ஆனால் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம்.

திருமண வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்?

2026 ஆம் ஆண்டு விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு உறவுகளில் ஆழமான பிணைப்பின் ஆண்டாக இருக்கும். திருமணமாகாதவர்கள் ஏப்ரல் முதல் ஜூலை வரை ஒருவரை சந்திக்கலாம், அவர் அவர்களின் வாழ்க்கையில் நீண்டகால ஸ்திரத்தன்மையை கொண்டு வருவார். ஆண்டின் தொடக்கம் காதலர்களுக்கு சற்று சவாலானதாக இருக்கும். ஆனால் ஏப்ரலுக்கு பிறகு உறவுகளில் நல்லிணக்கம் திரும்பும். புதிய காதல் உறவு தொடங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. காதல் துணையுடன் பயணங்கள் மேற்கொள்ளலாம். திருமணமானவர்கள் தங்கள் துணைவரின் தொழில் வாழ்க்கையில் வலுவான முன்னேற்றத்தை காண்பார்கள். மே-ஜூன் மாதங்களில் தந்தையின் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவைப்படும்.

உடல்நலம் எப்படி இருக்கும்?

ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் வரை விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் மன அழுத்தம், தூக்க கோளாறுகள், இடுப்பு வலி மற்றும் லேசான ஹார்மோன் பிரச்சினைகளை சந்திக்கலாம். மே முதல் ஆகஸ்ட் வரை நிலைமை கணிசமாக மேம்படும். உங்கள் உடற்பயிற்சி முறை பலன் அளிக்கும். செரிமானம் வலுவாக உணரப்படும். ஆண்டின் கடைசி மாதங்களில், செப்டம்பர் முதல் டிசம்பர் வரை பருவ மாற்றங்களால் மூட்டு வலி, சோர்வு மற்றும் அதிக வேலைப்பளுவால் ஏற்படலாம். நீரேற்றத்துடன் இருத்தல், ஆழமான சுவாசம் பயிற்சி செய்தல் மற்றும் இரவு தாமதமாக வேலை செய்வதை தவிர்ப்பது நன்மை பயக்கும்.

கோபம் உங்களுக்கு ஆபத்தானது, அமைதியாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ஏப்ரல் முதல் ஆகஸ்ட் வரையிலான காலகட்டத்தை முழுமையாக பயன்படுத்துங்கள். நீண்டகால இலக்குகளில் கவனம் செலுத்துங்கள். ஒட்டுமொத்தமாக 2026 ஆம் ஆண்டு விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு வளர்ச்சி மற்றும் மூலோபாய வெற்றியின் ஆண்டாக இருக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | மேஷம் ராசிக்கான 2026 புத்தாண்டு பலன்கள்: 200% இது நடக்கும்! ஆட்டம் ஆரம்பம்

ScorpioZodiac Signs2026 RasipalanYearly HoroscopeAstrology Predictions

