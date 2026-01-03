ராகு - செவ்வாய் சேர்க்கை! சிக்கல்களை சந்திக்கும் 3 ராசிகள் - பணம், நகை விஷயங்களில் உஷார்

Chevvai Rahu Conjunction : ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான அற்றலையும், சில ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலையும் கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளது.
ராகு செவ்வாய் சேர்க்கை
இது சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுத்தாலும், சில ராசிகளின் பெயர்ச்சி, சேர்க்கையால் கஷ்டத்தை அனுபவிப்பார்கள். அந்த வகையில், பிப்ரவரி மாதத்தில் செவ்வாய் ராகுவுடன் இணைய உள்ளார். அதாவது, செவ்வாய் மற்றும் ராகுவின் சேர்க்கை விஷ்போதக யோகத்தை உருவாகிறது. இது மிகவும் கடுமையான மற்றும் அசுபமான யோகம் என கருதப்படுகிறது.
இது சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மன அழுத்தம், மோதல் மற்றும் இழப்பு போன்ற சூழ்நிலைகளை உருவாக்கக்கூடும். ஜோதிடத்தின்படி, 2026 பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி செவ்வாய் பகவான் காலை 11.57 மணிக்கு கும்ப ராசியில் நுழைகிறார். ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி வரையும் கும்ப ராசியிலேயே அவர் இருப்பார். ஏற்கனவே கும்ப ராசியில் ராகு பகவான் இருக்கிறது. எனவே, ராகு செவ்வாய் சேர்க்கையால் விஷ்போதக யோகம் உருவாகிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு சில பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷம் (Aries)
ராகு செவ்வாய் சேர்க்கையால் மேஷ ராசியின் 11வது வீட்டில் உருவாகிறது. 11வது வீடு லாபம், வருமானம் மற்றும் நண்பர்களுடன் தொடர்புடையது. எனவே இந்த நேரத்தில் நிதி பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். நெருங்கிய உறவினர்கள், நண்பர்களால் ஏமாற்றம் அடைவீர்கள். முதலீட்டில் இழப்புகள் ஏற்படலாம். கோபத்தில் அவசர முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். அவசரத்தில் எடுக்கும் முடிவு எதிர்காலத்தில் வருத்தத்திற்கு வழிவகுக்கும். சிறிய வேலைக்கு கூட அதிக முயற்சி உங்களுக்கு தேவைப்படும். பணியிடத்திலும் சில பிரச்னைகளை நீங்கள் சந்திக்கலாம். எனவே, அவசரப்பட்டு சில முடிவுகள் எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
தனுசு (Sagittarius)
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, ராகு-செவ்வாய் சேர்க்கை மூன்றாவது வீட்டில் நிகழும். இது தைரியம், தன்னம்பிக்கை, செல்வத்தை குறிக்கிறது. ராகு செவ்வாய் சேர்க்கையால் உடன்பிறந்தவர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள். நிதி சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். பயணத்தின்போது கவனமாக இருப்பது நல்லது. தொலைதூர பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும். எந்த ஒரு விஷயத்திலும் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டும். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுடன் அனுசரித்து செல்வது நல்லது. கணவன் மனைவி இடையே பிரச்னை ஏற்படலாம். நிதி பிரச்னைகளும் இருக்கும்.
மகரம் (Capricorn)
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, செல்வம், குடும்பம் மற்றும் பேச்சுக்கு காரணமான இரண்டாவது வீட்டில் இந்த சேர்க்கை நிகழ்கிறது. இதனால், திடீர் செலவுகள் ஏற்படும். குறிப்பாக, திடீரென மருத்துவ செலவுகள் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் இருப்பவர்களின் உடல்நிலையில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். வார்த்தைகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் சிறுசிறு விஷயங்களுககு கூட பிரச்னை ஏற்படலாம். நிதி முடிவுகளை கவனமாக எடுங்கள், இல்லையெனில் பெரிய இழப்பு ஏற்படக்கூடும். மேலும், சிக்கனமாக செலவு செய்யுங்கள். ஆடம்பர செலவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். முதலீட்டில் கவனமாக இருப்பது நல்லது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
