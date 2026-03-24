  Monthly Horoscope April 2026: ஏப்ரல் மாத ராசிபலன், அஸ்வினி முதல் ஆயில்யம் வரை

Monthly Horoscope April 2026: ஏப்ரல் மாத ராசிபலன், அஸ்வினி முதல் ஆயில்யம் வரை

April Monthly Horoscope 2026 in Tamil: அஸ்வினி முதல் ஆயிலியம் வரையிலான நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்களுக்கான, ஏப்ரல் 2026-ஆம் மாத ராசிப் பலனை இங்கே காணலாம். மேலும் எந்த நட்சத்திரதிற்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும், யார் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கலாம்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 24, 2026, 07:43 PM IST
  • சூரியன் ஏப்ரல் 14-ஆம் தேதி காலை வரை மீன ராசியில் இருப்பார்
  • ஏப்ரல் மாதம் எப்படி இருக்கப்போகிறது
  • நட்சத்திர பலன்களை அறிந்துக்கொள்வோம்.

April Monthly Horoscope 2026 in Tamil: சூரியன் ஏப்ரல் 14-ஆம் தேதி காலை வரை மீன ராசியிலும், அதன் பிறகு மேஷ ராசியிலும் சஞ்சரிப்பார். ஏப்ரல் மாதத்தில் ரேவதி, அஸ்வினி மற்றும் பரணி ஆகியவை முக்கிய நட்சத்திரங்ளாகும். மேலும் இந்த ஏப்ரல் மாதம் 14-ஆம் தேதி தமிழ் புத்தாண்டு வருகிறது. அதேபோல் ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி பௌர்ணமியும், ஏப்ரல் 16-ஆம் தேதி அமாவாசையும் நிகழ்கின்றன.

சுக்கிரன் ஏப்ரல் 19 வரை மேஷ ராசியிலும், அதன் பிறகு ரிஷப ராசியிலும் சஞ்சரிப்பார். செவ்வாய் ஏப்ரல் 2 வரை கும்ப ராசியிலும், அதன் பிறகு மீன ராசியிலும் சஞ்சரிப்பார். புதன் ஏப்ரல் 10 வரை கும்ப ராசியிலும், அதன் பிறகு மீனத்திலும் தனது பயணத்தைத் தொடர்வார். சனி, மீன ராசியில் உள்ள உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில், பயணிப்பார்; சனியின் இந்தச் சுப நிலை ஏப்ரல் 10 அன்று நிறைவடையும்.

குரு பகவான் மிதுன ராசியில் தொடர்ந்து வக்ர நிலையில் பயணிப்பார். ராகு மற்றும் கேது கும்பம் மற்றும் சிம்ம ராசிகளில் அமைந்துள்ளனர். ராகு சதய நட்சத்திரத்தில் உள்ளார். கேது ஏப்ரல் 20-ஆம் தேதி பூரம் நட்சத்திரத்திலிருந்து மகம் நட்சத்திரத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த கிரக நிலைகளின் அடிப்படையில், அஸ்வினி முதல் ஆயில்யம் வரையிலான நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு, ஏப்ரல் மாதத்திற்கான முழுமையான மாதப் பலன்கள் இங்கே அறிந்துக்கொள்வோம்.

அஸ்வினி

சூரியன் பன்னிரண்டாம் வீடு மற்றும் ஜென்ம ராசி வழியாகச் பயணிக்கப் போகிறார். பணிச்சுமை வழக்கத்தை விட அதிகமாக இருக்கும். கூடுதல் பொறுப்புகள் வந்து சேரும். பயணங்கள் ஏற்படும். பன்னிரண்டாம் வீட்டில் செவ்வாய் மற்றும் சனியின் சேர்க்கை மனக் குழப்பங்களை உருவாக்கக்கூடும். செலவுகள் அதிகரிக்கும். ராகு தொடர்ந்து பதினொன்றாம் வீட்டிலேயே சஞ்சரித்து வருவதால், வருமானத்தில் ஒருவிதக் கட்டுப்பாடு எதிர்பார்க்கலாம். சுக்கிரன் ஜென்ம ராசி மற்றும் இரண்டாம் வீடு வழியாகச் பயணிக்கப் போவதால், சூழல்கள் சாதகமாக அமையும். கலைத்திறனை வளர்த்துக்கொள்வதற்கும், அதற்காகப் பாராட்டுகளைப் பெறுவதற்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.

பரணி

சூரியனின் பெயர்ச்சி பன்னிரண்டாம் வீட்டிலும், உங்கள் ஜென்ம ராசியிலும் அமைந்திருப்பதால், நீங்கள் அதிகம் அலைந்து திரிய நேரிடும். பணி நிமித்தமான பயணங்கள் அதிகரிக்கும். பன்னிரண்டாம் வீட்டில் சனி மற்றும் செவ்வாய் ஆகிய கிரகங்கள் இணைந்திருப்பது உங்களுக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தும்; இதன் காரணமாக நீங்கள் சில நெருக்கடிகளைச் சந்திக்க வேண்டியிருக்கலாம். ராகு பதினொன்றாம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவதால், உங்கள் வருமான ஆதாரங்களுக்கு எவ்விதத் தடையும் ஏற்படாது. குரு பகவான் மூன்றாம் வீட்டில் நேர்கதியில் பயணிப்பது, உங்களுக்குத் தேவையான உதவிகள் தக்க சமயத்தில் வந்து சேரும். சுக்கிரன் உங்கள் ஜென்ம ராசியிலும், மற்றொரு நிலையிலும் வலுவாக அமைந்திருப்பதால், மேலே குறிப்பிடப்பட்ட தோஷங்களின் தாக்கம் தணிந்துவிடும்.

கார்த்திகை

கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள், மற்றவர்களைக் காட்டிலும் அதிக சௌகரியத்தையும் தன்னம்பிக்கையையும் அனுபவிப்பார்கள். பணியிடத்தில் பணிச்சுமை மற்றும் நெருக்கடிகள் ஏற்படக்கூடும். மேலதிகாரிகள் இரக்கமற்றவர்களாகத் தோன்றலாம். சக ஊழியர்களின் ஆதரவு குறையக்கூடும். மாதத்தின் நடுப்பகுதியில் இத்தகைய பலன்களே தொடரும். இருப்பினும், சில இன்பகரமான அனுபவங்களையும் எதிர்பார்க்கலாம். மாதத்தின் முதல் பாதியில், இவர்களுக்குச் சிறப்பான பலன்கள் உண்டாகும். வருமானம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் இவர்களுக்கான அங்கீகாரம் உயரும். இவர்களை எதிர்த்தவர்கள் கூட இவர்களுக்குச் சாதகமாக மாறுவார்கள். கலை மற்றும் இலக்கியத் துறைகள் சிறந்து விளங்கும்.

ரோகிணி

இம்மாதத்தின் முதல் பாதி பிரகாசமாக அமையும். மூன்று அசுப கிரகங்கள் பதினொன்றாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால், நீங்கள் நேரடியான வழிகள் மூலமாக மட்டுமல்லாமல், சற்று சுற்றிச் செல்லும் வழிகள் மூலமாகவும் வெற்றிகளை பெறுவீர்கள். உங்கள் நாவன்மையால் நீங்கள் மேடைகளில் ஜொலிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் வளர்ச்சிக்குரிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். எழும் கேள்விகளுக்கும் விமர்சனங்களுக்கும் உங்களால் துல்லியமான பதில்களை அளிக்க இயலும். உங்கள் தொழில் முயற்சிகளுக்குத் தேவையான உரிமங்களை நீங்கள் பெறுவீர்கள். வெளிநாடுகளில் வசிப்பவர்கள் தங்கள் சொந்த நாட்டிற்குத் திரும்பும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள். காதல் வாழ்க்கை இனிமையாக அமையும்.

மிருகசீரிஷம் 

மாதத்தின் நடுப்பகுதியில் கலவையாக பலன்களைப் பெறுவீர்கள். மாதத்தின் முதல் பாதியில், பல சாதனைகள் நிகழும். அரசாங்கத்திடமிருந்து உங்களுக்கு அனுமதி கிடைக்கும். உங்கள் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து உங்களுக்கு ஊக்கமும் ஆதரவும் கிடைக்கும். மாதத்தின் இரண்டாம் பாதியில், பல விஷயங்களில் நீங்கள் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் இருப்பீர்கள். மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, நன்மைகள் முன்னிலை வகிக்கும். வேலைகள் எளிதாக முடியும். அரசியல் ரீதியான வெற்றிகளை எதிர்பார்க்கலாம். அரசு அதிகாரிகளுக்குப் பதவி உயர்வுகளும், ஊதிய உயர்வுகளும் கிடைக்கும். உடல்நலப் பிரச்சினைகளை ஓரளவுக்குக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவர முடியும். நிதி நெருக்கடிகளுக்கு ஒரு தீர்வு காணப்படும். வீட்டில் அமைதி நிலவும்.

திருவாதிரை

சூரியன் 10 மற்றும் 11-ஆம் வீடுகளில் சஞ்சரிப்பதால், பணி சார்ந்த சிக்கல்கள் தீரும். அரசுப் பணியில் இருப்பவர்களுக்குத் தாங்கள் விரும்பும் இடத்திற்கு இடமாற்றம் கிடைக்கக்கூடும். தந்தையின் மூலம் நற்பலன்கள் உண்டாகும். பொதுப்பணிகளில் ஈடுபடும்போது, ​​நீங்கள் தெளிவான வழிகாட்டுதலையும் துல்லியத்தையும் வெளிப்படுத்துவீர்கள். இது 'கண்டச் சனி' காலம் என்பதால், உங்கள் சொந்த நிறுவனத்தை விரிவுபடுத்துவதிலும், குறிப்பாக நிதி சார்ந்த விஷயங்களிலும் நீங்கள் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். நில விற்பனை தொடர்பான விஷயங்களில் கருத்து வேறுபாடுகளும் சச்சரவுகளும் எழலாம். உடன் பிறந்தவர்களால் கிடைக்கும் நன்மைகள் சற்று குறையக்கூடும். படுக்கையில் இருக்கும் நோயாளிகளுக்கு, மருத்துவ சிகிச்சையில் மேற்கொள்ளப்படும் மாற்றம் நற்பலனைத் தரும்.

புனர்பூசம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு ஆதித்யனின் சுப ராசிகளில் சஞ்சரிப்பது நன்மை பயக்கும். அந்தஸ்து உயரும். மரியாதையைப் பெறுவீர்கள். வேலை மாற்றம் அல்லது புதிய தொழில் தொடங்கலாம். தந்தையின் சொத்திலிருந்து பண வரவு அதிகரிக்கும். வாழ்க்கையில் நிம்மதியைக் கொண்டுவரும். ஆன்மீக விஷயங்களுக்குத் தடை ஏற்படாது. பெரிய முதலீடுகளில் எச்சரிக்கை அவசியம். குடும்ப விஷயங்களில் திருப்தியும் அமைதியும் நிலவும். எதிர்காலப் பாதுகாப்பிற்காக முதலீடுகள் செய்யப்படும்.

பூசம்

சூரியன் 9 மற்றும் 10-ஆம் வீடுகளில் சஞ்சரிப்பது தொழில் ரீதியாக நிம்மதியைத் தரும். சுக்கிரன் 11-ஆம் வீட்டிற்கு வருவது காதல் வாழ்வில் ஆதாயங்களுக்கும், திருமண வாழ்வில் நல்லிணக்கத்திற்கும் வழிவகுக்கும். கலைஞர்களுக்குப் பல்வேறு வழிகளில் அங்கீகாரமும் மதிப்பும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குரு பகவான் தொடர்ந்து 12-ஆம் வீட்டிலேயே இருப்பதால், சுப காரியங்களுக்காகச் செலவுகள் ஏற்படும். நீங்கள் சுப நிகழ்வுகள், அன்னதானம் மற்றும் தர்ம காரியங்களில் ஒத்துழைப்பு அளிப்பதுடன், நிதி உதவியும் செய்வீர்கள். 9-ஆம் வீட்டில் அமர்ந்துள்ள 'அஷ்டம ராகு' மற்றும் 'பாப யோகம்' ஆகியவை உங்களுக்கும் உங்கள் பெற்றோருக்கும் உடல்நலப் பிரச்சினைகளை உருவாக்கக்கூடும்.

ஆயில்யம்

உங்கள் நட்சத்திர அதிபதியான புதன் 'பாப யோகத்தில்' அமைந்திருப்பதாலும், மாதத்தின் இறுதிப் பகுதி சாதகமற்ற நிலையில் இருப்பதாலும், மன அழுத்தம் குறையாது. பெற்றோர்களுக்கு உடல்நலக் குறைபாடுகள் ஏற்படக்கூடும். அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் கைக்கு எட்டியும் நழுவிப்போகும் நிலை ஏற்படலாம். பணியிடத்தில் சில ஆதாயங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் மேலதிகாரிகள் உங்கள் திறமைகளைப் பாராட்டுவார்கள். தொழிலில் நீங்கள் மிதமான லாபத்தை பெறுவீர்கள். குடும்ப வாழ்க்கையில் மன அமைதி நிலவும். வெளிநாட்டுப் பயணங்களில் எவ்விதத் தடையும் ஏற்படாது. மாதத்தின் நடுப்பகுதியில் நன்மைகள் அதிகரிக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

