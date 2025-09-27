English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்த 3 தேதியில் பிறந்தவரா நீங்கள்? உங்களுக்கு பணப்பிரச்சனையே வராது!

எண் கணிதத்தின்படி, எந்த மாதத்திலும் குறிப்பிட்ட 4 தேதிகளில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கை பாதை எண் 1 ஆக இருக்கும். முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 27, 2025, 12:22 PM IST
  • எண் கணிதம் பற்றி தெரியுமா?
  • இந்த தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை.
  • ஆளுமை மற்றும் தொழில் கணிப்புகள்!

Trending Photos

கடற்கரையில் நீச்சல் உடை...சர்ச்சையில் சிக்கிய நடிகை சாய் பல்லவி!
camera icon7
Sai Pallavi
கடற்கரையில் நீச்சல் உடை...சர்ச்சையில் சிக்கிய நடிகை சாய் பல்லவி!
ரஜினி, கமல், அமிதாப் பச்சன் ஒரே படத்தில்? என்ன படம் தெரியுமா?
camera icon7
Geraftaar
ரஜினி, கமல், அமிதாப் பச்சன் ஒரே படத்தில்? என்ன படம் தெரியுமா?
கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு : உதயநிதி, அன்பில் எமோஷ்னல் - சிறந்த தருணங்கள்
camera icon8
Kalviyil Sirantha Tamil Nadu
கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு : உதயநிதி, அன்பில் எமோஷ்னல் - சிறந்த தருணங்கள்
ஜாய் கிரிஸில்டாவின் நண்பர்...இந்த பெரிய நடிகரா?
camera icon7
Joy Crizildaa
ஜாய் கிரிஸில்டாவின் நண்பர்...இந்த பெரிய நடிகரா?
இந்த 3 தேதியில் பிறந்தவரா நீங்கள்? உங்களுக்கு பணப்பிரச்சனையே வராது!

எண் கணிதம் என்பது, ஒருவரின் பிறந்த தேதியை அடிப்படையாக கொண்டு அவரது ஆளுமை, குணாதிசயங்கள் மற்றும் எதிர்காலத்தை கணிக்கும் ஒரு பழமையான நம்பிக்கையாகும். அந்த வகையில், வாழ்க்கை பாதை எண் 1க் கொண்டவர்கள் சூரியனின் சக்தியால் ஆளப்படுவதாகவும், அவர்களிடம் அபாரமான தலைமை பண்புகள் இருப்பதாகவும் எண் கணிதம் கூறுகிறது. எண் கணிதத்தின்படி, எந்த மாதத்திலும் 1, 10, 19, அல்லது 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கை பாதை எண் 1 ஆக இருக்கும். உதாரணமாக, 19ம் தேதி பிறந்தவர்களின் பிறந்த தேதியை கூட்டினால் (1+9=10, 1+0=1) எண் 1 வரும்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | 100 ஆண்டுக்குப் பிறகு குரு பெயர்ச்சியில் அபூர்வ யோகம்; 3 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

ஆளுமை மற்றும் குணாதிசயங்கள்

  • இவர்கள் இயற்கையாகவே வலுவான தலைமைத்துவ குணங்களை கொண்டிருப்பார்கள். எந்த துறையில் இருந்தாலும், அங்கு தங்கள் முத்திரையை பதித்து, ஒரு நல்ல தலைவராக உருவெடுப்பார்கள்.
  • இவர்களிடம் தன்னம்பிக்கை மிக அதிகமாக இருக்கும். படைப்பாற்றல் மிகுந்தவர்களாக இருப்பதால், கலை, எழுத்து போன்ற துறைகளில் எளிதாக வெற்றி பெறுவார்கள்.
  • சுதந்திரமாக சிந்திக்கும் ஆற்றல் கொண்ட இவர்கள், தங்கள் தனித்துவமான ஆளுமையால் அனைவரையும் எளிதில் ஈர்ப்பார்கள்.
  • எந்த சூழ்நிலையிலும் இவர்களுக்கு பண பற்றாக்குறை ஏற்படாது. நல்ல பணம் சம்பாதிக்கும் திறன் இவர்களுக்கு இயல்பாகவே இருக்கும்.
  • இவர்கள் மிகவும் நம்பகமானவர்களாகவும், நல்ல உள்ளம் கொண்டவர்களாகவும் இருப்பார்கள். தேவைப்படுபவர்களுக்கு உடனடியாக உதவி செய்வார்கள். 
  • இருப்பினும், இவர்களின் வலுவான ஆளுமை, சில சமயங்களில் அவர்களை பிடிவாதமாகவும், ஆணவம் கொண்டவர்களாகவும் மாற்றிவிடும். 
  • தாங்கள் சொல்வதுதான் சரி என்று வாதிடுவார்கள், மற்றவர்களின் அறிவுரைகளை கேட்க மாட்டார்கள்.

காதல் மற்றும் உறவுகள்

காதல் மற்றும் உறவுகளில், தங்கள் துணைக்கு மிகவும் விசுவாசமாக இருப்பார்கள். தங்களை நேசிப்பவர்களை மதிப்பார்கள். ஆனால், தங்கள் துணை தங்களுக்கு சிறிது சுதந்திரம் கொடுக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள். சில நேரங்களில், இவர்களின் கோபம் மற்றும் பிடிவாதம் காரணமாக உறவுகளில் மோதல்கள் ஏற்படலாம். சின்ன சின்ன விஷயங்களை பொருட்படுத்தாமல், துணையின் உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு, வெளிப்படையாக பேசினால், இவர்களின் காதல் வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையும்.

உடல்நலம் மற்றும் வாழ்க்கை முறை

எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் இவர்கள், தங்கள் இலக்குகளை அடைய கடுமையாக உழைப்பார்கள். இது, அவர்களுக்கு மன அழுத்தம் மற்றும் சோர்வை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே யோகா, தியானம் மற்றும் உடற்பயிற்சி செய்வது, இவர்களின் மனதை புத்துணர்ச்சியுடன் வைத்திருக்க உதவும். வேலையில் மூழ்கி, சரியான நேரத்திற்கு சாப்பிட மறந்துவிடும் பழக்கம் இவர்களுக்கு உண்டு. எனவே, சீரான உணவை உட்கொண்டு, சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றுவது அவசியம்.

(குறிப்பு: எண் கணிதம் என்பது ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலான கணிப்பு மட்டுமே. இது அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்படவில்லை. இந்த கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது)

மேலும் படிக்க | தினசரி ராசிபலன்: புரட்டாசி 9 - இன்று இந்த 4 ராசிகளுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் பிறக்கும்...!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Born DatesMoney ProblemNumerlogy PredictionsAstrologyAstro

Trending News