  • மீன ராசியில் சஞ்சரிக்கும் 4 கிரகங்கள்! இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. பண மழை கொட்டும்

Chaturgrahi Yog 2026: மீன ராசியில் புதன், செவ்வாய், சனி மற்றும் சந்திரன் ஆகிய 4 கிரகங்கள் சஞ்சரிக்க இருப்பதால், மூன்று ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 7, 2026, 11:27 AM IST
  • மீன ராசியில் சஞ்சரிக்கும் 4 கிரகங்கள்
  • உருவாகும் சதுர்கிரஹி யோகம்
  • 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்

Mars Mercury Saturn Moon transit in Pisces: 2026ஆம் ஆண்டு தொடங்கி ஒருவாரம் ஆகிவிட்ட நிலையில், பல சக்தி வாய்ந்த கிரகங்களும் தங்களின் மாற்றங்களை நிகழ்த்த தொடங்கிவிட்டன. இந்த மாற்றங்கள் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இதில் சில கிரகங்கள் இணையும்போது ராஜயோகங்களும் உருவாகின்றன. அந்த வகையில், செவ்வாய், புதன், சனி மற்றும் சந்திரன் ஆகிய கிரகங்கள் ஆண்டின் தொடக்கத்திலேயே நிகழவிருக்கிறது. இந்த கிரகங்கள் மீன ராசியில் சஞ்சரிக்கும்போது சக்தி வாய்ந்த யோகமான சதுர்கிரஹி யோகத்தை உருவாக்குகிறது.

தற்போது சனி மீன ராசியில் உள்ளது. செவ்வாய் ஏப்ரல் 3ஆம் தேதியும் புதன் ஏப்ரல் 11ஆம் தேதியும் மீன ராசியில் சனியுடன் இணைகின்றன. இந்த கிரக சேர்க்கை அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும், சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மகத்தான நன்மைகளை கொடுக்க இருக்கிறது. அது எந்தெந்த ராசிகள் எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர் என்பது குறித்து இங்கே பார்க்கலாம்.

மேஷம்

செவ்வாய், புதன், சனி மற்றும் சந்திரன் ஆகிய நான்கு கிரகங்கள் மேஷ ராசியின் 12ஆம் வீட்டில் இணைவை சந்திக்க இருக்கின்றனர். இது மேஷ ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் அளவுக்கடந்த நன்மைகளை கொடுக்க இருக்கிறது. குறிப்பாக நிதி நிலைமையில் மகத்தான முன்னேற்றத்தை பெற இருக்கிறார்கள். முதலீடுகள் லாபத்தை தரும். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத லாபம் இருக்கும். கடின உழைப்பு பலன்கள் கிடைக்கும். அது உயரிய பதவியை பெற்று தரும். போட்டி தேர்வுக்கு படிக்கும் மாணவர்கள் நல்ல மதிப்பெண்களை பெற முடியும்.

மிதுனம்

செவ்வாய், புதன், சனி மற்றும் சந்திரன் ஆகிய நான்கு கிரகங்கள் மிதுன ராசியின் 10ஆம் வீட்டில் இணையும். இதனால் இந்த காலகட்டம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிஷ்டமானதாக இருக்கும். நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நடக்கும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்தை விட அதிக லாபம் இருக்கும். இதனால் நிதி நிலைமை மேம்படும். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும். வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு இருக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும். வாழ்க்கை துணையுடன் நெருக்கம் அதிகரிக்கும்.

கடகம்

செவ்வாய், புதன், சனி மற்றும் சந்திரன் ஆகிய நான்கு கிரகங்கள் கடக ராசியின் 9ஆம் வீட்டில் இணைகிறது. இது கடக ராசிக்காரர்களுக்கு பல நல்ல மாற்றங்களை ஏற்படுத்த இருக்கின்றன. சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். உங்களின் பேச்சுக்கு மரியாதை இருக்கும். விரும்பிய விஷயங்கள் நிறைவேறும். கூடுதல் வருமாணத்திற்கு வழிகள் பிறக்கும். முதலீட்டில் நல்ல லாபம் இருக்கும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: கடன் பிரச்சனை தலைக்கு மேல இருக்கா? தப்பிப்பது எப்படி? ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் யோசனை!

மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன் (ஜனவரி 07, 2026 - மார்கழி 23): வெற்றி நிறைந்த நாள்!

