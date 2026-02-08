கும்ப ராசிக்கு மாறும் செவ்வாய்.. பணத்தை குவிக்கப்போகும் 3 ராசிகள்! உங்க ராசி இருக்கா?

Mars Transits To Aquarius: ஜோதிட்டத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. இவை ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்களின் ராசி மற்றும் நட்சத்திரங்களில் மற்றிக்கொள்ளும். இந்த மாற்றம் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த நிலையில், கிரகங்களின் தளபதியாக கருதப்படும், செவ்வாய் தனது ராசியை மாற்றிக்கொள்ள இருக்கிறது. அதாவது பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி கும்ப ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைய இருக்கிறது.
இந்த மாற்றம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை என 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் குறிப்பிடத்தக்க சில மாற்றங்கள் நிகழும். இருப்பினும் சில ராசிகள் மற்றும் அதிக பலன்களை பெற இருக்கிறது. அவர்கள் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள், தொழிலில் முன்னேற்றம் போன்றவற்றை அடைய இருக்கின்றனர். இந்த தொகுப்பில் அவர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர் என்பதை பார்க்கலாம்.
ரிஷபம்
செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான காலத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. தொழில் மற்றும் வேலையில் நல்ல முன்னேற்றம் அடைய இருக்கின்றனர், இந்த காலகட்டத்தில் வரும் பிரச்சனைகளை சமாளிக்க முடியும். எதிர்பாராத பண வரவு இருக்கும். குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவிட முடியும். இதனால் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். புதிதாக சொத்துக்களை சேர்க்க முடியும். வீடோ அல்லது வாகனமோ வாங்க முடியும். கையில் எடுக்கும் காரியங்களில் வெற்றி அடைய முடியும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சனை ஏதும் வராது.
தனுசு
செவ்வாய் தனுசு ராசியின் முன்றாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இந்த காலகட்டத்தில் உங்களின் கடின உழைப்புக்கு நல்ல பலன்கள் இருக்கும். சொத்து வாங்கும் வாய்ப்புள்ளது. வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். பணத்தில் இதுவரை இருந்த கஷ்டங்கள் தீரும். தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் பெரிய வெற்றியை அடைய முடியும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய முயற்சிகள் பெரிய அளவில் கைக்கொடுக்கும். ஒப்பந்தங்கள் மூலம் பண ஆதாயங்கள் வரும். ஆரோகியம் சிறப்பாக இருக்கும். மொத்தத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் நடக்கும் மாற்றங்களால் வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைய முடியும்.
கும்பம்
செவ்வாய் கும்ப ராசிக்கு தான் மாற இருப்பதால், மற்ற ராசிக்காரர்களை விட கும்ப ராசிக்காரர்கள் அதிக பலன்களை பெற இருக்கிறார்கள். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பொருளாதார ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றத்தை பெற முடியும். பல்வேறு ஒப்பந்தங்களில் இருந்து வருமானம் வரும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். தொழிலிலில் நல்ல லாபம் இருக்கும். வேலை செய்யும் இடத்தில் ஆதரவு அதிகரிக்கும். அதே சமயம், பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் திருமணம் ஆகும். புதிய முதலீடு செய்ய இது ஒரு சரியான காலகட்டம் ஆகும். குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். மேலும், செய்யும் முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
