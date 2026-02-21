English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணம், புகழ் அதிகரிக்கும்

செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணம், புகழ் அதிகரிக்கும்

Sevvai Peyarchi Palangal: பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி செவ்வாய் கும்ப ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆக உள்ளது. இதனால் மூன்று ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர்.    

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 21, 2026, 03:51 PM IST
  • பிப்ரவரி 23 அன்று செவ்வாய் கும்ப ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகிறது
  • இது 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்க இருக்கிறது

செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணம், புகழ் அதிகரிக்கும்

Mars will transit to Aquarius on February 23rd: ஜோதிட்டத்தில் மிகவும் முக்கிய கிரகமாக செவ்வாய் திகழ்கிறது. நவகிரகங்களின் தளபதியாக கருதப்படும் செவ்வாய் வலிமை, துணிச்சல் ஆகியவற்றை காரணியாகிறது. அதனால் இதன் ஒவ்வொரு அசைவுகளும் முக்கியமானதாகவும் ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த கூடியதாக அமைகிறது. 

செவ்வாய் ஒரு ராசியில் ஒன்றரை மாதம் சரியாக 45 நாட்கள் வரை பயணிப்பார். தற்போது மகர ராசியில் இருந்து வருகிறார். இந்த நிலையில், பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி செவ்வாய் தனது ராசியை மாற்ற உள்ளார். அதாவது, கும்ப ராசிக்குள் நுழைய உள்ளார். இந்த ராசியில் ஏப்ரல் 02ஆம் தேதி வரை இருப்பார். இந்த காலகட்டம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. 

செவ்வாய்யின் இந்த ராசி மாற்றம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும், சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மட்டும் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. அதேபோல் செவ்வாய் கும்ப ராசிக்குள் நுழையும்போது, ஏற்கனவே அந்த அணியில் சுக்கிரன், புதன், சூரியன் மற்றும் ராகு இருப்பதால், செவ்வாய்யும் சேர்ந்து பஞ்சகிரக ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. இதுவும் பெரிய பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. 

மேஷம்

செவ்வாய் கிரகம் மேஷ ராசியின் 11வது வீட்டில் நுழைய உள்ளார். இது மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ரீதியாக கைக்கொடுக்க இருக்கிறது. அவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் நிதி சிக்கலில் இருந்து மீள முடியும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழி பிறக்கும். தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். நுலுவையில் இருக்கும் பணம் உங்கள் கைக்கு வரும். வேலையில் இடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் வெற்றியை பெற முடியும். 

மிதுனம்

செவ்வாய் மிதுன ராசியின் 9வது வீட்டில் நுழைய உள்ளார். இது மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு முழு ஆதரவை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது. அப்படி பயணம் மேற்கொள்ளும் பட்சத்தில் அது அவர்களுக்கு நிதி ரீதியான ஆதாயங்களை கொடுக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் ஏற்படும். தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். மொத்தத்தில் மிதுன ராசிக்காரர்கள் செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். 

சிம்மம்

சிம்ம ராசியின் 7வது வீட்டில் செவ்வாய் நுழைய உள்ளது. இது சிம்ம ராசிக்கு நேர்மறையான பலன்களை கொடுக்கிறது. அவர்கள் வியாபாரம் மற்றும் தொழிலில் லாபத்தை ஈட்ட இருக்கின்றனர். அதேபோல் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். எந்த வேலையை கையில் எடுத்தாலும் அது வெற்றியை கொடுக்கும். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நல்ல வரண் அமையும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

