  • Tamil News
  • Spiritual
  • சனியின் அஸ்தமனம்.. கோடீஸ்வர யோகம் பெறும் 3 ராசிகள்! உங்க ராசி இருக்கா?

சனியின் அஸ்தமனம்.. கோடீஸ்வர யோகம் பெறும் 3 ராசிகள்! உங்க ராசி இருக்கா?

Sani Peyarchi 2026: சனி பகவான் மார்ச் 13ஆம் தேதி மீன ராசியில் அஸ்தமனம் ஆகி ஏப்ரம் 22ஆம் தேதி அதே ராசியில் உதயமாகிறார். இந்த இடைப்பட்ட காலம் குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமாக இருக்கபோகிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 25, 2026, 05:13 PM IST
  • மார்ச் 13ஆம் தேதி சனி பகவான் மீன ராசியில் அஸ்தமனம் ஆகிறார்
  • பின்னர் ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி அதே ராசியில் உதயமாகிறார்
  • இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் 3 ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெறுகின்றனர்

சனியின் அஸ்தமனம்.. கோடீஸ்வர யோகம் பெறும் 3 ராசிகள்! உங்க ராசி இருக்கா?

Sani Palangal: ஜோதிடத்தை பொறுத்தவரையில் சனி மிகவும் முக்கிய கிரகங்களில் ஒன்றாகும். ஒவ்வொரு மனிதர்களின் செயல்களுக்கு ஏற்ப சனி பகவான் பலன்களை கொடுக்கக் கூடியவர். நேர்மறையான பலன்கள் மற்றும் எதிர்மறையான பலன்களையும் தர கூடியவர் சனி பகவான்.

இந்த நிலையில், சனி பகவான் மீன ராசியில் அஸ்தமனம் ஆக இருக்கிறார். தற்போது மீன ராசியில் சஞ்சரித்து வரும் அவர், 2027ஆம் ஆண்டு வரை அந்த ராசியில் இருப்பார். இதற்கிடையில், மார்ச் 13ஆம் தேதி சரியாக மாலை 7.13 மணிக்கு சனி அஸ்தமனம் ஆவார். பின்னர் ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி சரியாக காலை 4.49 மணி அளவில் உதயமாவார். இந்த இடைப்பட்ட காலம் சில ராசிக்காரர்கள் சனி பகவானின் ஆசீர்வாதத்தை பெற இருக்கின்றனர். அவர்கள் தங்களது வாழ்க்கையில் சிறப்பான பலன்களை பெறுவார்கள். 

கடகம் (Cancer)

சனி பகவான் மீன ராசியில் ஆஸ்தமனம் ஆவது கடக ராசிகள் சில நேர்மறையான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் உங்களின் கடின உழைப்பு நல்ல பலன் இருக்கும். நிதி தொடர்பான பிரச்சனைகள் தீர்ந்து வாழ்க்கையில் நிம்மதி பெறுவீர்கள். புதிதாக திருமணம் ஆனவர்களின் மகிழ்ச்சி இரட்டிப்பாக உள்ளது.  வேலை மற்றும் தொழில் ஆகியவற்றில் நல்ல முன்னேற்றத்தை காணலாம். 

கன்னி (Virgo)

மார்ச் 13ஆம் தேதி மீன ராசியில் சனி பகவான் அஸ்தமனம் ஆகிறார். இதனால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் தங்களது வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றத்தை பெற இருக்கின்றனர். தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் தொடங்கலாம். முதலீடுகள் நல்ல லாபம் தரும். வெளிநாடு வாய்ப்பு வரும். அதனை மேற்கொள்ளும் பட்சத்தில் நல்ல பலன்களை அடையலாம். வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வு பெற முடியும். 

மீனம் (Pisces)

சனி பகவான் மார்ச் 13ஆம் தேதி அஸ்தமனம் ஆகி ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி மீன ராசியிலேயே உதயமாகிறார். இந்த இடைப்பட்ட காலம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு அமோகமானதாக அமையப் போகிறது. சமூகத்தில் இருக்கும் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். நீங்கள் வைத்திருக்கும் இலக்கை அடையலாம். கையில் எடுக்கும் அனைத்து காரியங்களும் வெற்றி பெறும். நிதி ரீதியாக வலுவான நிலையை பெறலாம். 

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

மேலும் படிக்க: செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பணமழை! தொழிலில் சிறந்து விளங்கலாம்

மேலும் படிக்க: கஜகேசரி யோகம் 2026: நாளை முதல் இந்த 4 ராசிகளின் தலையெழுத்தே மாறப்போகுது.. அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்!

Sani PalangalZodiac SignsRasi Palansani peyarchi 2026

