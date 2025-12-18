English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சுக்கிர பெயர்ச்சி: 2026 முதல் இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம்! யாரெல்லாம் தெரியுமா?

சுக்கிர பெயர்ச்சி: 2026 முதல் இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம்! யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Sukra peyarchi Palangal: இம்மாதம் இறுதியில் சுக்கிறன் தனது சொந்த நட்சத்திரத்திற்கு குடியேற இருப்பதால், வரும் 2026ஆம் ஆண்டு முதல் 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பெற்காலம் தொடங்க இருக்கிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 18, 2025, 01:42 PM IST
  • சுக்கிர பெயர்ச்சி 2025
  • 2026 முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்
  • யாரெல்லாம்?

Astrology: ஜோதிடத்தின்படி, சுக்கிரன் சுப கிரகமாக கருதப்படுகிறார். இந்த சுக்கிர கிரகம் செல்வம், வீடு, திருமண வாழ்க்கை ஆகியற்றையை குறிக்கும் கிரகமாகும். இந்த நிலையில், இம்மாதம் இறுதியில், அதாவது வரும் டிசம்பர் 30ஆம் தேதி சுக்கிரன் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றுகிறார். அவரின் சொந்த நட்சத்திரமான பூராடத்திற்கு மாற இருக்கிறார். இது சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்கு பல நல்ல பலன்களை தர இருக்கிறது. அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான யோகத்தை பெற இருக்கின்றனர் என்பது குறித்து தெரிந்துக்கொள்வோம். 

ரிஷபம் (Taurus)

ரிஷப ராசிக்காரர்கள் 2026ல் பல நல்ல பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். இது சுக்கிரனின் மாறுதலால் நடக்க இருக்கிறது. இதுவரை நிதி நெருக்கடியில் சிக்கி தவித்து வரும் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் அதில் இருந்து மீள்வார்கள். கூடுதல் வருமாணத்திற்கு வழிகள் பிறக்கும். குடும்பத்தினரிடம் இருந்த தகராறுகள் தீரும். திருமணமானவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி பெருகும். புதிய மணை அல்லது வீடு வாங்கும் யோகம் இருக்கிறது. தொழிலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும். 

துலாம் (Libra)

இந்த ஆண்டு இறுதியில் நடைபெற இருக்கும் சுக்கிர நட்சத்திர மாற்றத்தால், துலாம் ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான பலன்களை பெற இருக்கிறார்கள். மன ரீதியாகவும் சரி, நிதி ரீதியாகவும் சரி, அனைத்திலுமே நல்ல பலன்களை மட்டும் பெற இருக்கிறார்கள். எதிர்பாராத வரவுகள் இருக்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு லாபம் இருக்கும். குடும்பத்தில் இருக்கும் சண்டை சச்சரவுகள் தீர்வு அமைதியான சூழல் மற்றும் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். பூர்வீக சொத்தில் பிரச்சனைகள் இருந்தால், அவை நீங்கு சொத்துக்கள் கைக்கு வரும். அதேபோல் வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கும் நல்ல லாபம் இருக்கும். 

மகரம் (Capricorn)

சுக்கிரனின் நட்சத்திர மாற்றம் மகர ராசிக்காரரகளின் வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகள் உருவாகும். சொத்து, நிலம், வீடு போன்ற விஷயங்களில் நல்ல அதிர்ஷ்டம் இருக்கும். நீண்ட காலமாக இருந்து வரும் பிரச்சனைகள் இந்த ஆண்டுடன் முடிவுக்கு வரும். இதனால் மன அழுத்தம் குறைந்து நிம்மதி ஏற்படும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத வளர்ச்சி இருக்கும். 

மீனம் (Pisces)

சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான பூரட நட்சத்திரத்திற்கு மாற இருப்பதால், மீன ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்கள் நிகழ இருக்கிறது. 2026ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து மீன் ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்ட இருக்கிறது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். திருமணம் தொடர்பான விஷயங்களில் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு லாபம் இருக்கும். கூடுதல் வருமாணத்திற்கு வழிகள் பிறக்கும். இதனால் நிதி நிலைமையில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

Sukra peyarchi 2025Zodiac Signspoorada nakshtraAstrologyRasi Palan

