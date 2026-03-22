ஏப்ரல் மாத ராசி பலன் 2026: சிம்மம் மற்றும் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு காத்திருக்கும் திருப்பங்கள்!

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 22, 2026, 07:04 PM IST
Astrology Predictions For Leo, Virgo April 2026: பொதுவாக கிரகங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகின்றன. இந்த இடப்பெயர்ச்சிகளின் போது, ​​அவை சில அரிய ஜோதிடக் சேர்க்கைகளை (யோகங்களை) உருவாக்குகின்றன. இத்தகைய சேர்க்கைகள் பெரும்பாலும் சில ராசிகளுக்கு மிகவும் சாதகமான பலன்களை அளிப்பவையாக அமைகின்றன. தமிழ் புத்தாண்டு இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 14-ஆம் தேதியன்று நிகழ உள்ளது. மேலும் தமிழில் இந்த ஆண்டு 'பராபவ வருடம்' என அழைக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் ஏப்ரல் மாதத்திற்கான சிம்ம (Leo) மற்றும் கன்னி (Virgo) ராசிகளுக்கான ஜோதிடப் பலன்களை இப்போது தெரிந்துக்கொள்வோம்.

சிம்மம் (Leo Zodiac Sign)

சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, ஏப்ரல் மாதம் கலவையான பலன்களை அளிக்கும். சில துறைகளில் வெற்றி கிட்டும் அதே வேளையில், வேறு சில துறைகளில் பின்னடைவுகளையும் சந்திக்க நேரிடலாம். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் தங்கள் பணியிடங்களில் சிறப்பான செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தி, மேலதிகாரிகளின் மனதை கவர்ந்து பாராட்டுகளைப் பெறுவார்கள். இருப்பினும், சக ஊழியர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் அல்லது மோதல்கள் எழ வாய்ப்புள்ளது; எனவே, பேச்சில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது இது போன்ற சிக்கல்களைத் தீர்க்க உதவும். வருமானம் சீராக இருக்கும்; மேலும், இதுவரை வசூலாகாமல் நிலுவையில் இருந்த கடன்கள் திரும்பக் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும், செலவு விஷயத்தில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நன்மை உண்டாகும்.

கண்கள் அல்லது செரிமான மண்டலம் தொடர்பான சில உடல்நலச் சிக்கல்களை நீங்கள் சந்திக்கக்கூடும்; எனவே, உணவுக்கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளைக் கடைப்பிடிப்பது மிகவும் அவசியமாகும். உங்கள் குடும்பத்தினருடன் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள். சுப நிகழ்வுகளில் கலந்துகொள்ளும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் சிறுசிறு கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றினாலும், அவை உடனடியாக நீங்கி, நீங்கள் இருவரும் மீண்டும் இணக்கமாகிவிடுவீர்கள். 

பரிகாரம்: ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் 'ஆதித்ய ஹிருதயம்' பாராயணம் செய்வதும், சூரிய பகவானுக்கு நீர் சமர்ப்பிப்பது உங்களுக்குச் சுப பலன்களைத் தரும். இது உங்கள் அனைத்து முயற்சிகளிலும் வெற்றியையும் நல்வாய்ப்பையும் பெற்றுத்தரும்.

கன்னி (Virgo Zodiac Sign)

ஏப்ரல் மாதம் கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்களுக்குச் சாதகமாக அமையும். குறிப்பாக, முடிக்கப்படாமல் உள்ள பணிகளை நிறைவு செய்வதற்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த மாதமாக அமையும். வேலையில்லாதவர்களுக்குப் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தொழில்முனைவோருக்கு லாபம் அதிகரிக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்களில் ஈடுபடும்போது, ​​ஆவணங்களை மிகக் கவனமாகப் பரிசீலித்து பின்னர் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும்; இல்லையெனில், நஷ்டத்தைச் சந்திக்க நேரிடலாம். உங்கள் பொருளாதார நிலை மேம்படும். பங்குச் சந்தை அல்லது அசையாச் சொத்துக்களில் செய்யப்படும் முதலீடுகள் லாபகரமாக அமையும். ஆடம்பரப் பொருட்களை வாங்குவதற்காக நீங்கள் பணம் செலவிடக்கூடும்; இருப்பினும், இப்பழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்திக்கொள்வது அவசியம்.

நீங்கள் மன அமைதியை உணர்வீர்கள். இருப்பினும், அதிகப்படியான பணிச்சுமையின் காரணமாக நீங்கள் சோர்வடையக்கூடும். யோகா மற்றும் தியானம் செய்வது நன்மை பயக்கும். உங்கள் வீட்டில் அமைதியான சூழல் நிலவும். உங்கள் குழந்தைகளைச் சார்ந்த நல்ல செய்திகள் உங்களுக்கு வந்து சேரும். நீண்ட தூரப் பயணங்களை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. 

பரிகாரம்: இந்த ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள், புதன்கிழமைகளில் விநாயகப் பெருமானுக்கு 'அருகம்புல்' சாத்தி வழிபடுவதோ அல்லது ஏழை மாணவர்களுக்குப் புத்தகங்களை தானமாக வழங்குவதோ மிகுந்த நன்மைகளைத் தரும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

