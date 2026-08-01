/ஆகஸ்ட் 12 சூரிய கிரகணம்: இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் மட்டும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்!

2026 ஆம் ஆண்டின் இறுதி சூரிய கிரகணம் ஆகஸ்ட் 12 அன்று நிகழவுள்ளது. இந்த கிரகணம் இந்தியாவில் தென்படாது என்பதால், இதற்கான 'சூதக் காலம்' ஏதும் பின்பற்ற வேண்டியதில்லை. இருப்பினும், ஜோதிட ரீதியாக இது ஒரு மிக முக்கிய நிகழ்வாகவே கருதப்படுகிறது.
சிறப்பான கிரகச் சேர்க்கையின் காரணமாக ஏற்படும் இந்தச் சூரிய கிரகணத்தின் தாக்கம், மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளிலுமே எதிரொலிக்கும். சில ராசியினருக்கு இது சாதகமான பலன்களை தந்தாலும், சில ராசியினருக்கு சிறு சிறு காரியங்களுக்கும் அதிக உழைப்பை நல்க வேண்டிய சூழல் வரலாம்.
அந்த வகையில், ஆகஸ்ட் 12 சூரிய கிரகணத்தின் போது சற்று எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டிய ராசிக்காரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.
கடக ராசியினருக்கு இந்த சூரிய கிரகணக் காலம் சில சவால்கள் நிறைந்ததாக அமையக்கூடும். எந்தவொரு செயலிலும் அவசரப்படாமல் பொறுமையை கையாள்வது அவசியம். தம்பதியரிடையே கருத்து வேறுபாடுகள் வர வாய்ப்புள்ளதால் விட்டுக்கொடுத்து செல்வது நல்லது. அதேபோல், அனுபவம் வாய்ந்தவர்களின் வழிகாட்டுதல் இன்றி புதிய காரியங்களில் இறங்க வேண்டாம். எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்படலாம். எனவே, இந்த சமயத்தில் நீண்ட தூரப் பயணங்களை திட்டமிட்டிருந்தால் அதைச் சற்று தள்ளி வைப்பது நன்மை தரும்.
சிம்ம ராசியினருக்கு இந்த கிரகணம் பணவரவை தந்தாலும், வேறு சில வழிகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டியிருக்கும். உடல்நலனில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். நீதிமன்ற வழக்குகளில் சுமுகமான சூழல் பெறக் கூடுதல் முயற்சி தேவைப்படும். தேவையில்லாத செலவுகளாலும், குடும்பத்தில் எழும் கருத்து மோதல்களாலும் மன உளைச்சல் ஏற்படலாம். பணியிடத்திலும் கவனமாக இருப்பது நல்லது. நிதிசார்ந்த முடிவுகளையும், புதிய தொடக்கங்களையும் எடுப்பதற்கு முன் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் கலந்துரையாடி நிதானமாகச் செயல்படுவது அவசியம்.
கன்னி ராசியினருக்கு தொழிலிலும், அன்றாட பணிகளிலும் சில தடங்கல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் திட்டமிட்ட காரியங்கள் நடப்பதில் தாமதம் ஏற்படலாம். அலட்சியப்போக்கைத் தவிர்த்து பொறுமையுடன் செயல்படுவது சவால்களைக் குறைக்க உதவும். உடல்நலம் குறித்த கவலைகள் தோன்றி மறையலாம். எதிர்பார்த்த நேரத்தில் நண்பர்களின் உதவி கிடைக்காமல் போவது சற்று மனவருத்தத்தைத் தரலாம். இந்த காலக்கட்டத்தில் யாருடனும் வீண் விவாதங்களிலோ அல்லது சண்டைகளிலோ ஈடுபடுவதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)