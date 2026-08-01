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ஆகஸ்ட் 12 சூரிய கிரகணம்: இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் மட்டும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்!

ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தேதி சூரிய கிரகணத்தின்போது மூன்று ராசிக்காரர்கள் மட்டும் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என ஜோதிடக் கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. 

Written ByR Balaji
Published: Aug 01, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:54 PM IST
ஆகஸ்ட் 12 சூரிய கிரகணம்: இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் மட்டும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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