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ஆகஸ்ட்டில் 3 ராஜயோகங்கள்.. இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்! உங்க ராசி இருக்கா?

ஆகஸ்ட் 22 வரை உருவாகும் மூன்று ராஜயோகங்களால் மிதுனம், கன்னி, மகரம் ராசிக்காரர்கள் பணவரவு, தொழில் மற்றும் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைய இருக்கின்றனர். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 31, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:31 PM IST
ஆகஸ்ட்டில் 3 ராஜயோகங்கள்.. இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்! உங்க ராசி இருக்கா?

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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