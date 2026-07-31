/ஆகஸ்ட்டில் 3 ராஜயோகங்கள்.. இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்! உங்க ராசி இருக்கா?

ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, கிரகங்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்களது ராசி மற்றும் நட்சத்திரங்களை மாற்றுகின்றன. இவ்வாறு கிரகங்கள் இடம்பெயர்ந்து மற்ற கிரகங்களுடன் இணையம்போது, சில சக்திவாய்ந்த யோகங்கள் உருவாகின்றன.
அந்த வகையில், ஆகஸ்ட் மாதத் தொடக்கத்தில் புதன் கடக ராசியில் நுழைந்து, ஏற்கனவே அங்கு இருக்கும் சூரியன் மற்றும் குருவுடன் இணைய உள்ளது. இந்த அபூர்வ சேர்க்கையால், ஆகஸ்ட் 22 வரை 'கஜலட்சுமி ராஜயோகம்', 'திரிகிரஹ யோகம்' மற்றும் 'புதாதித்ய ராஜயோகம்' ஆகிய மூன்று மங்களகரமான யோகங்கள் ஒரே நேரத்தில் உருவாகின்றன.
இந்த யோகங்களின் தாக்கம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளிலும் இருந்தாலும் குறிப்பிட்ட 3 ராசிகள் மட்டும் நிதி நிலைமை, தொழிலில் ஆகியவற்றில் அபார வளர்ச்சி பெறப்போகிறார்கள். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மிதுன ராசியின் அதிபதியான புதனின் இந்த இடப்பெயர்ச்சியால் உருவாகும் மூன்று ராஜயோகங்களும் உங்களுக்கு பெருமளவில் நன்மைகளை அள்ளித் தரப்போகிறது. உங்களின் புத்திசாலித்தனமான முடிவுகளும், தொடர் முயற்சிகளும் வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய கதவுகளைத் திறக்கும். இதனால் கணிசமான பணவரவும், சமூகத்தில் மரியாதையும் கூடும். நீண்ட நாட்களாகத் தீர்க்கப்படாமல் இருந்த நிலம் மற்றும் சொத்து சார்ந்த சிக்கல்கள் முடிவுக்கு வரும். கடின உழைப்புக்கான முழுப் பலனும் இப்போது கிடைக்கும். குடும்பத்தில் பொறுப்புணர்வு கூடும். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக அமையும். நீண்டநாளாகப் பாதித்து வந்த உடல்நலக் கோளாறுகள் குணமாகி ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
இந்த ராஜயோகங்களின் தாக்கம் கன்னி ராசியினருக்குப் புதிய அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாவதன் மூலம் வருமானம் கணிசமாக உயரும். கடன் பிரச்சனைகள் ஒவ்வொன்றாகத் தீரும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட கடன் தொகையும் வந்து சேரும். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டும் மரியாதையும் கிடைக்கும். எடுத்துக்கொண்ட திட்டங்களைச் சரியான நேரத்தில் வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களின் முன்னேற்றத்திற்கு வாழ்க்கைத்துணை பக்கபலமாக இருப்பார். அவரோடு மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். உங்கள் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் பல மடங்கு அதிகரிக்கும்.
மகர ராசியினரின் வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றும் வகையில் இந்த சக்திவாய்ந்த யோகங்கள் அமையவுள்ளன. நிதி நிலைமை முன்பை விட பலப்படும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குச் சம்பள உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. கைக்கு வராமல் சிக்கியிருந்த பணம் மீண்டும் உங்களைத் தேடி வரும். தொழில் ரீதியான வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் சாதகமான பலனைத் தரும். வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்த இதுவே சரியான நேரம். பழைய முதலீடுகளிலிருந்து நல்ல லாபம் கிடைக்கும். பிள்ளைகள் வழியில் நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். உங்களின் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் உடல் ஆரோக்கியம் முழுமையாக ஒத்துழைக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)