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ஆகஸ்ட் மாத ராசிபலன்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு சூப்பர்? யாருக்கு சுமார்?

August Monthly Horoscope: கிரக பெயர்ச்சிகளின் அடிப்படையில் மேஷம் முதம் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளுக்குமான ஆகஸ்ட் மாத ராசிபலனை இங்கே காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 30, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:07 PM IST
ஆகஸ்ட் மாத ராசிபலன்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு சூப்பர்? யாருக்கு சுமார்?
Image Credit: August Monthly Horoscope (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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