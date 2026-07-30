/ஆகஸ்ட் மாத ராசிபலன்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு சூப்பர்? யாருக்கு சுமார்?

August Maatha Rasi Palan: இன்னும் இரண்டு நாட்களில் ஆகஸ்ட் மாதம் பிறக்கவுள்ளது. தமிழ் மாதங்களான ஆடி மற்றும் ஆவணி மாதத்தின் கலவையாக இருக்கும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பல வித கிரக நிலை மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. அவற்றின் அடிப்படையில் மேஷம் முதம் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளுக்குமான ஆகஸ்ட் மாத ராசிபலனை இங்கே காணலாம்.
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|மேஷம்
|வாழ்வில் மகிழ்ச்சி இருக்கும்
|ரிஷபம்
|நிதி நிலை மேம்படும்
|மிதுனம்
|எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்படலாம்
|கடகம்
|ஆக்கப்பூர்வமான நன்மைகள் நடக்கும்
|சிம்மம்
|மாணவர்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்
|கன்னி
|நிதி நிலை வலுவாக இருக்கும்
|துலாம்
|குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும்
|விருச்சிகம்
|முதலீட்டு விஷயங்களிலும் பொறுமை அவசியம்
|தனுசு
|செலவு அதிகரிக்கும்
|மகரம்
|நீண்ட காலத் திட்டமிடல் பலனளிக்கும்
|கும்பம்
|நிதி நிலை மேம்படும்
|மீனம்
|குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு ஆகஸ்ட் மாதம் உறவுகளில் சமநிலையையும் புரிதலையும் கொண்டுவரும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். பணியிடத்தில், நீங்கள் புதிய பொறுப்புகளையோ அல்லது புதிய பணிமுறையையோ எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். உங்கள் நிதி நிலை சீராக இருக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சி இருக்கும்.
இப்போதைக்கு பெரிய செலவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவர் உங்கள் ஆலோசனை அல்லது ஆதரவை நாடினால் அதை வழங்குங்கள்; ஆனால், எல்லாப் பொறுப்புகளையும் நீங்களே சுமக்க முயற்சிப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
நீங்கள் சுமந்து கொண்டிருக்கும் உணர்வுப்பூர்வமான சுமைகளைக் குறைப்பதற்கான வாய்ப்பை இந்த மாதம் வழங்கும். உங்களுக்கு வரும் புதிய பொறுப்புகளை நம்பிக்கையுடன் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். வணிக உரிமையாளர்கள் பழைய வாடிக்கையாளர்கள், முதலீடுகள் அல்லது ஏற்கனவே உள்ள தொடர்புகள் தொடர்பான நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம். மாணவர்களுக்கு இது கற்றுக்கொள்வதற்கும், தங்கள் தயாரிப்பை வலுப்படுத்துவதற்கும் ஏற்ற காலமாகும்.
முன்பை விட உங்கள் நிதி நிலை மேம்படும், மேலும் கடந்த கால முதலீட்டிலிருந்து வருமானம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. குடும்பத்தினருடன் செலவிடும் நேரம் உங்களுக்கு மன அமைதியைத் தரும்.
ஆகஸ்ட் மாதம் மிதுன ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் புதிய ஆற்றலைக் கொண்டுவரும். பணியிடத்தில் தேவையற்ற வாக்குவாதங்கள் அல்லது அலுவலக அரசியலில் இருந்து விலகி இருப்பது புத்திசாலித்தனம். உங்கள் வேலையே உங்கள் மிகப்பெரிய அடையாளமாக மாறும். ஒரு புதிய வணிக யோசனையைத் தொடங்குவதற்கு முன், உங்களிடம் ஒரு முழுமையான திட்டம் இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
மாணவர்கள் புதிய தொழில்நுட்பங்கள், மொழிகள் அல்லது திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கு இது ஒரு சிறந்த நேரம். வெளிநாட்டுப் பயணம் அல்லது கல்வி தொடர்பான திட்டங்கள் வடிவம் பெறலாம். மாதத்தின் நடுப்பகுதியில் எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்படலாம்.
ஆகஸ்ட் மாதம் நடக்கும் கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான நன்மைகள் நடக்கும். உங்கள் இருப்பு உங்கள் குடும்பத்திற்குப் பெரும் பலமாக அமையும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் புதிய பொறுப்புகள் அல்லது குறிப்பிடத்தக்க வாய்ப்புகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடலாம்.
வணிக விரிவாக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள், மேலும் அவர்களின் கடின உழைப்பு திருப்திகரமான முடிவுகளைத் தரும். வெளிநாடு செல்வது தொடர்பான வாய்ப்புகளை நீங்கள் தீவிரமாகப் பரிசீலிக்கலாம். நிதி விஷயங்களில், அபாயங்களை எடுப்பதை விட சேமிப்பு மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட முதலீடுகளில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
ஆகஸ்ட் மாத கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் சிம்ம ராசிகளுக்கு வாழ்வில் தெளிவு கிடைக்கும். உங்கள் பணித்துறையில் உங்களின் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகள் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்க்கும். மேலும், நெருக்கடியான சூழலிலும் நீங்கள் சிறப்பாகச் செயல்படுவீர்கள். புதிய தொழில் சார்ந்த யோசனைகளை முன்வைக்கத் தயங்காதீர்கள், ஏனெனில் தற்போதைய சூழல் உங்களுக்குச் சாதகமாக உள்ளது.
மாணவர்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்; போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகுபவர்கள் நல்ல பலன்களைப் பெறுவார்கள். வெளிநாட்டுப் பயணம் அல்லது வெளிநாடு சார்ந்த தொழில் முயற்சிகள் தொடர்பான திட்டங்கள் முன்னேற்றம் காணக்கூடும்.
ஆகஸ்ட் மாதம் உங்களுக்கு முன்னேற்றத்தையும் சமநிலையையும் கொண்டு வரும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். வணிகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள், குறிப்பாக வெளிநாட்டுச் சந்தைகள் அல்லது புதிய பகுதிகளுடன் தொடர்புடைய பணிகளில் இருப்பவர்கள், புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறலாம். மாணவர்களின் கடின உழைப்புக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும், மேலும் தடைபட்ட பணிகள் முன்னெடுத்துச் செல்லப்படும்.
உங்கள் நிதி நிலை வலுவாக இருக்கும், மேலும் எதிர்பாராத வருமானம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.
ஆகஸ்ட் மாதத்தில், உங்கள் தொழில் வாழ்க்கைக்கும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும் இடையே சிறந்த சமநிலையை ஏற்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்வீர்கள். பரபரப்பான சூழலுக்கு மத்தியிலும், உங்கள் இலக்குகளை நோக்கி கடினமாக உழைப்பது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு உறவுகளுக்கும் நேரம் ஒதுக்குவது முக்கியம்.
குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். வாழ்க்கைத் துணை அல்லது அன்புக்குரியவருடன் வெளிப்படையாகப் பேசுவது சிறிய தவறான புரிதல்களை இயல்பாகவே தீர்க்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் கடின உழைப்புக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும், மேலும் உங்கள் மேலதிகாரிகளுக்கு உங்கள் மீதான நம்பிக்கை வலுப்படும்.
ஆகஸ்ட் மாதம் விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் உறவுகளில் நெருக்கத்தையும் நம்பிக்கையையும் வளர்க்கும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணை அல்லது உங்களுக்கு நெருக்கமான ஒருவருடனான உறவில் சமீபகாலமாக இடைவெளி அதிகரித்திருப்பதாக உணர்ந்தால், அதைச் சரிசெய்ய இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும். உங்கள் பணியில், புதிய தொழில்நுட்பங்களைக் கற்றுக்கொள்ளவும், புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கவும் அல்லது மாறுபட்ட பணிமுறையைக் கையாளவும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
ஆரம்பத்தில் இது சவாலாகத் தோன்றினாலும், காலப்போக்கில் இந்த அனுபவம் உங்கள் மிகப்பெரிய பலமாக மாறும். வணிகத்தில், நன்கு ஆலோசித்து எடுக்கப்படும் முடிவு லாபகரமானதாக அமையும்; முதலீட்டு விஷயங்களிலும் பொறுமை நல்ல பலனைத் தரும்.
ஆகஸ்ட் மாதம் உங்கள் உறவுகளில் ஒரு புதிய தொடக்கத்திற்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. பணியிடத்தில், வெளிநாட்டுப் பணிகள், புதிய திட்டங்கள் அல்லது புதிய பொறுப்புகள் தொடர்பான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். வணிக விரிவாக்கத்திற்கான வாய்ப்புகள் வலுவாக உள்ளன.
புதிய தொடர்புகள் எதிர்காலத்தில் பயனுள்ளதாக அமையலாம். மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் நன்கு கவனம் செலுத்த முடியும்; போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகுபவர்கள் சாதகமான முடிவுகளைக் காணலாம். நிதி விஷயங்களில் சமநிலையைப் பேணுங்கள்; பயணம் அல்லது பொழுதுபோக்குகளுக்கான செலவுகளை விட அத்தியாவசியத் தேவைகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ஆகஸ்ட் மாதம் லகவையான பலன்களை அளிக்கும். இந்த மாதம், பொறுமையின் முக்கியத்துவத்தை வாழ்க்கை உங்களுக்கு மீண்டும் ஒருமுறை நினைவூட்டும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் ஸ்திரத்தன்மை திரும்பும்; அத்துடன் ஒரு முக்கியக் கூட்டாண்மை அல்லது ஒப்பந்தம் எதிர்காலம் குறித்த உங்கள் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.
தொழில்முனைவோருக்கு நீண்ட காலத் திட்டமிடல் பலனளிக்கும் வகையில் அமையும். மாணவர்களுக்குக் கடின உழைப்பு நல்ல பலன்களைத் தரக்கூடும்; வெளிநாடு தொடர்பான விஷயங்களிலும் சாதகமான முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் நிதி நிலை வலுவாக இருக்கும் என்றாலும், வீடு அல்லது குடும்பம் சார்ந்த ஒரு முக்கியச் செலவு ஏற்படலாம்.
ஆகஸ்ட் மாதம் உங்களுக்குப் புதிய அனுபவங்களையும் யோசனைகளையும் தரும் மாதமாக அமையும். பணியிடத்தில் ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கவோ அல்லது லட்சிய இலக்குகளை நிர்ணயிக்கவோ இது சாதகமான காலகட்டமாகும். மாணவர்களுக்கு, ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனை வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.
வெளிநாட்டுத் திட்டங்கள் தொடர்பான வாய்ப்புகளும் உருவாகலாம். கடந்த காலத்தில் நீங்கள் எடுத்த புத்திசாலித்தனமான முடிவுகளால் உங்கள் நிதி நிலை மேம்படும்; ஒரு பெரிய பொருளை வாங்குவது குறித்தும் நீங்கள் திட்டமிடலாம்.
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ஆகஸ்ட் மாதம் லேசான உணர்வும், மிகுந்த தன்னம்பிக்கையும் கிடைக்கும். கடந்த கால நிகழ்வுகள் குறித்த மனக்குழப்பங்கள் படிப்படியாக நீங்கும். உறவுகளில் தெளிவு பிறக்கும், பழைய மனக்கசப்புகள் மறையக்கூடும். உங்கள் பணியில் நீங்கள் தொடர்ந்து செய்து வரும் கடின உழைப்பு பலன் தரத் தொடங்கும்.
குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். குறுக்கு வழிகளைத் தேடுவதை விடுத்து, வேலையின் தரத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்; சரியான நேரத்தில் வெற்றி தேடி வரும். தொழிலில் மெதுவான ஆனால் நிலையான முன்னேற்றம் காணப்படுவதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)