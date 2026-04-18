  • அட்சய திருதியை 2026: உங்கள் ராசிப்படி இதை மட்டும் தானம் பண்ணுங்க, செல்வம் தேடி வரும்!

அட்சய திருதியை 2026: உங்கள் ராசிப்படி இதை மட்டும் தானம் பண்ணுங்க, செல்வம் தேடி வரும்!

Akshaya Tritiya 2026: இந்த ஆண்டு, அட்சய திருதியை நாளை அதாவது ஏப்ரல் 19-ஆம் தேதி வருகிறது. அட்சய திருதியை ஒரு 'அபிஜித் முகூர்த்தமாக' கருதப்படுகிறது. இந்நாளில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி வாங்குவதும், தானங்கள் செய்வதும் சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாகக் கருதப்படுகின்றன. எனவே நமது ராசிக்கு ஏற்ப தானங்கள் செய்வதன் முக்கியத்துவத்தை இப்போது நாம் அறிந்துகொள்வோம்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 18, 2026, 03:43 PM IST
அட்சய திருதியை 2026: தங்கத்தின் விலையை லாக் செய்வது லாபமா? அல்லது தந்திரம் உள்ளதா?
Akshaya Tritiya 2026: ஜோதிடத்தின் படி, அட்சய திருதியை ஒரு புனிதமான பண்டிகையாகும்; இந்நாளில் செய்யப்படும் எந்தவொரு தானதர்மங்களும், மந்திர ஜபங்களும் அல்லது நற்செயல்களும் ஒருபோதும் குறைவுபடாது. இப்பண்டிகையானது சித்திரை மாதத்தின் கடும் வெயில் காலத்தில் வருவதால், இந்நாளில் 'குளிர்ச்சி தரும் பொருட்களை' தானமாக வழங்குவதற்குச் சிறப்பான முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. நீர் நிரம்பிய குடங்கள், வறுத்த கடலை மாவு, குடைகள், பாய்கள், கைவிசிறிகள், குளிர் பானங்கள் மற்றும் பருவகாலப் பழங்கள் போன்ற பொருட்களைத் தானம் செய்வது புண்ணியத்தை தருவதுடன், கிரகங்களின் சுப பலன்களையும் அதிகரிக்கச் செய்கிறது. இத்தானங்கள் 12 ராசிக்கு ஏற்றவாறு செய்யப்பட்டால், அவை வாழ்வில் மகிழ்ச்சி, செழிப்பு, முன்னேற்றம் மற்றும் அமைதியை வரவழைக்கும். அட்சய திருதியை ஒரு 'அபிஜித் முகூர்த்தமாக' கருதப்படுகிறது. அதாவது, எவ்விதச் சிறப்பு ஜோதிட ஆலோசனையும் தேவைப்படாத, ஒரு மங்கலமான நேரமாகும் இது. இந்நாளில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பொருட்களை வாங்குவதும், தானதர்மங்களை மேற்கொள்வதும் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாகக் கருதப்படுகின்றன. இந்நிலையில் 12 ராசிக்கு ஏற்றவாறு தானங்களைச் செய்வதன் முக்கியத்துவத்தை இப்போது அறிந்துகொள்வோம்.

மேஷம் - ஆளும் கிரகம்: செவ்வாய்

மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்கள், உடல் வெப்பத்தைச் சமநிலைப்படுத்த உதவும் பொருட்களைத் தானமாக வழங்க வேண்டும். வறுத்த கடலை மாவு (சத்து மாவு), தர்பூசணி, ரோஸ் வாட்டர், மண் பானைகள் மற்றும் குடைகள் ஆகியவை இதற்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும். இச்செயல் மன அமைதியை வளர்ப்பதுடன், ஒருவரின் முயற்சிகளில் நிலைத்தன்மையையும் ஏற்படுத்தும்.

ரிஷபம் - ஆளும் கிரகம்: சுக்கிரன்

ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சுகம், ஆடம்பரம் மற்றும் குளிர்ச்சி ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய பொருட்கள் மங்களகரமானவையாகக் கருதப்படுகின்றன. குளிர்ந்த பால், தயிர், கற்கண்டு, நறுமணமிக்க பானங்கள், வெள்ளை நிற விரிப்புகள் மற்றும் வாசனை திரவியங்கள் ஆகியவை இவற்றுக்கான எடுத்துக்காட்டுகளாகும். இத்தகைய பொருட்களை தானம் செய்வது பொருள் வளத்தை மேம்படுத்துவதுடன், குடும்ப நல்லிணக்கத்தையும் வளர்க்கிறது.

மிதுனம் - ஆளும் கிரகம்: புதன்

மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்கள், பசுமையான மற்றும் புத்துணர்ச்சி அளிக்கும் பொருட்களை தானமாக வழங்க வேண்டும். வெள்ளரிக்காய், முலாம்பழம், கீரை வகைகள், சத்து மாவு, கைவிசிறிகள் ஆகியவை இதற்குச் சிறந்த உதாரணங்களாகும். இத்தகைய பொருட்களை தானம் செய்வது ஒருவரின் அறிவுத்திறன், தொழில் மற்றும் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றில் நற்பலன்கள் உண்டாகும்.

கடகம் - ஆளும் கிரகம்: சந்திரன்

கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, நீர் மற்றும் குளிர்ச்சியுடன் தொடர்புடைய பொருட்கள் மிகவும் நன்மை பயப்பவையாக அமைகின்றன. இவற்றில் நீர் நிரம்பிய குடம், குளிர்ச்சியூட்டும் பானங்கள், அரிசி, தயிர், வெள்ளை நிற பாய் மற்றும் குடை ஆகியவை அடங்கும். இப்பொருட்கள் மன அமைதியையும், இல்லற நல்லிணக்கத்தையும் வளர்க்கின்றன.

சிம்மம் – ஆளும் கிரகம்: சூரியன்

சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்கள், உடல் வெப்பத்தைத் தணிக்க உதவும் பொருட்களை தானமாக வழங்க வேண்டும். கோதுமை சத்துமாவு, மாம்பழச் சாறு அல்லது சர்பத், செம்புப் பாத்திரம், குடை மற்றும் ஏழைகளுக்குப் பாதணிகள் ஆகியவை இதற்குச் சிறந்த உதாரணங்களாகும். இத்தகைய தானங்கள், ஒருவரின் கௌரவம், அந்தஸ்து மற்றும் நல்ல ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும்.

கன்னி – ஆளும் கிரகம்: புதன்

கன்னி ராசியினர், ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் மற்றும் உடலுக்குக் குளிர்ச்சி தரும் பொருட்களை தானமாக வழங்க வேண்டும். பாசிப்பயறு, வெள்ளரிக்காய், புதிய பசுமையான காய்கறிகள், சத்துமாவு மற்றும் கைவிசிறி ஆகியவை இதற்கு உதாரணங்களாகும். இது உடல் உபாதைகளிலிருந்து நிவாரணம் அளிப்பதுடன், ஒருவரின் முயற்சிகளில் வெற்றியையும் உறுதி செய்கிறது.

துலாம் – ஆளும் கிரகம்: சுக்கிரன்

துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்கள், அழகை மெருகூட்டும் மற்றும் வசதியை அளிக்கும் பொருட்களை தானமாக வழங்க வேண்டும். குளிர்ச்சி தரும் இனிப்புப் பண்டங்கள், நறுமணப் பொருட்கள் (perfume), பாய், குடை மற்றும் கைவிசிறி ஆகியவை இதற்கு உதாரணங்களாகும். இது கணவன்-மனைவி உறவில் நல்லிணக்கத்தையும், பொருளாதாரச் செழிப்பையும் வளர்க்கிறது.

விருச்சிகம் – ஆளும் கிரகம்: செவ்வாய்

விருச்சிக ராசியினர், உடல் வெப்பத்தைக் குறைக்க உதவும் பொருட்களை தானமாக வழங்க வேண்டும். சத்துமாவு, தர்பூசணி, மாம்பழச் சர்பத், மண் பானை மற்றும் குடை ஆகியவை இதற்கு உதாரணங்களாகும். இது வாழ்க்கையில் உள்ள தடைகளை நீக்கவும், ஒருவரின் மன உறுதியை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது.

தனுசு – ஆளும் கிரகம்: குரு

தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, மஞ்சள் நிறம் சார்ந்த மற்றும் குளிர்ச்சி தரும் பொருட்களை தானமாக வழங்குவது மிகவும் சுபமானதாகக் கருதப்படுகிறது. கடலை சத்துமாவு, நன்கு பழுத்த மாம்பழங்கள், மாம்பழச் சாறு, மஞ்சள் நிறப் பாய் மற்றும் கைவிசிறி ஆகியவை இதற்கு உதாரணங்களாகும். இது நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும், ஞானத்தையும் அதிகரிக்கச் செய்கிறது.

மகரம் – ஆளும் கிரகம்: சனி

மகர ராசியில் பிறந்தவர்கள், சேவை மற்றும் நிவாரணம் அளிக்கும் பொருட்களை தானம் செய்ய வேண்டும். உதாரணங்களாக, தேவைப்படுபவர்களுக்கு சத்து மாவு, கருப்பு எள், குடைகள், பாய்கள் மற்றும் காலணிகள் ஆகியவை அடங்கும். இது சனியின் எதிர்மறை தாக்கத்தை தணித்து, வாழ்க்கையில் ஸ்திரத்தன்மையைக் கொண்டுவருகிறது.

கும்பம் – ஆளும் கிரகம்: சனி

கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்கள், தேவைப்படுபவர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் பொருட்களை தானம் செய்ய வேண்டும். உதாரணங்களாக, மண் பானைகள், விசிறிகள், குடைகள், சத்து மற்றும் பாய்கள் ஆகியவை அடங்கும். இது வாழ்க்கையில் ஏற்படும் தடைகளை நீக்க உதவுகிறது.

மீனம் – ஆளும் கிரகம்: வியாழன்

மீன ராசியில் பிறந்தவர்கள், புண்ணியமான மற்றும் குளிர்ச்சியான பொருட்களை தானம் செய்ய வேண்டும். பழுத்த மாம்பழங்கள், மாம்பழச் சாறு அல்லது இனிப்புப் பானம், மஞ்சள் நிற ஆடைகள், பாய்கள் மற்றும் நீர் நிரம்பிய மண் பானைகள் ஆகியவை இதற்கு உதாரணங்களாகும். இது ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கும் நிதி ஆதாயத்திற்கும் வழிவகுக்கிறது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Akshaya TritiyaZodiac signAstrologyhoroscope

