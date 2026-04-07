English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
சனி - சுக்கிரன் சேர்க்கை : மே 2 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் தலைகீழாக மாறும்!

Saturn Venus conjunction : மே 2 ஆம் தேதி சனி சுக்கிரன் சேர்க்கையால் லாப திருஷ்டி யோகம் உருவாகிறது. இதனால் 4 ராசிகளின் அதிர்ஷ்டம் தலைகீழாக மாறப்போகிறது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 7, 2026, 09:58 PM IST
  • சனி சுக்கிரன் சேர்க்கை
  • மே 2 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு நல்ல காலம்
  • நான்கு ராசிகளின் வாழ்க்கையில் தலைகீழ் மாற்றம்

Saturn Venus conjunction : ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் கிரகங்களின் பெயர்ச்சியும், கிரகங்களுக்கு இடையே ஏற்படும் பார்வைகளும் மனித வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை உருவாக்குகின்றன. அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமையப்போகிறது. மே 2 ஆம் தேதி நீதியின் கடவுளான சனி பகவானும், சுகபோகங்களின் காரணியான சுக்கிர பகவானும் இணைந்து லாப திருஷ்டி யோகத்தை உருவாக்குகிறார்கள். இந்த அபூர்வ யோகம் காரணமாக 4 ராசிக்காரர்களுக்கு கோல்டன் பீரியட் எனப்படும் பொற்காலம் தொடங்கப்போகிறது. கைநிறைய வருமானம், தடைபட்ட காரியங்களில் வெற்றி என இவர்களின் வாழ்க்கை அடுத்த நிலைக்குச் செல்லவுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

சனி - சுக்கிரன் கூட்டணியின் மகிமை

ஜோதிட ரீதியாக சுக்கிரன் செல்வம், ஆடம்பரம், காதல் மற்றும் மகிழ்ச்சிக்கு அதிபதியாவார். மறுபுறம் சனி பகவான் ஒருவரது கர்ம வினைகளுக்கு ஏற்ப பலன்களை வழங்கும் நீதியரசர். இந்த இரு கிரகங்களும் நட்பு கிரகங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. சனி மற்றும் சுக்கிரன் இடையே 'லாப திருஷ்டி' தொடர்பு ஏற்படும்போது, ஒரு நபர் தனது கடின உழைப்பிற்கான பலனை பல மடங்காகப் பெறுவார். நீண்ட நாட்களாகப் போராடிக் கொண்டிருந்தவர்களுக்குத் திடீர் அதிர்ஷ்டமும், பொருளாதார ரீதியாகப் பெரும் முன்னேற்றமும் இந்த யோகத்தின் மூலம் கிடைக்கும்.

இந்த 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறப்போகிறது

1. ரிஷப ராசி : 

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த லாப திருஷ்டி யோகம் ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். உங்கள் ராசி நாதனான சுக்கிரன் சனியின் அருளைப் பெறுவதால், தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி உண்டாகும். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமை அங்கீகரிக்கப்படும். பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வுக்கான பலமான வாய்ப்புகள் உள்ளன. பழைய முதலீடுகளில் இருந்து எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கும். பூர்வீக சொத்து சம்பந்தமான சிக்கல்கள் தீர்ந்து, அதன் மூலம் ஆதாயம் அடைவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இது சரியான நேரம். உங்கள் திட்டங்கள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும்.

2. மிதுன ராசி: 

மிதுன ராசி நேயர்களுக்கு இந்த யோகம் வாழ்க்கையையே மாற்றியமைக்கும் சக்தியைக் கொண்டது. கடந்த சில காலமாக நிலவி வந்த மன அழுத்தங்கள் நீங்கி, புத்துணர்ச்சி பெறுவீர்கள். வருமானம் பல வழிகளில் இருந்தும் வரத் தொடங்கும். நீண்ட நாள் கடன்களில் இருந்து விடுபட இந்த காலம் உதவும். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு அவர்கள் விரும்பியபடி நல்ல சம்பளத்துடன் வேலை கிடைக்கும். குறிப்பாக, வெளிநாடு சென்று பணிபுரிய வேண்டும் என்ற கனவு மே 2-க்குப் பிறகு நனவாகும். நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு புதிய முயற்சியும் தடையின்றி வெற்றி பெறும். சமுதாயத்தில் உங்கள் அந்தஸ்து உயரும்.

3. கன்னி ராசி 

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு வருமான ஆதாரங்கள் பெருகும். லாப திருஷ்டி யோகத்தினால் உங்கள் ராசிக்கு ராஜயோக பலன்கள் கிடைக்கப் போகின்றன. ங்கள் யாராவதுடன் இணைந்து தொழில் (Partnership Business) தொடங்கத் திட்டமிட்டால், இந்த காலகட்டம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். குறிப்பாக, குழந்தை பாக்கியம் அல்லது பிள்ளைகள் மூலமாக பெருமை சேர்க்கும் செய்திகள் வந்து சேரும். நீண்ட நாள் கனவான சொந்த வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். பங்குச்சந்தை அல்லது லாட்டரி போன்ற வழிகளில் திடீர் பணவரவுக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

4. கும்ப ராசி 

கும்ப ராசியின் அதிபதியே சனி பகவான் என்பதால், இந்த லாப திருஷ்டி யோகம் உங்களுக்கு இரட்டிப்பு பலன்களைத் தரும். ஒரு நீண்ட காலப் போராட்டத்திற்குப் பிறகு உங்களுக்கு 'சுவர்ண காலம்' தொடங்குகிறது. நீண்ட நாட்களாக இழுபறியில் இருந்த வேலைகள், அரசு சம்பந்தப்பட்ட கோப்புகள் அனைத்தும் மிக எளிதாக முடிவடையும். ஸ்டார்ட்-அப் அல்லது புதிய பிசினஸ் தொடங்குபவர்களுக்கு முதலீட்டாளர்கள் கிடைப்பார்கள். உங்கள் நிர்வாகத் திறன் அனைவராலும் பாராட்டப்படும். அலுவலகத்தில் உங்களுக்கு முக்கியப் பொறுப்புகள் வழங்கப்படும். கௌரவம் மற்றும் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். பழைய முதலீடுகள் இப்போது கைகொடுக்கும்.

ஜோதிட ரீதியாக 2026 மே 2 முதல் உருவாகும் இந்த லாப திருஷ்டி யோகம் மேலே சொன்ன 4 ராசிகளுக்கும் பணமழையை பொழியச் செய்யப்போகிறது. சனி பகவானின் ஆசிர்வாதமும், சுக்கிரனின் அனுகிரகமும் சேரும்போது, கர்ம வினைகள் குறைந்து நற்பலன்கள் அதிகரிக்கும். இருப்பினும், ஜோதிடம் என்பது வழிகாட்டுதலே. உங்கள் ஜாதகத்தில் கிரகங்களின் நிலையைப் பொறுத்து பலன்கள் மாறுபடலாம். இந்த பொற்காலத்தைப் பயன்படுத்தி கடினமாக உழைத்தால், உங்களின் சோம்பேறித்தனமான காலம் முடிவுக்கு வந்து, வெற்றிச் சிகரத்தை எட்டலாம்.

பின் குறிப்பு: இந்தத் தகவல்கள் பொதுவான ஜோதிட கணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. துல்லியமான பலன்களுக்கு உங்கள் தனிப்பட்ட ஜாதகத்தை ஒரு தகுதிவாய்ந்த ஜோதிடரிடம் காண்பித்து ஆலோசனை பெறுவது நல்லது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Trending News