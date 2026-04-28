  • கணவன் மனைவிக்குள் அடிக்கடி சண்டையா? இந்த வாஸ்து தவறுகள் காரணமாக இருக்கலாம்!

கணவன் மனைவிக்குள் அடிக்கடி சண்டையா? இந்த வாஸ்து தவறுகள் காரணமாக இருக்கலாம்!

படுக்கையறையில் எந்த திசையில் தூங்க வேண்டும்? என்னென்ன பொருட்களை வைக்கக்கூடாது? அமைதியான மற்றும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்!     

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 28, 2026, 02:10 PM IST
  • நிம்மதியான வாழ்க்கைக்கு...
  • படுக்கையறையில் தவிர்க்க வேண்டிய..
  • முக்கிய வாஸ்து தவறுகள்!

கணவன் மனைவிக்குள் அடிக்கடி சண்டையா? இந்த வாஸ்து தவறுகள் காரணமாக இருக்கலாம்!

வாஸ்து சாஸ்திரம் என்பது வெறும் கட்டிடக்கலை மட்டுமல்ல, அது நம் வாழ்வின் ஆற்றலோடு நேரடி தொடர்புடையது. வீட்டின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒரு தனித்துவமான ஆற்றல் உண்டு. அதில் மிகவும் முக்கியமானது நமது வீட்டின் படுக்கையறை. ஒரு நாள் முழுவதும் வெளியில் சென்றுவிட்டு, ஓய்வெடுக்க செல்லும் இடம் படுக்கையறைதான். அங்கு நிலவும் நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை ஆற்றல்தான் நமது ஒட்டுமொத்த நாளுக்கான புத்துணர்ச்சியை தீர்மானிக்கிறது. படுக்கையறையில் நாம் செய்யும் சில சிறிய தவறுகள், நமது நிம்மதியான தூக்கத்தை கெடுப்பது மட்டுமின்றி, குடும்பத்தில் சண்டை சச்சரவுகள், பண நெருக்கடி மற்றும் உடல்நல பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்துகின்றன. அமைதியான மற்றும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ, உங்கள் படுக்கையறையில் எந்தெந்த வாஸ்து தவறுகளை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை  தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

படுக்கைக்கு நேராக முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி

பெட்ரூமில் டிரஸ்ஸிங் டேபிள் அல்லது முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியை வைப்பது இன்று சாதாரணமான ஒன்றாகிவிட்டது. ஆனால் வாஸ்து சாஸ்திரப்படி, படுக்கைக்கு நேராக கண்ணாடி வைப்பது மிகப் பெரிய தவறாகும். நீங்கள் தூங்கும் போது உங்கள் உடலின் பிரதிபலிப்பு கண்ணாடியில் விழுந்தால், அது உங்கள் உடலில் உள்ள நேர்மறை ஆற்றலை உறிஞ்சி, நிம்மதியற்ற தூக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், இது தம்பதியினரிடையே தேவையற்ற வாக்குவாதங்களையும் மன அழுத்தத்தையும் உருவாக்கும். கண்ணாடியை வைக்க வேண்டுமென்றால், தூங்கும் போது உங்கள் உருவம் அதில் தெரியாதவாறு வேறு திசையில் வைப்பது நல்லது.

உடைந்த பொருட்கள்

பல வீடுகளில் உடைந்த கடிகாரங்கள், உடைந்த கண்ணாடிகள், வேலை செய்யாத எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் அல்லது பழைய காலணிகளை படுக்கையறையில் ஒரு மூலையில் வைத்திருப்பார்கள். இது முற்றிலும் தவறான செயல். வாஸ்துவின் படி, உடைந்த மற்றும் உபயோகமற்ற பொருட்கள் எதிர்மறை ஆற்றலை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யும். இது வீட்டில் வறுமையை ஏற்படுத்துவதோடு, குடும்ப உறுப்பினர்களின் மன அமைதியையும் சீர்குலைக்கும். எனவே, பெட்ரூமை எப்போதும் சுத்தமாகவும், அழுக்கு இல்லாமலும் வைத்திருக்க வேண்டும்.

சாமி சிலைகள் மற்றும் ஆன்மீக பொருட்கள்

சாமி சிலைகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் பூஜையறைக்கு மட்டுமே உரியவை. வாஸ்து நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, பெட்ரூம் என்பது தனிமைக்கான இடம் என்பதால், அங்கு சாமி சிலைகள் அல்லது ஆன்மீக பொருட்களை வைப்பது கூடாது. இது கணவன்-மனைவிக்கு இடையே நெருக்கத்தை குறைத்து, உறவில் விரிசலை ஏற்படுத்தலாம். அதற்கு பதிலாக, மனதுக்கு அமைதி தரும் இயற்கை காட்சிகள், மலர்கள் அல்லது தம்பதியினரின் மகிழ்ச்சியான புகைப்படங்களை சுவரில் மாட்டலாம். 

உணவு பொருட்கள்

சிலர் படுக்கையறையில் அரிசி, பருப்பு போன்ற தானியங்கள் அல்லது உணவு பொருட்களை சேமித்து வைப்பார்கள். இது வாஸ்து தோஷத்தை உண்டாக்கும். படுக்கையறையில் உணவு பொருட்களை சேமிப்பது, வறுமையை அழைப்பதற்கு சமம். மேலும், இது அறிவியல் ரீதியாகவும் ஈக்கள், எறும்புகள் மற்றும் பூச்சிகளை ஈர்த்து, உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தைக் கெடுக்கும். 

பெட்ரூமில் குப்பைகள்

வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, கட்டிலுக்கு அடியில் எப்பொழுதும் வெற்றிடம் இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் நல்ல ஆற்றல் உங்களை சுற்றி சீராக பாயும். கட்டிலுக்கு அடியில் பழைய பெட்டிகள், துருப்பிடித்த இரும்பு பொருட்கள் அல்லது குப்பைகளை சேர்த்து வைத்தால், அது தூக்கமின்மை மற்றும் கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு காரணமாக அமையும்.

டிவி மற்றும் எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள்

படுக்கையறையில் தொலைக்காட்சி, கணினி போன்றவற்றை வைத்திருப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். எலக்ட்ரானிக் சாதனங்களில் இருந்து வெளிப்படும் கதிர்வீச்சுகள் மூளையின் செயல்பாட்டை பாதித்து, ஆழமான தூக்கத்தை தடுக்கும். 

படுக்கையின் சரியான திசை மற்றும் அமைப்பு

கட்டிலை எப்போதும் அறையின் மூலை முடுக்குகளில் சுவரோடு ஒட்டி வைக்க கூடாது. கட்டிலின் இருபுறமும் நடக்க சிறிய இடைவெளி இருக்க வேண்டும்; அப்போது தான் நேர்மறை ஆற்றல் அறை முழுவதும் சமமாக பரவும். மேலும், ஒரு படுக்கையறையில் இரண்டு வெவ்வேறு கட்டில்களை இணைத்து படுப்பது அல்லது ஒரே கட்டிலில் இரண்டு வெவ்வேறு மெத்தைகளை பயன்படுத்துவது கணவன்-மனைவி இடையே பிரிவினையை ஏற்படுத்தும். எப்போதுமே ஒரே முழுமையான மெத்தையை பயன்படுத்துவது வாஸ்துப்படி சிறந்தது. 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

