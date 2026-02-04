இந்த 6 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. சுக்கிரன் - சனியின் இணைவால் இனி வெற்றி மேல் வெற்றி குவியும்

Venus Saturn Conjunction 2026: ஜோதிடத்தில், சுக்கிரனும் சனியும் நட்பு கிரகங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. இவை இரண்டும் ஒன்றாக சேரும்போது, அதன் விளைவு நேர்மறையாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. அதன்படி வரும் ஹோலி பண்டிகை அதாவது மார்ச் 4, 2026 அன்று, சுக்கிரன் அதன் உச்ச ராசியான மீனத்தில் நுழைவார், அங்கு சனி ஏற்கனவே பயணித்து வருவதால், சனி-சுக்கிரன் இணைப்பு உருவாகும். இந்த சேர்க்கையால் பல ராசிகளுக்கு நன்மை பயக்கும். இந்த இணைப்பின் செல்வாக்கின் காரணமாக, சில ராசிக்காரர்கள் மெதுவான, ஆனால் நீண்டகால வெற்றியை அனுபவிக்கலாம். நிலையான தொழில் முன்னேற்றம், நிதி வலிமை மற்றும் வாழ்க்கையில் அதிகரித்த ஒழுக்கம் ஆகியவற்றை பெறலாம். இந்த மங்களகரமான இணைப்பால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ரிஷபம்
ஹோலிக்கு முன்னும் பின்னும் உங்கள் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டு வரக்கூடும். உங்கள் பணி நெறிமுறை மற்றும் நிலைத்தன்மை உங்கள் மேலதிகாரிகளை ஈர்க்கக்கூடும். சிலருக்கு பதவி உயர்வுகள் அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும், மேலும் பொருள் வசதிகளுக்கான செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும்.
மிதுனம்
உங்கள் ஜாதகத்தின் கர்ம ஸ்தானத்தில் சனி மற்றும் சுக்கிரன் இணைந்து செயல்படப் போவதால், உங்கள் கடின உழைப்புக்கு முழுமையான பலன் கிடைக்கும். உங்கள் பணி பாராட்டப்படலாம். கலை, நடிப்பு, இசை அல்லது பிற படைப்புத் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியைப் பெறலாம். புதிய வேலை அல்லது வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். மேலும், உங்கள் பெற்றோருடனான உங்கள் உறவு இனிமையாக வளரும்.
துலாம்
இந்த ராசியின் செல்வாக்கு உங்கள் எதிரிகளை விட உங்களுக்கு மேல் அதிகாரத்தை அளிக்கும். சிலர் உங்கள் திறமை மற்றும் திறன்களைப் பற்றி கவலைப்படலாம், ஆனால் அவர்களால் உங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்க முடியாது. உங்கள் தாயாரிடமிருந்து நிதி நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த நேரத்தில் உங்கள் உடல்நலத்தில் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது.
விருச்சிகம்
உங்கள் கவனமும் ஒழுக்கமும் அதிகரிக்கும். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராபவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். வெளிநாட்டில் உயர்கல்வி பயில விரும்புவோருக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தொழிலதிபர்களின் திட்டங்கள் வெற்றி பெறும், மேலும் ஆரோக்கியத்திலும் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
மகரம்
சனி மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கை உங்கள் தன்னம்பிக்கையை வலுப்படுத்தும். உங்கள் கருத்துக்களை திறம்பட முன்வைக்க முடியும், இதனால் உங்கள் மீது அதீத நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி தரும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும், சேமிப்பு அதிகரிக்கும். சிலர் புதிய தொழில் தொடங்க முடிவு செய்யலாம்.
கும்பம்
இந்த சேர்க்கை கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். மூதாதையர் தொழிலை செய்து வருபவர்கள் நல்ல லாபத்தைக் காண வாய்ப்புள்ளது. ஹோலிக்குப் பிறகு உங்கள் திட்டங்கள் வெற்றியடையக்கூடும். உங்கள் குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிட உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும், இது மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து உங்களை லேசாக உணர வைக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
