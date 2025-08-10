English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

திரிகிரகி யோகம்.. 3 ராசிகளுக்கும் செல்வம், மகிழ்ச்சி, அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும்

Trigrahi Yog 2025 in Gemini: ஜோதிடத்தின் படி, திரிகிரகி யோகத்தின் பலன் 12 ராசிகளின் மீதும் விழும். இந்த யோகம் மிகவும் மங்களகரமான பலனைத் தரும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 10, 2025, 10:15 PM IST
  • ஆரோக்கியம் விரைவாக மேம்படும்.
  • திருமண வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும். வசதிகள் அதிகரிக்கும்.
  • இந்த ராசிக்காரர்கள் மன ரீதியாக அமைதியாக இருப்பார்கள்.

திரிகிரகி யோகம்.. 3 ராசிகளுக்கும் செல்வம், மகிழ்ச்சி, அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும்

Trigrahi Yogam Formed In Gemini : அன்பு மற்றும் மகிழ்ச்சியின் காரணியான சுக்கிரனும், அறிவு மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தின் காரணியான குருவும் ஏற்கனவே புதனின் மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து பயணித்து வருகின்றன. இதனிடையே வருகிற ஆகஸ்ட் 18 ஆம் தேதி, 2025 அன்று சந்திரனும் இந்த ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார்.

இந்நிலையில் வருகிற ஆகஸ்ட் 18 ஆம் தேதி நிகழப் போகும் குரு, சுக்கிரன் மற்றும் சந்திரன் சேர்க்கையால், மிதுன ராசியில் திரிகிரகி யோகம் உருவாகப் போகிறது. இந்த யோகம் ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும், இந்த நேரத்தில், இந்த திரிகிரகி யோகம் மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் அதிர்ஷ்டத்தை தரும். எனவே அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்று இந்த கட்டுரையில் காணலாம்.

மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign): மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு திரிகிரகி யோகம் மிகவும் சிறப்பான பலனைத் தரும். வருமானம் அதிகரிக்கும், இதனால் இந்த ராசிக்காரர்களின் நிதி நிலைமை முன்பை விட சிறப்பாக இருக்கும். நீங்கள் செய்யும் உங்கள் வேலையிலும் அதிர்ஷ்டம் உங்களுடன் சாதகமாக இருக்கும். மாணவர்களுக்கு நேரம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். அரசு வேலைக்குத் தயாராகும் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நேரம் நன்றாக இருக்கும். ஆரோக்கியம் விரைவாக மேம்படும். இந்த யோகத்தின் செல்வாக்கின் காரணமாக, சமூகத்தில் உங்கள் நற்பெயர் அதிகரிக்கும். மேலும் உங்கள் பணி பாராட்டப்படும்.

கன்னி (Virgo Zodiac Sign): கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு திரிகிரகி யோகம் புதிய வேலை வாய்ப்புகளைத் தரும். வியாபாரத்தில் பெரிய லாபமும் பெரிய ஒப்பந்தங்களையும் பெறலாம். திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமண நிச்சயிக்கப்படும். மாணவர்கள் கல்வித் துறையில் பெரும் வெற்றி பெறுவார்கள். திருமண வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும். வசதிகள் அதிகரிக்கும். இந்த யோகத்தின் தாக்கத்தால், உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். மேலும் எதிர்காலத்திற்கான பாதுகாப்பு அதிகரிக்கும்.

துலாம் (Libra Zodiac Sign): துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நேரம் நிதி ரீதியாக சாதகமாக இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் நிறைய பணம் சம்பாதிப்பார்கள். தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சியை காணலலாம். இந்த நேரத்தில் இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் தலைமைத்துவ திறன்களை அதிகரிக்க முடியும். அதிர்ஷ்டம் திறக்கும் மற்றும் மரியாதை அதிகரிக்கும். தொடங்கப்பட்ட வேலை வெற்றிகரமாக இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் மன ரீதியாக அமைதியாக இருப்பார்கள். தொழிலில் லாபம் ஏற்படும். சமூகத்தில் நற்பெயர் உயரும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் வணிக உறவுகள் உருவாகும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.

