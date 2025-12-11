English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • 2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: சனி பெயர்ச்சி, ஏழரை சனியால் 5 ராசிகளுக்கு சோதனை காலம்

2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: சனி பெயர்ச்சி, ஏழரை சனியால் 5 ராசிகளுக்கு சோதனை காலம்

2026 Puthandu Rasi Palan: 2026 ஆம் ஆண்டில் ஏழரை சனி தாக்கத்தால் சவால்களை எதிர்கொள்ளப்போகும் ராசிகள் எவை? இவர்களுக்கான பரிகாரம் என்ன? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 11, 2025, 09:49 AM IST
  • மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை சனி தொடங்கிவிட்டது.
  • இந்த கட்டத்தில் மன சஞ்சலம் மற்றும் குடும்பத்தில் பதற்றங்கள் அதிகரிக்கக்கூடும்.
  • இந்த நேரத்தில் அவசர அல்லது கோபமான முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்ப்பது நன்மை பயக்கும்.

2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: சனி பெயர்ச்சி, ஏழரை சனியால் 5 ராசிகளுக்கு சோதனை காலம்

Sani Peyarchi Palangal: இன்னும் சில நாட்களில் 2026 புத்தாண்டு பிறக்கவுள்ளது. இந்த புத்தாண்டு புதிய நம்பிக்கைகளையும் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆற்றலையும் கொண்டு வரும். எனினும் ஜோதிட ரீதியாக இது சில ராசிகளுக்கு பொற்காலமாகவும், சில ராசிகளுக்கு பிரச்சனைகள் நிறைந்த காலமாகவும் இருக்கும். 2026 ஆம் ஆண்டில் சனி பகவானால் சிக்கல்களை அனுபவிக்கவுள்ள ராசிகள் எவை? சங்கடங்களை குறைக்க இவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? இவர்களின் இன்னல்களுக்கான பரிகாரம் என்ன? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

சனி பெயர்ச்சி

அனைத்து கிரகங்களிலும் சனி பகவான் மிக முக்கியமான கிரகமாக பார்க்கப்படுகிறார். இவரது ராசி மாற்றத்தாலும், இயக்கத்தாலும் உருவாகும், சனி தசையும், ஏழரை சனி, சனி பெயர்ச்சி பலன்களும் அனைத்து ராசிகளின் வாழ்விலும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. ஜோதிடத்தில், சனி பகவான் நீதியின் கடவுள் என அழைக்கப்படுகிறார். மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப அவர் பலன்களை அளிக்கிறார். அவரது தாக்கம் இருக்கும் காலம், மாற்றம், கடின உழைப்பு மற்றும் சுயபரிசோதனைக்கான காலமாகக் கூறப்படுகிறது.

2026 ஆம் ஆண்டில், பல ராசிக்காரர்கள் சோதனையான காலகட்டத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். இந்த நேரத்தில் பொறுமை, கட்டுப்பாடு மற்றும் பொறுப்பு அவர்களின் மிகப்பெரிய ஆயுதங்களாக இருக்கும். ஆகையால், 2026 ஆம் ஆண்டு சனியின் சோதனை மற்றும் சவால்களை எதிர்கொள்ளப்போகும் ராசிகள் எவை என்பது பற்றி தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது மிக அவசியம். சனியின் தாக்கம் உள்ள காலத்தை சோதனையின் காலமாக மட்டும் பார்க்கக்கூடாது. இதை ஒரு சுயபரிசோதனை காலமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த காலத்தில், சுய கட்டுப்பாட்டுடன், அயராத உழைப்புடன், சமநிலையுடன் இருந்தால் சனி பகவான் அற்புதமான நற்பலன்களை அள்ளித்தருவார். சரியான நடவடிக்கைகள், நேர்மறையான சிந்தனை மற்றும் சரியான திசை வாழ்க்கையின் மிகவும் கடினமான பாதைகளையும் எளிதாக்கும்.

2026 ஆம் ஆண்டில் சனி பெயர்ச்சி இல்லை

மார்ச் 2025 இல் சனி பகவான் மீன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆனார். ஜூன் 2027 வரை சனி இந்த ராசியிலேயே இருப்பார். அதாவது 2026 ஆம் ஆண்டு சனி தனது ராசியை மாற்ற மாட்டார். சனி நீண்ட காலம் ஒரே ராசியில் இருக்கும்போது, ​​அவரது செல்வாக்கு அதே நிலைத்தன்மையுடன் தொடர்கிறது.

2026 முழுதும் ஏழரை சனி

சனி பகவானின் நிலையில், 2026 ஆம் ஆண்டு முழுதும் எந்த மாற்றமும் இருக்காது என்பதால், தற்போது ஏழரை சனி பாதிப்பில் உள்ளவர்கள் 2026 முழுவதும் அதே சவாலான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ளவேண்டி வரும். இந்த ஆண்டு எந்த புதிய மாற்றங்களும் இல்லாமல், இந்த ராசிக்காரர்கள் சனியின் தற்போதைய நிலையின் விளைவுகளை, அதிகரித்த பொறுப்புகள், மன அழுத்தம், சவால்கள் மற்றும் கர்ம வினைகளின் சோதனை போன்றவற்றை தொடர்ந்து அனுபவிப்பார்கள். ஆகையால், தற்போது சனியின் தாக்கத்தின் கீழ் உள்ள ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 பொறுமை, தைரியம் மற்றும் சரியான செயல்களுக்கான ஆண்டாக இருக்கும்.

Ezharai Sani: 2026 ஆம் ஆண்டில் ஏழரை சனி தாக்கத்தால் சவால்களை எதிர்கொள்ளப்போகும் ராசிகள்

மேஷம்: மன சஞ்சலம், குடும்பத்தில் பதற்றங்கள்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை சனி தொடங்கிவிட்டது. ஆகையால் இந்த கட்டத்தில் மன சஞ்சலம் மற்றும் குடும்பத்தில் பதற்றங்கள் அதிகரிக்கக்கூடும். இந்த நேரத்தில் அவசர அல்லது கோபமான முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்ப்பது நன்மை பயக்கும். பொறுமை, அமைதியான மனம் மற்றும் விவேகத்துடன் செய்யப்படும் செயல்கள் நீங்கள் முன்னேறவும் சிக்கல்களைக் குறைக்கவும் உதவும்.

கும்பம்: மன அழுத்தம், அதிகரித்த பொறுப்புகள்

கும்ப ராசிக்காரர்கள் இப்போது தங்கள் ஏழரை சனி காலத்தின் இறுதிக் கட்டத்தில் நுழைந்துள்ளனர். இந்த நேரம் முடிவுகளையும் புதிய தொடக்கங்களையும் குறிக்கிறது. நீங்கள் கடின உழைப்பையும் அர்ப்பணிப்பையும் பராமரித்தால், முக்கியமான பணிகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். ஆனால் மன அழுத்தம் மற்றும் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கக்கூடும். அன்றாட பணிகளில் கூடுதல் பொறுமை மற்றும் சமநிலை தேவைப்படும்.

மீனம்: உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை

மீன ராசிக்காரர்கள் தற்போது ஏழரை சனியின் நடுப்பகுதியைக் கடந்து செல்கின்றனர். இது ஜோதிடத்தில் மிகவும் சவாலான காலமாகக் கருதப்படுகிறது. உடல்நலம் குறித்து குறிப்பாக எச்சரிக்கையாக இருப்பது முக்கியம். நிதி நிலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் அல்லது நிச்சயமற்ற தன்மை இருக்கலாம். எனினும், இந்த நேரம் சுய வளர்ச்சி, ஆழமான புரிதல் மற்றும் தன்னம்பிக்கையை வலுப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பையும் வழங்குகிறது.

இந்த ராசிகளுக்கு அஷ்டம சனி பாதிப்பு

சிம்மம்: அவசர முடிவுகளை எடுக்க வேண்டாம்

சிம்ம ராசிக்காரர்கள் மீது அஷ்டம சனியின் பாதிப்பு 2026 இல் தொடரும். மேலும் 2027 இல் சனியின் ராசி மாற்றத்திற்குப் பிறகு இந்த விளைவு முடிவுக்கு வரும். இந்த காலகட்டத்தில், தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். மன மற்றும் உடல் சோர்வு ஏற்படலாம். உங்கள் உடல்நலம் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருப்பதும், உங்கள் நடத்தையில் சமநிலையைப் பேணுவதும் மிக முக்கியம். அவசர முடிவுகளை எடுக்காதீர்கள். இந்த நேரத்தில் நிலைத்தன்மையும் சிந்தனையும் உங்கள் கேடயமாக செயல்படும்.

தனுசு: சவால்கள் மற்றும் மாற்றங்களுக்கான நேரம்

2026 தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இது அஷ்டம சனியின் இரண்டாம் ஆண்டைக் குறிக்கிறது. அதைத் தொடர்ந்து சவால்களும் மாற்றங்களும் ஏற்படும். நான்காவது வீட்டின் வழியாக சனி சஞ்சாரம் செல்வது குடும்பம், வீடு, சொத்து அல்லது ரியல் எஸ்டேட் தொடர்பான விஷயங்களில் தாமதங்கள் அல்லது தடைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். இந்த நேரம் சோதனைக்குரியதாக இருந்தாலும், இது பொறுமை, அனுபவம் மற்றும் முதிர்ச்சியையும் வழங்குகிறது. நீங்கள் அமைதியான மனதுடன் சூழ்நிலையைக் கையாண்டு சரியான திசையில் உங்கள் முயற்சிகளைத் தொடர்ந்தால், இந்த காலம் உங்களுக்கு ஒரு வலுவான அடித்தளத்தை அமைக்கும்.

Ezharai Sani Parigarangal: ஏழரை சனி, அஷ்டம சனி தாக்கங்களை குறைக்கும் பரிகாரங்கள்

- சனிக்கிழமைகளில் சனி பகவான் மற்றும் ஆஞ்சனேயரை முறையாக வழிபடுவது மனதை அமைதிப்படுத்தும். மேலும், உங்கள் வேலைக்கு நேர்மறையான உத்வேகம் கிடைக்கும்.

- சனி பகவானின் சன்னிதியில் தீபம் ஏற்றி வழிபடவும்.

- சனிக்கிழமைகளில் கருப்பு எள், கருப்பு பருப்பு, கருப்பு குடை, காலணிகள் அல்லது கடுகு எண்ணெய் தானம் செய்வது மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

- கோளறு பதிகம், சனி சாலிசா மற்றும் ஹனுமான் சாலிசா ஆகியவற்றை தினமும் அல்லது சனிக்கிழமைகளில் பாராயணம் செய்வது மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது, எதிர்மறை தாக்கத்தை நீக்கி தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கிறது.

- ஏழை எளியவர்களுக்கு அன்னதானம், வஸ்திர தானம், கம்பளி தானம் ஆகியவற்றை செய்வது சனி பகவானை மகிழ்விக்கும்.

மேலும் படிக்க | 2026ல் நடக்கும் ராகு பெயர்ச்சி: பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனையை சந்திக்கும் 3 ராசிகள்!

மேலும் பசிக்க | ராசிபலன்: கார்த்திகை 25 - இன்று இந்த 2 ராசிகளுக்கு பிரச்னைகள் குறையும்?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

Sani PeyarchiNew Year 2026New Year Rasi PalanAstrologyZodiac Signs

