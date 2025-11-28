2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: ஜனவரியில் உருவாகும் பஞ்சகிரகி யோகம், 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்

Panchgrahi Yogam: ஜனவரி 2026 இல், சுக்கிரன், சூரியன், செவ்வாய், புதன் மற்றும் சந்திரன் ஆகிய கிரகங்கள் மகர ராசியில் ஒன்றாக இணைவதால் அரிய பஞ்சகிரஹி யோகம் உருவாகவுள்ளது. ஜனவரி 18 முதல் 20, 2026 வரை ஏற்படும் இந்த சக்திவாய்ந்த யோகம், கிட்டத்தட்ட 100 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நிகழ்கிறது. இந்த யோகம் ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும்.
2026 ஜனவரியில் உருவாகும் பஞ்சகிரஹி யோகம்
ஜனவரி 13 மற்றும் 18, 2026 க்கு இடையில் கிரக பெயர்ச்சிகளால் ஒரு அரிய கிரக அமைப்பு உருவாகிறது. இது ஒரு நூற்றாண்டுக்கு ஒரு முறை நிகழும் ஒரு நிகழ்வாகும். ஜனவரி 13 ஆம் தேதி சுக்கிரன், 14 ஆம் தேதி சூரியன், 16 ஆம் தேதி செவ்வாய், 17 ஆம் தேதி புதன், ஜனவரி 18, 2026 அன்று சந்திரன் ஆகிய கிரகங்கள் மகர ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகின்றன. ஜனவரி 20 ஆம் தேதி வரை சந்திரன் மகரத்தில் இருப்பார். இதன் விளைவாக ஜனவரி 18 முதல் மகர ராசியில் உருவாகும் பஞ்சகிரஹி யோகம் பலரின் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்களையும் புதிய தொடக்கங்களையும் ஏற்படுத்தும்.
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: ஆண்டு முழுதும் அதிர்ஷ்டத்தை அளிக்கும் பஞ்சகிரஹி யோகம்
பஞ்சகிரஹி யோகத்தால் உருவாகும் நற்பலன்களின் தாக்கம் 2026 ஆண்டு முழுதும் இருக்கும் என கூறப்படுகின்றது. பஞ்சகிரஹி யோகத்தின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும் சில ராசிகளில் இதனால் மிகப்பெரிய லாபமும், அதிர்ஷ்டமும் கிடைக்கும். இவர்களுக்கு 2026 ஆண்டு முழுதும் வெற்றிகள் குவியும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
பஞ்சகிரஹி யோக்கத்தின் தாக்கத்தால் அதிக நன்மைகளை பெறப்போகும் ராசிகள்
ரிஷபம் (Taurus): ரிஷப ராசிக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் கதவுகள் திறக்கும்
ரிஷப ராசிக்கு இந்த நேரம் மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும், மேலும் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டு பயணம், உயர் கல்வி அல்லது புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அனுபவம் வாய்ந்த ஒருவரின் ஆதரவு உங்கள் திசையை தீர்மானிக்க உதவும்.
சிம்மம் (Leo): சிம்ம ராசிக்காரர்களின் தொழில் ஒரு பெரிய ஊக்கம் இருக்கும்
சிம்ம ராசிக்காரர்கள் 2026 ஆம் ஆண்டில் தொழிலில் ஒரு பெரிய ஊக்கத்தைக் காண்பார்கள். இவர்களுக்கு கிரக பெயர்ச்சிகளால் உருவாகும் பஞ்சகிரஹி யோகம் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரும். வேலை பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும், ஆனால் வெற்றியும் அதற்கு ஏற்றதாக இருக்கும். பதவி உயர்வு, ஊதிய உயர்வு அல்லது புதிய பதவிக்கான வலுவான அறிகுறிகள் உள்ளன. ஆரோக்கியம் மற்றும் தன்னம்பிக்கை மேம்படும்.
விருச்சிகம் (Scorpio): விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு முடிவெடுக்கும் திறன் வலுவடையும்
இந்தக் காலம் மன அமைதியையும் சரியான முடிவுகளை எடுப்பதற்கான நேரத்தையும் தரும். 2026 ஆம் ஆண்டின் கிரக பெயர்ச்சிகள் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குடும்ப ஆதரவு கிடைக்கும், நிதி நிலைமை மேம்படும். சிக்கியிருந்த பணம் மீண்டும் கிடைக்கும். புதிய திட்டங்கள் வெற்றியைத் தரும்.
தனுசு (Sagittarius): தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி வலிமையும் புதிய வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும்
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த பஞ்சகிரஹி யோகம் நிதி ஸ்திரத்தன்மையைக் குறிக்கிறது. முதலீடுகள் லாபத்தை அளிக்கும். அலுவலக பணிகளில் ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வணிகத்திலும் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை இருக்கும். நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் பாராட்டப்படும்.
கும்பம் (Aquarius): கும்ப ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, பஞ்சகிரஹி யோகத்தின் தாக்கத்தால் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும். பழைய சச்சரவுகள் தீர்க்கப்படும், மன அழுத்தம் குறையும். உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய தொடக்கம் சாத்தியமாகும். சமூகத்தில் உங்கள் கவுரவம் மேம்படும். ஆன்மீகத்தில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
