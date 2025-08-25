English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மகாபாக்ய ராஜயோகம்: செவ்வாய் சந்திரன் சேர்க்கையால் இந்த ராசிகள் மீது லட்சுமி கடாக்ஷம்

Mangal Chandra Yuti: மகாபாக்ய ராஜயோகத்தின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும் என்றாலும் சில ராசிகளில் இதனால் பன்மடங்கு பலன் கிடைக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 25, 2025, 05:12 PM IST
  • மகாபாக்ய ராஜயோகம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாகவும் பலனளிப்பதாகவும் இருக்கும்.
  • இந்த யோகத்தின் விளைவால், உங்களுக்குள் நேர்மறை ஆற்றல் அதிகரிக்கும்.
  • இதன் காரணமாக உங்கள் நம்பிக்கை உச்சத்தில் இருக்கும்.

மகாபாக்ய ராஜயோகம்: செவ்வாய் சந்திரன் சேர்க்கையால் இந்த ராசிகள் மீது லட்சுமி கடாக்ஷம்

Mahabhagya Rajayogam: ஜோதிட கணக்கீடுகளின் படி, செவ்வாய் தற்போது கன்னி ராசியில் உள்ளார். இன்று காலை அவர் சந்திரனுடன் இணைந்தார். செவ்வாய் மற்றும் சந்திரனின் இந்த சேர்க்கை சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏனெனில் அதன் உருவாக்கம் மகாபாக்ய ராஜயோகத்தை / சந்திர-மங்கள யோகத்தை உருவாக்கியுள்ளது.

மகாபாக்ய ராஜயோகம்

மகாபாக்ய ராஜயோகம் மக்களின் அதிர்ஷ்டத்தை வலுப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், நிதி நிலை, ஆரோக்கியம் மற்றும் தனிப்பட்ட உறவுகள் போன்ற வாழ்க்கையின் பல்வேறு துறைகளிலும் நேர்மறையான விளைவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த யோகத்தின் விளைவால், நிதி நிலை மேம்படுவது மட்டுமல்லாமல், உறவுகள் வலுவாகவும் இனிமையாகவும் மாறும்.

பஞ்சாங்க கணக்கீடுகளின் படி, ஆகஸ்ட் 25 ஆம் தேதி, அதாவது இன்று காலை சந்திரன் கன்னி ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகிறார். இங்கே ஏற்கனவே செவ்வாய் உள்ளார். இந்த சேர்க்கையின் விளைவு ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி மாலை 7:21 மணி வரை நீடிக்கும். இது ஒரு நல்ல காலமாக கருதப்படுகிறது. 

மகாபாக்ய ராஜயோகத்தின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் பன்மடங்கு பலன் கிடைக்கும். இவர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி மட்டுமல்ல, செல்வமும் பெருகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். காதல் உறவுகளிலும் இனிமை மற்றும் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். இந்த மகாபாக்ய ராஜயோகத்தால் அதிக நன்மைகளை அனுபவிக்கவுள்ள ராசிகளைபற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மேஷம் (Aries)

இந்த மகாபாக்ய ராஜயோகம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாகவும் பலனளிப்பதாகவும் இருக்கும். இந்த யோகத்தின் விளைவால், உங்களுக்குள் நேர்மறை ஆற்றல் அதிகரிக்கும். இதன் காரணமாக உங்கள் நம்பிக்கை உச்சத்தில் இருக்கும். வாழ்க்கையின் அனைத்து பகுதியிலும், உங்கள் எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் தெளிவாகவும் திறம்படவும் வெளிப்படுத்த முடியும். இது உங்கள் தனிப்பட்ட உறவை வலுப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், வேலையில் வெற்றிக்கான புதிய கதவுகளையும் திறக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வேலை கிடைக்கும்.

உங்களுக்கும் உங்கள் துணைக்கும் இடையிலான ஒருங்கிணைப்பு அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும், மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நீடிக்கும். இந்த நேரத்தில், உங்கள் புரிதலும் பொறுமையும் உங்கள் உறவுகளை வலுப்படுத்தும். நீங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய வாய்ப்புகளையும் பெறலாம், அதை நீங்கள் சரியாகப் பயன்படுத்தி முன்னேற்றம் பெறலாம். மேலும், உங்கள் கடின உழைப்புக்கு மரியாதை மற்றும் பாராட்டு கிடைக்கும். இது உங்கள் நிதி நிலையை மேம்படுத்தும்.

ரிஷபம் (Taurus)

சந்திரன் மற்றும் செவ்வாய் இணைந்ததால் உருவாகும் இந்த மகாபாக்ய ராஜயோகம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். இந்த நேரத்தில் பணியிடத்தில் உங்களுக்கு பல புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். குறிப்பாக ஐடி, டேட்டா சயின்ஸ், ஆராய்ச்சி போன்ற துறைகளில் உள்ளவர்களுக்கு அதிக நன்மகள் கிடைக்கும். கடின உழைப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்பு பாராட்டப்படும். மேலும் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது மரியாதையும் கிடைக்கும்.

இருப்பினும், இந்த நேரத்தில் பணியிடத்தில் சில வேறுபாடுகள் அல்லது மோதல்கள் இருக்கலாம், குறிப்பாக சக ஊழியர்களுடன் கருத்து மோதல்கள் இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் நிதானத்துடனும் பொறுமையுடனும் பணியாற்றினால், இந்த சவால்களை திறம்பட தீர்க்க முடியும். இந்த யோகம் உங்கள் நிதி நிலையை வலுப்படுத்துவதோடு மன அமைதியையும் சமநிலையையும் தரும். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடனான உங்கள் உறவும் இனிமையாக இருக்கும். இதன் காரணமாக சமூக வாழ்க்கையில் ஒரு இனிமையான சூழ்நிலை இருக்கும்.

தனுசு (Sagittarus)

மகாபாக்ய ராஜயோகம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பை அளிக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் நம்பிக்கையும் ஆற்றலும் உயர்ந்த மட்டத்தில் இருக்கும். இது உங்கள் எண்ணங்கள், ஆசைகள் மற்றும் உணர்வுகளை வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கும். குடும்ப உறவுகளில், உங்களுக்கும் உங்கள் வாழ்க்கைத் துணைக்கும் இடையே ஆழ்ந்த அன்பும் உற்சாகமும் காணப்படும். சாகசத்திற்கான ஆசை மற்றும் புதிய அனுபவங்கள் அதிகரிக்கும், இது உங்கள் வாழ்க்கையை வண்ணமயமாகவும் உற்சாகமாகவும் மாற்றும்.

இருப்பினும், எந்தவொரு முக்கியமான முடிவு அல்லது வேலையிலும் நீங்கள் அவசரப்படுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும், ஏனெனில் பொறுமையின்றி எடுக்கப்படும் முடிவுகள் தீங்கு விளைவிக்கும். நிதானத்தையும் பொறுமையையும் பராமரிப்பதன் மூலம், நீங்கள் பிரச்சினைகளைத் தவிர்ப்பது மட்டுமல்லாமல், வெற்றிக்கான புதிய வாய்ப்புகளையும் பெறுவீர்கள். வேலை அல்லது வியாபாரத்தில் புதிய திட்டங்கள் அல்லது பதவி உயர்வுகளுக்கான அறிகுறிகள் உள்ளன, இது உங்கள் எதிர்காலத்தை பிரகாசமாக்கும். குடும்பத்துடன் நேரத்தை செலவிடுவது உங்கள் மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து வாழ்க்கையில் சமநிலையைக் கொண்டுவரும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

About the Author
RasipalanAstrologyZodiac SignsMarsmangal

