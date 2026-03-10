English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மார்ச் 14 சூரியன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிகளின் தலைவிதியே மாறப்போகுது! அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்!

மார்ச் 14 சூரியன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிகளின் தலைவிதியே மாறப்போகுது! அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்!

Sun Transit: மார்ச் 14, 2026 அன்று அதிகாலை மீன ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி ஆகிறார். இதனால் 5 ராசிகளுக்கு அபரிமிதனான நன்மைகள் கிடைக்கவுள்ளனன. மேலும் படிக்க...

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 10, 2026, 03:25 PM IST
  • மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியனின் பெயர்ச்சி மூலம் தொழலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
  • வேலையில் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புகள் உள்ளன.
  • மூத்த அதிகாரிகளிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும்.

மார்ச் 14 சூரியன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிகளின் தலைவிதியே மாறப்போகுது! அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்!

Suriyan Peyarchi Rasi Palan: கிரகங்களின் அரசரான சூரியன், வலிமைவாய்ந்த கிரகமாக பரக்கப்படுகிறார். இவர் ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முறை தனது ராசியை மாற்றுகிறார். இன்னும் சில நாட்களில் சூரியன் மீன ராசியில் பிரவேசிக்கவுள்ளார். மீன ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி ஆனவுடன், ஐந்து ராசிகளின் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும். மார்ச் 14, 2026 அன்று அதிகாலை 1:08 மணிக்கு மீன ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி ஆவார். 

Suriyan Peyarchi Palangal: சூரியனின் ஆக்கப்பூர்வமான தாக்கம் யார் மீது?

மீனத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் சில ராசிகளில் இதனால் அதிக நன்மைகள் நடக்கும். இந்த ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்களின் கனவுகள் அனைத்தும் நனவாகத் தொடங்கும். அவர்களின் நிதி நிலைமை மேம்படும், மேலும் அவர்கள் தங்கள் வேலைகளில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தைக் காண்பார்கள். சூரியன் பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மைகளை அடையவுல்ள ராசிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மேஷம் (Aries):

மீன ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்கு பல வழிகளில் நன்மை பயக்கும். புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். அலுவலகத்தில் உங்கள் வேலை பெரிதும் பாராட்டப்படும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகும். வெளிநாட்டில் வேலை பார்ப்பதற்கான உங்கள் கனவு நிறைவேறலாம். வேலை தேடிக்கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். குடும்ப சூழ்நிலை இனிமையாக இருக்கும். உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்தும் மகிழ்ச்சியைப் பெறுவீர்கள்.

ரிஷபம் (Taurus):

மீன ராசியில் சூரியனின் பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி விஷயங்களில் சாதகமாக இருக்கும். முதலீடுகளால் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் இப்போது வெற்றிகரமாக நிறைவடையும். சமூக கௌரவம் அதிகரிக்கும். குடும்ப சூழ்நிலை இனிமையாக இருக்கும். 

மிதுனம் (Gemini):

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியனின் பெயர்ச்சி மூலம் தொழலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வேலையில் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புகள் உள்ளன. மூத்த அதிகாரிகளிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும். வணிகம் கணிசமான லாபத்தை ஈட்டக்கூடும். வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். அன்புக்குரியவர்களுடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். வேலை செய்பவர்கள் தங்கள் சக ஊழியர்களால் பயனடைவார்கள். சூரியன் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களின் பணித் திறமையிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளைத் தரும்.

சிம்மம் (Leo):

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி தொழில் முன்னேற்றத்தை அளிக்கும். அலுவலகத்தில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. சூரியனின் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ஆதாயத்தையும் முன்னேற்றத்தையும் தரும். பண வரவு அதிகமாகும். கூட்டு வேலை கணிசமான லாபத்தைத் தரும். வணிகம் லாபகரமாக இருக்கும். முதலீடுகள் மூலம் நல்ல வருமானம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி மற்றும் அமைதிக்கான சூழ்நிலை இருக்கும். வெற்றிப் பாதையில் முன்னேற வாய்ப்பு கிடைக்கும். அவர்களின் நிதி நிலைமை நிலையானதாக இருக்கும். நிதி விஷயங்களிலும் அதிக லாபம் ஈட்டுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. க

தனுசு (Sagittarius):

மீன ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு பல நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். தொழில் முன்னேற்றம் இந்த காலத்தில் சாத்தியமாகும். நீங்கள் வேலை மாற்றத்தை பற்றி சிந்தித்துக்கொண்டிருந்தால், இப்போது அதற்கான நல்ல நேரமாக இருக்கும். உங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்துவீர்கள். உங்கள் நிதி நிலைமை முன்பை விட மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். குடும்ப சூழ்நிலை இனிமையாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் உடன்பிறந்தவர்களுடனான உங்கள் உறவுகள் வலுவடையும். 

சூரியனின் அருள் பெற

சூரிய பகவானின் அருள் பெற்று, மன வலிமை பெற்று, வாழ்வில் அனைத்து விதமான வெற்றிகளையும் பெற, ஆதித்ய ஹ்ருதயம் சொல்வது நன்மை பயக்கும். ‘ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே பாசஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சூர்யப் ப்ரசோதயாத்’ என்ற சூரியன் காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்வது நல்லது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

