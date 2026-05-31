/புதன் பெயர்ச்சி: அடுத்த 30 நாட்களுக்கு ராஜயோகம்.. 4 ராசிகளுக்கு தொழில், வேலையில் வெற்றி

Budhan Peyarchi: புதன் பெயர்ச்சி மே 29ஆம் தேதி நடந்துள்ளது. புதன் பகவான் மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இதனால், அடுத்த 30 நாட்களுக்கு குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
Budhan Peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் பெயர்ச்சி அடைகிறது. 9 கிரகங்களின் முக்கியமானதாக இருப்பது புதன். கிரகங்களின் இளவரசர் என்று புதன் பகவான் அழைக்கப்படுகிறது. புதன் 30 நாட்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். அந்த வகையில், புதன் பகவான் மே 29ஆம் தேதி காலை 11.14 மணிக்கு மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஜூன் 22ஆம் தேதி வரை மிதுன ராசியில் புதன் பகவான் இருப்பார். ஏற்கனவே, மிதுன ராசியில் குரு, சுக்கிரன் இருக்கின்றன.
இந்த நிலையில், தற்போது மிதுன ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இதனால், மிதுன ராசியில் புதன், சுக்கிரன், குரு இருக்கிறார். இதனால், சரஸ்வதி யோகம் உருவானது. இந்த நிலையில், புதன் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ள நிலையில், எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
புதன் பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை கொடுக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். நினைத்த காரியங்கள் கைகூடும். பல வழிகளில் இருந்து உங்களுக்கு வருமானம் பெருகும். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை தைரியம் அதிகரிக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். பிதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். மேலும், எதிர்பாராத வழிகளில் இருந்து வெற்றி, செல்வம் கிடைக்கும்.
புதன் பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் பல வழிகளில் இருந்து வருமானத்தை பெறுவார்கள். புதன் உங்கள் லக்னத்தில் பெயர்ச்சி அடைந்ததால், உங்களுக்கு மிகுந்த நன்மைகளை அள்ளிக் கொடுக்கும். சுப பலன்களை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மேலும், உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். சக ஊழியர்கள் உதவி செய்வார்கள். மேலும், திருமண தடைகள் நீங்கும். விரைவில் நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் துணையுடனான உறவு மேம்படும். வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.
புதன் பகவா சிம்ம ராசியின் 11வது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இதனால், நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவு இருக்கும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து பலன்களை பெறுவீர்கள். வருமானம் உயரக் கூடும். செல்வாக்கையும் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளும் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். புதிய பொறுப்புகளும் வந்தடையும். மேலும் தொழிலில் எதிர்பாராத வெற்றிகளை பெறுவீர்கள். வருமானம் உயரக்கூடும். பழைய கடன்களில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். சொந்தமாக வீடு நகை வாங்கும் கனவு நிறைவேறும்.
புதன் பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். புதனின் அருளால் செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். நிதி ரீதியாக முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். வருமானம் பெருகும். மேலும், நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். இந்த நேரத்தில் தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும். வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மேலும், மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள்.
