English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
சூரியன் - புதன் சேர்க்கை : ஏப்ரல் 11 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்!

Sun Mercury conjunction : சூரியன் - புதன் சேர்க்கையால் உருவாகும் சக்திவாய்ந்த புதாதித்ய ராஜயோகம் காரணமாக ஏப்ரல் 11 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 17, 2026, 08:35 PM IST
  • ஏப்ரல் 11 முதல் நிகழும் முக்கிய மாற்றம்
  • 3 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகிறது ஜாக்பாட்
  • ரிஷபம் முதல் மீனம் வரையிலான பலன்கள்

Trending Photos

தங்க நகைகளா அல்லது டிஜிட்டல் தங்கமா? எது அதிக லாபம் தரும்?
camera icon10
Gold Investment
ராஜஸ்தான் அணியின் ராஜதந்திரங்கள் அனைத்தும் வீண்... சிக்கலை தரும் இந்த 3 வீரர்கள்!
camera icon8
Rajasthan Royals
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 25-30% சம்பள உயர்வு நிச்சயம்.... கணிக்கும் நிபுணர்கள்
camera icon11
8th Pay Commission
தங்கம் விலையில் அதிரடி மாற்றம்: 30% வரை குறைய வாய்ப்பு? நகைப்பிரியர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்
camera icon13
Gold price today
Sun Mercury conjunction : ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, கிரகங்களின் இடமாற்றம் மற்றும் சேர்க்கை அனைத்து ராசிகளிலும் ஒருவித தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், 2026 ஏப்ரல் மாதத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான கிரகப் பெயர்ச்சி நிகழவுள்ளது. நவக்கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியனும், புத்தி காரகனான புதனும் மீன ராசியில் ஒன்றாக இணையப் போகிறார்கள். இந்த சேர்க்கையின் மூலம் புதாதித்ய ராஜயோகம் உருவாகிறது. வரும் ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி உருவாகும் இந்த யோகம், குறிப்பாக மூன்று ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் மிகப்பெரிய பொருளாதார மாற்றங்களையும், தொழில் வளர்ச்சியையும் தரப்போகிறது. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் யார் யார் என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

புதாதித்ய ராஜயோகம் என்றால் என்ன?

ஜோதிட ரீதியாக, ஒரு ராசியில் சூரியனும் புதனும் இணைந்து அமர்ந்திருக்கும் நிலையை புதாதித்ய யோகம் என சொல்லுவார்கள். சூரியன் ஆளுமை, அதிகாரம் மற்றும் தன்னம்பிக்கையை குறிப்பவர். புதன் அறிவு, பேச்சுத்திறன் மற்றும் வியாபாரத்தைக் குறிப்பவர். இவர்கள் இருவரும் இணையும் போது ஒரு நபரின் முடிவெடுக்கும் திறன் மேம்படும், சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். குறிப்பாக நிர்வாகம், ஊடகம், எழுத்து மற்றும் கல்வித் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இது பொற்காலமாக அமையும்.

ரிஷப ராசி

ரிஷப ராசியினருக்கு இந்த புதாதித்ய ராஜயோகம் லாப வீடான 11 ஆம் வீட்டில் உருவாகிறது. இதனால் உங்கள் பொருளாதார நிலை கணிசமாக உயரும். தொழிலில் புதிய யுக்திகளை கையாளுவீர்கள். பெரிய மனிதர்களின் நட்பு கிடைப்பதன் மூலம் உங்கள் தொழில் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகரும். நீண்ட நாட்களாக வராமல் இருந்த பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். புதிய வருமான வழிகள் பிறக்கும். செல்வாக்கு மிக்க நபர்களுடன் தொடர்பு ஏற்படும், இது எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய லாபத்திற்கு அடித்தளமாக அமையும்.

மிதுன ராசி

மிதுன ராசிக்கு இந்த ராஜயோகம் பத்தாம் வீட்டில், அதாவது தொழில் ஸ்தானத்தில் நிகழ்கிறது. உங்கள் ராசி அதிபதியான புதன் சூரியனுடன் இணைவதால் உங்களின் செயல்திறன் அதிகரிக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல நிறுவனத்தில் வேலை கிடைக்கும். ஏற்கனவே வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது ஊதிய உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். புதிய பொறுப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் நிச்சயம் உண்டு, எனவே பணியிடத்தில் சோம்பேறித்தனத்தைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

மீன ராசி

இந்த புதாதித்ய ராஜயோகம் மீன ராசியின் லக்னத்திலேயே, அதாவது முதல் வீட்டிலேயே உருவாகிறது. இதன் தாக்கம் உங்கள் மீது நேரடியாக இருக்கும். சூரியனின் பலத்தால் உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். புதனின் பலத்தால் சமயோசித புத்தி கூர்மையடையும். சமூகத்திலும் பணியிடத்திலும் உங்களுக்கான கௌரவம் அதிகரிக்கும். திருமணமானவர்களுக்கு இல்லற வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக அமையும். பார்ட்னர்ஷிப் முறையில் தொழில் செய்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு வரன் தேடி வரும் இனிய சூழல் நிலவும்.

ஏப்ரல் 11 முதல் நிகழவிருக்கும் இந்த கிரக மாற்றம் ரிஷபம், மிதுனம் மற்றும் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகமான பலன்களைத் தந்தாலும், மற்ற ராசிகளுக்கும் அவர்களின் ஜாதக அமைப்பிற்கு ஏற்ப ஓரளவு நற்பலன்களை வழங்கும். புதாதித்ய யோகத்தின் முழு பலனைப் பெற சூரியனையும் புதனையும் வழிபடுவது சிறந்தது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | ராகுவுக்கு பிடித்த ராசிகள்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு எப்போதும் கோடீஸ்வர யோகம்.. அதிர்ஷ்டம், வெற்றி குவியும்

மேலும் படிக்க | பங்குனி 3 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Trending News