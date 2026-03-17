சூரியன் - புதன் சேர்க்கை : ஏப்ரல் 11 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்!

Sun Mercury conjunction : ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, கிரகங்களின் இடமாற்றம் மற்றும் சேர்க்கை அனைத்து ராசிகளிலும் ஒருவித தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், 2026 ஏப்ரல் மாதத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான கிரகப் பெயர்ச்சி நிகழவுள்ளது. நவக்கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியனும், புத்தி காரகனான புதனும் மீன ராசியில் ஒன்றாக இணையப் போகிறார்கள். இந்த சேர்க்கையின் மூலம் புதாதித்ய ராஜயோகம் உருவாகிறது. வரும் ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி உருவாகும் இந்த யோகம், குறிப்பாக மூன்று ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் மிகப்பெரிய பொருளாதார மாற்றங்களையும், தொழில் வளர்ச்சியையும் தரப்போகிறது. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் யார் யார் என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.
புதாதித்ய ராஜயோகம் என்றால் என்ன?
ஜோதிட ரீதியாக, ஒரு ராசியில் சூரியனும் புதனும் இணைந்து அமர்ந்திருக்கும் நிலையை புதாதித்ய யோகம் என சொல்லுவார்கள். சூரியன் ஆளுமை, அதிகாரம் மற்றும் தன்னம்பிக்கையை குறிப்பவர். புதன் அறிவு, பேச்சுத்திறன் மற்றும் வியாபாரத்தைக் குறிப்பவர். இவர்கள் இருவரும் இணையும் போது ஒரு நபரின் முடிவெடுக்கும் திறன் மேம்படும், சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். குறிப்பாக நிர்வாகம், ஊடகம், எழுத்து மற்றும் கல்வித் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இது பொற்காலமாக அமையும்.
ரிஷப ராசி
ரிஷப ராசியினருக்கு இந்த புதாதித்ய ராஜயோகம் லாப வீடான 11 ஆம் வீட்டில் உருவாகிறது. இதனால் உங்கள் பொருளாதார நிலை கணிசமாக உயரும். தொழிலில் புதிய யுக்திகளை கையாளுவீர்கள். பெரிய மனிதர்களின் நட்பு கிடைப்பதன் மூலம் உங்கள் தொழில் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகரும். நீண்ட நாட்களாக வராமல் இருந்த பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். புதிய வருமான வழிகள் பிறக்கும். செல்வாக்கு மிக்க நபர்களுடன் தொடர்பு ஏற்படும், இது எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய லாபத்திற்கு அடித்தளமாக அமையும்.
மிதுன ராசி
மிதுன ராசிக்கு இந்த ராஜயோகம் பத்தாம் வீட்டில், அதாவது தொழில் ஸ்தானத்தில் நிகழ்கிறது. உங்கள் ராசி அதிபதியான புதன் சூரியனுடன் இணைவதால் உங்களின் செயல்திறன் அதிகரிக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல நிறுவனத்தில் வேலை கிடைக்கும். ஏற்கனவே வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது ஊதிய உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். புதிய பொறுப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் நிச்சயம் உண்டு, எனவே பணியிடத்தில் சோம்பேறித்தனத்தைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
மீன ராசி
இந்த புதாதித்ய ராஜயோகம் மீன ராசியின் லக்னத்திலேயே, அதாவது முதல் வீட்டிலேயே உருவாகிறது. இதன் தாக்கம் உங்கள் மீது நேரடியாக இருக்கும். சூரியனின் பலத்தால் உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். புதனின் பலத்தால் சமயோசித புத்தி கூர்மையடையும். சமூகத்திலும் பணியிடத்திலும் உங்களுக்கான கௌரவம் அதிகரிக்கும். திருமணமானவர்களுக்கு இல்லற வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக அமையும். பார்ட்னர்ஷிப் முறையில் தொழில் செய்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு வரன் தேடி வரும் இனிய சூழல் நிலவும்.
ஏப்ரல் 11 முதல் நிகழவிருக்கும் இந்த கிரக மாற்றம் ரிஷபம், மிதுனம் மற்றும் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகமான பலன்களைத் தந்தாலும், மற்ற ராசிகளுக்கும் அவர்களின் ஜாதக அமைப்பிற்கு ஏற்ப ஓரளவு நற்பலன்களை வழங்கும். புதாதித்ய யோகத்தின் முழு பலனைப் பெற சூரியனையும் புதனையும் வழிபடுவது சிறந்தது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
