அஸ்தமனமாகும் புதன்: மே முதல் 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. பொன், பொருள் சேரும்

Budhan Peyarchi On May 3rd: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. 9 கிரங்களின் நிலையால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஜோதிடத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த் கிரகமாக புதன் இருககிறார். சந்திரனுக்கு அடுத்தப்படியாக குறுகிய நாட்களில் தனது நிலையை மாற்றக்கூடியவர் புதன். புதனின் நிலை குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். அந்த வகையில், புதன் மே 1ஆம் தேதி அஸ்தமனமாகிறார். அதாவது, மே 1ஆம் தேதி இரவு 11.08 மணிக்கு மேஷ ராசியில் புதன் அஸ்தமனமாகும். தற்போது புதன் மீன ராசியில் பயணித்து வருகிறார். இவர் மே 1ஆம் மேஷ ராசியில் அஸ்தமனமாகிறார். புதனின் இந்த நிலையால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கும் செல்வம், அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுப்பார். புதனின் அஸ்தம நிலையால் 3 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
கடகம் (Cancer)
புதன் கடக ராசியின் 10வது வீட்டில் அஸ்தமனமாகிறார். இதனால், இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். உங்களுக்கு எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களிடம் இருந்த வந்த பிரச்னைகள் தீரும். புதிய தொழில் தொடங்கவும் அதிக லாபத்தை பெறுவார்கள். தொழிலையும் விரிவாக்கம் செய்வதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் வேலைகள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடிவடையும். மேலும், நிதி நிலைமை மேம்படும். வருமானம் உயரக் கூடும். உடன் பிறப்புகள் உதவி செய்வார்கள்.
சிம்மம் (Leo)
சிம்ம ராசியின் 9வது வீட்டில் புதன் அஸ்தமனமாக உள்ளார். இதனால், சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இருந்து பிரச்னைகள் தீரும். நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவுகளும் வெற்றியில் தான் முடிவடையும். தொழிலதிபர்கள் புதிய ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்ள அதிக வாய்ப்புள்ளது. வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். தொழிலை விரிவுப்படுத்த அதிக வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் உடல்நலனில் முன்னேற்றம் இருக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கும். வேலை நிமித்தமாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மேலும், மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். திருமண தடைகள் நீங்கும். விரைவில் நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது.
மகரம் (Capricorn)
மகர ராசியின 4வது வீட்டில் புதன் அஸ்தமானமாக உள்ளார். இதனால், இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். மே முதல் நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். தொழில், வியாபாரத்தில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பிரச்னைகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். பணியிடத்தில் வருமான உயருவதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. தொழில், வேலை ஆகிய இரண்டிலும் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் தொழில் ரீதியாக உதவி செய்வார்கள். மேலும், தொழிலில் அசுர வளர்ச்சி அடைவார்கள்.
