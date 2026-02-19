புதன் அஸ்தமனம்: மார்ச் மாதத்தில் இருந்து 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. பணம் கொட்டும்

Budhan Asta On February: ஜோதிடத்தில் ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு கிரகமும் அஸ்தமனமும் ஆகும். அந்த வகையில், பிப்ரவரி மாதம் இறுதியில் புதன் அஸ்தமனம் ஆகிறார். கிரகங்களி இளவரசர் என கருதப்படும் புதன், சுமார் 30 நாட்களுக்கு ஒருமுறை பெயர்ச்சி அடைகிறார். மேலும், புதன் அஸ்தமனம் ஒவ்வொரு மாதமும் இருக்கும். புதன் சூரியனுடன் சேரும்போது, அஸ்தமனமாகும். 30 நாட்கள் வரை புதன் அஸ்தமனம் நிலையில் இருக்கும். அந்த வகையில், பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி புதன் அஸ்தமனம் ஆகிறார். பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி மதல் மார்ச் 13ஆம் தேதி புதன் அஸ்தமன் நிலையில் இருப்பார். கும்ப ராசியில் புதன் அஸ்தமனமாகிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மிதுனம்
மிதுன ராசியின் அதிபதியாக புதன் உள்ளார். எனவே, புதன் கிரகம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், புகழை அள்ளிக்கு கொடுக்கும். மேலும், கடந்த சில மாதங்களாக முடிக்கப்படாத அனைத்து வேலைகளையும் வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். மேலும், வேலை கிடைக்காமல் இருப்பவர்களுக்கு விரைவில் அரசு மற்றும் பிற வேலைகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொள்ளும் மாணவர்கள் வெற்றி அடைவார்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் புது தொழில் தொடங்கவும் வாய்ப்புள்ளது. மேலும், தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும்.
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்கள் புதனின் அஸ்தமனத்தால் மிகுந்த பயனடைவார்கள். மேலும், புதிய தொழில் தொடங்க நல்ல வாய்ப்புகள் அமையும். கலை, வடிவமைப்பு, ஊடகம் போன்ற துறைகளில் பணிபுரியும் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். பணியில் இருப்பவர்கள் வருமானம் உயரக் கூடும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், குடும்ப உறுப்பினர்களும் மகிழ்ச்சியான தருணங்களை செலவிடுவார்கள். மேலும், குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் அஸ்தமனத்தால் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்கள் கடின ஊழைப்பிற்கு வெற்றி கிடைக்கும். மேலும், இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் தொழில், வணிகம் மற்றும் உங்கள் தொடர்புகளிலிருந்து அதிக நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். மேலுமம், நகை, வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது.
கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்கள் புதன் கிரகத்தின் பெயர்ச்சியால் தொழிலில சிறந்து விளங்குவார்கள். மேலும் அனைத்து விஷயங்களிலும் வெற்றி பெறுவார்கள். மேலும், புதனின் சிறப்பு செல்வாக்கின் கீழ் இருப்பதால், செல்லவம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். மேலும், உயர்கல்விக்காக வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மேலும், பல வழிகளில் இருந்து உங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கும்.
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் அஸ்தமனத்தால் நிதி விஷயங்களில் முன்னேற்றம் இருக்கும. தொழிலில் நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தொழில் விரிவாக்கம் இருக்கும். மேலும், பழைய கடன்களை அடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பணப் பிரச்னைகள் தீரும். இந்த காலக்கட்டத்தில் கன்னி ராசிக்காரர்களின் முதலீடுகளால் கோடீஸ்வர யோகம் உண்டாகும். மார்ச் 13ஆம் தேதிக்கு பிறகு, நீஙகள் எடுக்கும் முடிவுகள் உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கும். தேவையற்ற செலவுகள் நீங்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.
